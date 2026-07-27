Faites-vous plaisir: PFK Canada lance Kwench, une nouvelle marque de boissons

TORONTO, 27 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PFK Canada fait monter la température cet été avec le lancement de Kwench, une nouvelle marque de boissons ayant une image audacieuse et ludique, une première dans l’histoire de l’entreprise au Canada, qui élargit son offre au-delà de sa catégorie principale. Proposant quatre catégories distinctes de 9 boissons irrésistibles, Kwench offrira aux Canadiens une nouvelle destination pour savourer des boissons rafraîchissantes qui allient plaisir, fraîcheur et convivialité.

Marquant ses débuts en Amérique du Nord, Kwench représente la plus importante adaptation canadienne à ce jour, devenant le troisième marché mondial à déployer Kwench à l’échelle nationale, suivant le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Australie. Kwench sera offert dans plus de 170 établissements d’ici la fin de l’été, passant à 600 en 2027 avec un investissement de 30 millions de dollars de PFK et ses franchisés.

Le nouveau menu comprend quatre catégories de boissons irrésistibles préparées sur commande qui ne passent pas inaperçues. À partir de 3,50 $, la sélection comprend:

Krunch Shakes: Un lait frappé crémeux et onctueux au chocolat accompagné d’une luxueuse sauce au chocolat noir et garni d’une chapelure de biscuits au chocolat crémeux. Pensés pour les petites fringales d'après-midi, les moments entre amis et les fins de semaine où l’on se fait plaisir.

Un lait frappé crémeux et onctueux au chocolat accompagné d’une luxueuse sauce au chocolat noir et garni d’une chapelure de biscuits au chocolat crémeux. Pensés pour les petites fringales d'après-midi, les moments entre amis et les fins de semaine où l’on se fait plaisir. Limonades pétillantes: Des accompagnements pétillants, éclatants et rafraîchissants, comme la limonade pétillante à a framboise, qui complète à merveille tous les repas de poulet.

Des accompagnements pétillants, éclatants et rafraîchissants, comme la limonade pétillante à a framboise, qui complète à merveille tous les repas de poulet. Rafraîchissements au thé aux perles: Limonade supérieure avec des perles d’hibiscus, combinant des saveurs fruitées et une texture irrésistible, comme le rafraîchissement au thé au perles à la fraise.

Limonade supérieure avec des perles d’hibiscus, combinant des saveurs fruitées et une texture irrésistible, comme le rafraîchissement au thé au perles à la fraise. Iced Lattes: Une dose de caféine sur glace tout en douceur, pour les matins et après-midi en mode survie, pensé pour vous réveiller, proposant vos saveurs préférées comme le latté glacé au caramel.

« Kwench représente une opportunité de croissance significative pour PFK Canada alors que nous prenons de l’expansion en dehors de notre offre alimentaire principale et développons une marque de boissons distincte à grande échelle, » affirme Ryan Koon, Président et Directeur Général, PFK Canada. « Cela reflète notre engagement à rejoindre les besoins changeants de la prochaine génération de Canadiens, offrant des boissons qui allient tendances actuelles, expérience et partage. Tout aussi important, Kwench se distingue par une tonalité unique et une personnalité de marque confiante, pleine de caractère. »

À l’image des autres marchés, nous constatons que les shakes et les limonades figurent parmi les boissons de spécialité les plus prisées. Les consommateurs sont à la recherche de boissons qui offrent des saveurs intenses et rafraîchissantes, des textures surprenantes ainsi que des couleurs contrastantes et vives. Les breuvages sont également devenus des éléments déterminants dans le choix des restaurants à service rapide, évoluant en tant que forme d’expression personnelle, d’identité sociale et une culture grandissante des petits plaisirs gourmands. Kwench est positionnée pour répondre aux attentes du moment avec des ingrédients de qualité supérieure à un prix abordable, pensée pour chaque envie irrésistible et occasion.

A propos de PFK Canada



Fondée par le Colonel Harland Sanders en 1952, KFC est la chaîne de restaurants de poulet la plus populaire au monde. À ce jour, le mélange de 11 herbes et épices du Colonel est encore utilisé pour assaisonner son poulet Recette Originale® et demeure un secret très bien gardé. Bien que la spécialité de KFC soit son célèbre poulet Recette Originale®, KFC propose également une variété de sandwichs et de wraps fraîchement préparés, des collations sur le pouce, des accompagnements, des desserts et des boissons. Aujourd'hui, Kentucky Fried Chicken Canada Company (KFC Canada) est une filiale de YUM! Brands, Inc. qui exploite plus de 60 000 restaurants dans plus de 150 pays à travers le monde. KFC Canada possède plus de 650 succursales ici même au Canada. Pour en savoir plus sur KFC Canada, visitez notre site Web www.kfc.ca.

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Pour plus d’information, images ou entrevue, merci de contacter : Suneera Singh, Narrative XPR, suneera.singh@narrativexpr.com

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