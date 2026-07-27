Orange: Orange et Morrison annoncent un projet de création de coentreprise de data centers pour renforcer la souveraineté numérique de l’Europe

Communiqué de presse

Paris, le 27 juillet 2026

Orange et Morrison annoncent un projet de création de coentreprise de data centers pour renforcer la souveraineté numérique de l’Europe

En s’appuyant sur les infrastructures existantes d'Orange, cette nouvelle plateforme vise une capacité de 400 MW, soutenue par un investissement de 3 milliards d’euros.

Ce partenariat constituerait un investissement stratégique majeur pour la création d’une offre souveraine permettant de répondre à l'accélération des besoins liés au cloud et à l'intelligence artificielle, tout en répondant aux besoins des clients d’Orange et d’Orange Business.

Orange et la société d’investissement spécialisée en infrastructure Morrison annoncent aujourd’hui la signature d’un accord d’exclusivité en vue de créer une coentreprise de data centers, implantée en France. Co-contrôlée par les deux partenaires, cette coentreprise soutiendrait le développement et la montée en puissance des data centers d’Orange en France, avec une capacité cible de 400 MW, soit près de dix fois la capacité actuelle.

Dans le cadre de ce projet, Orange apporterait à la future coentreprise cinq data centers majeurs répartis sur quatre campus en France (Chevilly-Larue, Aubervilliers, Chartres et Val-de-Reuil) ainsi que son expertise opérationnelle et sa capacité de déploiement commercial. De son coté, Morrison apporterait son expérience reconnue en matière d’investissement dans les infrastructures et les data centers et mobiliserait des capitaux pour soutenir la croissance de la plateforme, dans le cadre de sa stratégie mondiale de création de valeur. La coentreprise s’appuierait sur un programme d’investissement de 3 milliards d’euros, en mettant à profit les actifs existants d’Orange, l’apport en fonds propres de Morrison et de la dette.

La structure cible envisagée repose sur la constitution par Orange et Morrison d’une coentreprise qui serait consolidée selon la méthode de mise en équivalence à la réalisation de l’opération. Ce partenariat permettrait aux deux actionnaires de conjuguer leurs expertises industrielles et commerciales afin d’accélérer le déploiement de nouvelles capacités et de répondre aux besoins croissants du marché.

Un investissement stratégique et créateur de valeur, au service d’un IA et cloud souverains

La demande mondiale en capacités d'hébergement connaît une croissance sans précédent, portée par l'essor de l'intelligence artificielle, du cloud computing et du traitement massif des données. En développant cette nouvelle plateforme, Orange et Morrison contribueraient à positionner la France comme un territoire de référence pour les infrastructures numériques, avec des solutions opérées en France et adaptées aux acteurs de premier plan l’IA et du cloud. La plateforme bénéficierait de l’une des électricités les plus décarbonées d’Europe et viserait les plus hauts standards en matière d’efficacité énergétique et de performance environnementale.

Par ailleurs, Orange Business serait appelé à devenir le partenaire exclusif pour la commercialisation de ses offres de colocation et d’hébergement auprès des grandes entreprises, des PME et des acteurs du secteur public. Au-delà de la capacité d’hébergement et de stockage, cette plateforme souveraine constituerait un socle stratégique pour les solutions cloud et IA d’Orange Business, permettant à l’entreprise de fournir des services avancés et de confiance à ses clients. Les plateformes et services d'Orange continueraient d'être hébergés au sein des data centers de la coentreprise, Orange conservant le contrôle opérationnel des espaces dédiés à ses propres activités. Cela garantirait aux clients d’Orange et d’Orange Business un niveau de sécurité et de disponibilité des systèmes hébergés et des données associées conforme aux standards nationaux et européens les plus exigeants.

« Nous sommes convaincus que la France aura besoin d’infrastructures numériques souveraines et de confiance pour répondre à l’explosion de la demande portée par le cloud et l’intelligence artificielle. Ce projet de coentreprise avec Morrison nous permettrait de révéler la valeur de nos actifs existants et de renforcer notre position dans les data centers. Aux côtés d’un partenaire reconnu pour son expertise et sa capacité d’investissement, nous accélérerons le déploiement des capacités dont le marché a besoin. Cette initiative s’inscrit pleinement dans notre stratégie Trust the future : faire de la confiance un véritable avantage concurrentiel et accélérer notre croissance dans les solutions numériques de confiance pour les entreprises » déclare Christel Heydemann, Directrice générale du groupe Orange.

« L’avenir numérique de l’Europe nécessitera des investissements majeurs dans des infrastructures de confiance capables de soutenir la croissance des services cloud, de l’intelligence artificielle et des applications intensives en données. Avec Orange, nous envisageons la création d’une plateforme associant des actifs d’infrastructure stratégiques, une expertise opérationnelle et des capitaux de long terme pour répondre à cet enjeu. Nous sommes convaincus que la France est particulièrement bien placée pour jouer un rôle de premier plan dans l’économie numérique européenne, et ce partenariat constituerait une étape importante dans la construction des infrastructures souveraines nécessaires pour soutenir la croissance et la compétitivité futures » déclare William Smales, Chief Investment Officer de Morrison.

La signature de la documentation devrait intervenir d’ici la fin de l’année 2026, sous réserve notamment de la consultation des instances représentatives du personnel concernées et de l’obtention des autorisations réglementaires requises. La réalisation de l’opération est attendue au premier trimestre 2027.

A propos d’Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications. Le Groupe ambitionne d’être le partenaire de confiance pour la vie numérique du quotidien en offrant aux particuliers, aux entreprises et aux communautés une connectivité fiable et des services innovants. À fin 2025, Orange connecte 340 millions de clients (incluant MasOrange) dans 26 pays et a réalisé 40,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Acteur de confiance, Orange s’appuie sur l’excellence de ses réseaux très haut débit pour déployer des infrastructures numériques en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Le Groupe est leader européen de la fibre avec 100 millions de foyers raccordables et des offres convergentes. En France, Orange connecte 34 millions de clients et a été classé n° 1 par le régulateur Arcep pour la qualité de son réseau mobile pour la 15ème année consécutive. En Afrique et au Moyen-Orient, le moteur de croissance du Groupe, Orange compte près de 180 millions de clients et favorise l’inclusivité numérique et financière à travers ses solutions connectées.

Sous la marque Orange Business, le Groupe accompagne les entreprises dans la transformation de leurs réseaux ainsi que dans l’IA, le cloud de confiance et la cybersécurité. Orange est également un acteur majeur du marché wholesale, avec une infrastructure mondiale de premier plan et des capacités importantes de déploiement et d’exploitation de câbles sous-marins. Acteur engagé de l’innovation, Orange s’appuie sur 700 chercheurs et détient un portefeuille de 11 000 brevets.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA). Plus d’informations : www.orange.com

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited

À propos de Morrison

Morrison est l'un des investisseurs en infrastructures les plus expérimentés et les plus performants au monde. Nous investissons à l'échelle mondiale dans des infrastructures privées et cotées, au nom d'investisseurs institutionnels et de clients souverains. Établis en 1988 en Nouvelle Zélande, nous gérons plus de 30 milliards de dollars US d'actifs au 31 mars 2026. Notre objectif est d'investir dans les infrastructures innovantes qui répondent à un besoin sociétal durable. Nous appliquons une approche d'investissement thématique, affinée sur plusieurs décennies et cycles économiques, pour répondre aux besoins d’infrastructure de l’économie moderne.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://morrisonglobal.com

Contacts presse :

Eric Fohlen-Weill : eric.fohlen-weill@orange.com

Tom Wright : tom.wright@orange.com

Contact – Morrison:

Nicole Grove, Morrison: nicole.grove@morrisonglobal.com (Sydney)

Eleonore Basle, Greentarget: eleonore.basle@greentarget.co.uk (Paris, London)

Pièce jointe