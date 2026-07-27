Communication du groupe Casino

Prolongation des consentements (consents) de la part des créanciers RCF et Quatrim et report de la maturité des financements opérationnels

Paris, le 27 juillet 2026

Dans le prolongement de son communiqué du 28 mai 20261, le Groupe annonce avoir obtenu de ses créanciers RCF et Quatrim la prolongation de leur consentement de ne pas utiliser les discussions en cours relatives au projet d’adaptation et de renforcement de la structure financière du Groupe comme un quelconque moyen d’action au titre (i) de la documentation de financement faisant partie intégrante des plans de sauvegarde accélérée ou (ii) de la documentation des financements opérationnels agréés dans le cadre des protocoles de conciliation.

Les consentements relatifs aux RCF, financements opérationnels et Quatrim sont désormais valables jusqu’au 24 septembre 2026. Par ailleurs, le Groupe indique avoir obtenu de ses créanciers un report de la maturité de ses financements opérationnels à la même date, à l’exception du RCF et du RCF Monoprix Exploitation dont la maturité est reportée au 29 septembre 2026.

Comme indiqué dans le communiqué du 23 juillet2, le Groupe rappelle que ses prêteurs TLB ont indiqué, en raison de la décision prise par le Conseil d’administration le 10 juillet

(i) refuser l’extension de leur consentement de ne pas utiliser les discussions en cours relatives au projet d’adaptation et de renforcement de la structure financière du Groupe comme un quelconque moyen d’action et (ii) préparer une action en résolution du plan de sauvegarde de la Société sur la base du cas de défaut lié à l’entrée en discussions avec ses créanciers. Le Groupe entend faire valoir ses droits dans le cadre de l’action envisagée par les prêteurs TLB devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris qui aura, dans le même temps, à se prononcer sur le projet de modifications des plans de sauvegarde accélérée et l’homologation des protocoles de conciliation.

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1 Communiqué du 28 mai 2026

2 Communiqué du 23 juillet 2026

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