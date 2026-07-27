Christian Dior : Accélération de la croissance au 2ème trimestre Résultats semestriels solides

Accélération de la croissance au 2ème trimestre

Résultats semestriels solides

. Ventes : 38,6 milliards d’euros

. Résultat opérationnel courant : 8,7 milliards d’euros

. Cash-flow disponible : 4,1 milliards d’euros

Paris, le 27 juillet 2026

Le groupe Christian Dior réalise au premier semestre 2026 des ventes de 38,6 milliards d’euros. Le Groupe poursuit sa dynamique d’innovation et témoigne d’une grande solidité dans un contexte géopolitique et économique encore perturbé, amplifié par le conflit au Moyen-Orient. La croissance accélère au 2ème trimestre avec une croissance organique des ventes pour le Groupe à +3 % et +4 % hors impact du conflit au Moyen-Orient.

Les Etats-Unis accélèrent et réalisent un bon semestre. L’Asie (hors Japon), en forte progression, confirme l’amélioration des tendances amorcée au second semestre 2025. Le Japon est en croissance sur le semestre et l’Europe fait preuve d’une bonne résistance.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2026 s’établit à 8,7 milliards d’euros et fait ressortir une marge opérationnelle qui se maintient à un niveau élevé de 22,5 %. Le résultat net s’élève à 6,0 milliards d’euros et le résultat net part du Groupe atteint quant à lui 2,4 milliards d’euros, stable par rapport à l’année dernière.

Le premier semestre 2026 a été marqué par :

Des résultats solides sur le semestre,

Une accélération de la croissance au 2 ème trimestre,

trimestre, Un résultat opérationnel courant en croissance hors impact négatif des devises,

Le maintien d’une marge opérationnelle élevée à 22,5 %,

Une forte génération de cash-flow de 4,1 milliards d’euros,

Des signes de reprise pour les Vins et Spiritueux,

Une accélération graduelle de la Mode et Maroquinerie, qui retrouve une croissance organique de ses ventes au second trimestre,

Une excellente performance en joaillerie de Tiffany et Bvlgari,

Une croissance soutenue de Sephora.





Chiffres clés



En millions d'euros 1er semestre

2025 1er semestre

2026 % variation

Publiée % variation

Organique Ventes 39 810 38 644 -3 % +2 % Résultat opérationnel courant 9 008 8 688 -4 % Résultat net (part du Groupe) 2 371 2 392 +1 % Cash-flow disponible d’exploitation 4 029 4 100 +2 % Dette financière nette 10 018 8 097 -19 % Capitaux propres 64 418 67 227 +4 %

Par groupe d’activités, l’évolution des ventes est la suivante :

En millions d’euros 1er semestre

2025 1er semestre

2026 % variation

S1 2026 /

S1 2025

Publiée Organique* % variation

T2 2026 /

T2 2025

Organique* Vins & Spiritueux 2 588 2 598 0 % +5 % +5 % Mode & Maroquinerie 19 115 18 146 -5 % -1 % +1 % Parfums & Cosmétiques 4 082 3 914 -4 % 0 % -1 % Montres & Joaillerie 5 090 5 225 +3 % +9 % +11 % Distribution sélective 8 620 8 406 -2 % +5 % +6 % Autres activités et éliminations 315 356 - - - Total 39 810 38 644 -3 % +2 % +3 %

* à structure et taux de change comparables. Pour le Groupe, l’effet périmètre par rapport au premier semestre 2025 est

de -1 % et l’effet de change est de -5 %.

Par groupe d’activités, le résultat opérationnel courant a évolué comme suit :



En millions d'euros 1er semestre

2025 1er semestre

2026 % variation Vins & Spiritueux 524 582 +11 % Mode & Maroquinerie 6 636 6 195 -7 % Parfums & Cosmétiques 425 417 -2 % Montres & Joaillerie 762 831 +9 % Distribution sélective 876 893 +2 % Autres activités et éliminations (215) (231) - Total 9 008 8 688 -4 %

Vins et Spiritueux : signes de reprise pour le Champagne et le Cognac ; poursuite de la maîtrise des coûts

L’activité Vins et Spiritueux enregistre une croissance organique de 5 % de ses ventes et une progression de 11 % du résultat opérationnel courant au premier semestre 2026. L’activité Champagne montre des signes encourageants, notamment pour les cuvées de prestige. Moët & Chandon entame sa deuxième saison des Grands Prix de Formule 1 en tant que champagne officiel. Le cognac Hennessy voit la poursuite en Chine de la bonne dynamique amorcée lors du Nouvel An chinois. Une gamme de cocktails VS « prêts à servir » est lancée aux Etats-Unis. Les Rosés de Provence poursuivent leur bonne progression. Au-delà d’une stricte maîtrise des coûts, la désirabilité des marques et l’innovation restent les axes stratégiques centraux.

Mode et Maroquinerie : croissance organique au 2ème trimestre

Les ventes du groupe d’activités Mode et Maroquinerie sont en croissance organique au deuxième trimestre avec notamment une accélération forte aux Etats-Unis, et malgré l’impact du conflit au Moyen-Orient. La marge opérationnelle reste à un niveau très élevé même si le résultat opérationnel est impacté négativement par l’évolution des devises. Louis Vuitton célèbre les 130 ans du légendaire Monogram en rendant hommage à ses sacs iconiques et enrichissant son offre avec le Monogram Emblème et la toile jacquard historique des premières malles. La Maison continue de déployer sa vision culturelle à travers ses boutiques, offrant des expériences uniques à ses clients à l’image de celles de ses nouveaux flagships à Pékin et à Séoul, qui réalisent d’excellents résultats. Christian Dior Couture accélère avec l’excellent démarrage des premières créations de Jonathan Anderson. Inspiré d’une robe créée par Monsieur Dior, le sac Cigale en particulier reçoit un très bel accueil. Les ouvertures du Bamboo Pavilion à Tokyo et d’une nouvelle Maison Dior à Osaka constituent des temps forts du semestre. Loro Piana, qui continue son excellente performance, présente sa nouvelle collection « Nomadic Reverie », illustrant la richesse sensorielle et l’excellence textile de la Maison tandis que son offre de maroquinerie s’enrichit avec l’Extra Softy Bag. Michael Rider chez Celine, Jack McCollough et Lazaro Hernandez chez Loewe, Sarah Burton chez Givenchy et Maria Grazia Chiuri chez Fendi poursuivent le renouveau créatif des collections de leurs Maisons respectives. RIMOWA réalise une forte croissance sur le semestre. Berluti connaît aussi un bon début d’année. Un accord est signé avec WHP Global pour la cession de Marc Jacobs.

Parfums et Cosmétiques : bonne performance des marques historiques ; distribution sélective maintenue

L’activité Parfums et Cosmétiques, stable en organique au premier semestre 2026, maintient une politique d’innovation soutenue et une distribution très sélective. La marge opérationnelle est en légère hausse. Les marques historiques du Groupe connaissent un bon début d’année. Parfums Christian Dior réalise une bonne performance, bénéficiant des lancements de J’adore Intense et des eaux de parfum Dior Addict. En haute parfumerie, de nouvelles signatures olfactives au sein de La Collection Privée sont dévoilées. La bonne dynamique du maquillage notamment grâce à Forever et Backstage contribue également à la performance de la Maison. Guerlain est en forte progression, portée par ses collections de parfums L’Art & La Matière et Aqua Allegoria, et par l’accélération du rouge à lèvres iconique Rouge G. Parfums Givenchy met l’accent sur le développement de L’Interdit. Maison Francis Kurkdjian étend sa collection Oud tandis qu’Acqua di Parma célèbre son 110ème anniversaire.

Montres et Joaillerie : accélération portée par le succès croissant des lignes emblématiques

L'activité Montres et Joaillerie enregistre une croissance organique de 11 % de ses ventes au deuxième trimestre, en accélération. La marge opérationnelle est en progression sur le semestre. Tiffany & Co. réalise une excellente performance et poursuit avec succès le renforcement de ses lignes iconiques, notamment Knot et HardWear, ainsi que la rénovation de son réseau de boutiques. Natalie Portman devient la nouvelle ambassadrice de la Maison. Bvlgari, également en forte progression, dévoile une nouvelle vision artistique de la haute joaillerie et des montres de prestige avec Eclettica, qui génère un nouveau record de ventes. La collection Serpenti est mise à l’honneur à travers une nouvelle campagne de communication. Chaumet poursuit le développement de sa collection Bee de Chaumet. En horlogerie, TAG Heuer continue de bénéficier de sa forte visibilité lors des Grands Prix de Formule 1.

Distribution sélective : progression soutenue de Sephora ; cession d’actifs chez DFS

Dans la Distribution sélective, la croissance organique des ventes est de 5 % au premier semestre 2026 et la marge continue de progresser. Sephora enregistre une croissance organique soutenue de ses ventes. La Maison accentue ses gains de parts de marché dans de nombreux pays, confortant son leadership mondial. Son offre unique de marques continue de s’enrichir avec plusieurs lancements exclusifs dont celui de Rhode qui connait un grand succès en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. L’expansion du réseau de distribution se poursuit, avec notamment une entrée réussie en Belgique et en Croatie. Les ventes du Bon Marché continuent de progresser grâce à sa stratégie de différenciation et son programme toujours original d’animations. DFS a cédé ses activités en Grande Chine à China Tourism Group Duty Free ; un accord a été également conclu en vue de la cession de ses concessions aéroportuaires de Los Angeles et de San Francisco à Duty Free Americas, et de celle de DFS Okinawa à Avolta.

Perspectives 2026

Malgré un contexte géopolitique et économique encore incertain, le groupe Christian Dior reste confiant et maintiendra une stratégie centrée sur le renforcement continu de la désirabilité de ses marques en s’appuyant sur l’exceptionnelle qualité de ses produits et sur l’excellence de sa distribution.

L’exigence de qualité pour toutes les réalisations, le dynamisme et la créativité incomparable des équipes permettront de renforcer encore en 2026 l’avance du Groupe sur le marché mondial du luxe.

Un acompte sur dividende de 6,05 euros sera mis en paiement le 3 décembre 2026.

Ce communiqué est disponible sur le site web www.dior-finance.com .

Procédures d’examen limité effectuées, rapport afférant en cours d’émission.

Ce communiqué contient des éléments à caractère prévisionnel qui traduisent des appréciations et des projections. Par nature, ces éléments sont soumis à divers et importants facteurs de risque, incertitudes et aléas, en particulier ceux décrits dans le Rapport annuel établi par la Société et accessible sur son site internet (www.dior-finance.com). Ils ne doivent donc pas être considérés comme une garantie de performance future, les résultats effectifs pouvant différer significativement de ceux présentés ou implicitement inclus dans ces données prévisionnelles. Celles-ci reflètent les perspectives de la Société à la date des présentes, étant précisé que Christian Dior ne s’engage en aucune manière à réviser ou mettre à jour ces projections. Ces dernières doivent être utilisées avec prudence et circonspection et la responsabilité de la Société et de ses dirigeants ne pourra être engagée à cet égard sur quelque fondement que ce soit. Ce communiqué ne constitue pas une invitation à acheter ou à vendre des actions Christian Dior ou plus généralement à intervenir sur le titre Christian Dior.





ANNEXE

Les comptes consolidés résumés du premier semestre 2026 sont inclus dans la version PDF du communiqué.

Christian Dior – Répartition des ventes par groupe d’activités et par trimestre

Ventes 2026 (en millions d’euros)

Année 2026 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres

et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre 1 273 9 247 2 038 2 443 4 048 72 19 121 Deuxième trimestre 1 324 8 899 1 876 2 782 4 358 284 19 524 Premier semestre 2 598 18 146 3 914 5 225 8 406 356 38 644

Ventes 2026 (croissance organique par rapport à la même période de 2025)

Année 2026 Vins et

Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres

et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre +5 % -2 % 0 % +7 % +4 % - +1 % Deuxième trimestre +5 % +1 % -1 % +11 % +6 % - +3 % Premier semestre +5 % -1 % 0 % +9 % +5 % - +2 %

Ventes 2025 (en millions d’euros)

Année 2025 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres

et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre 1 305 10 108 2 178 2 482 4 189 49 20 311 Deuxième trimestre 1 283 9 006 1 904 2 608 4 431 267 19 499 Premier semestre 2 588 19 115 4 082 5 090 8 620 315 39 810

Les totaux des tableaux étant calculés sur la base de montants non arrondis, des écarts peuvent exister entre ceux-ci et la somme des éléments dont ils sont constitués.

Indicateurs alternatifs de performance

Pour les besoins de sa communication financière, en complément des agrégats comptables définis par les normes IAS/IFRS, le groupe Christian Dior utilise des indicateurs alternatifs de performance établis conformément à la position de l’AMF DOC-2015-12.

Le tableau ci-dessous recense ces indicateurs et le renvoi à leur définition ainsi qu’à leur rapprochement avec les agrégats définis par les normes IAS/IFRS, dans les documents publiés.

Indicateurs Renvoi aux documents publiés Cash-flow disponible d’exploitation RA (comptes consolidés, tableau de variation de la trésorerie consolidée) Dette financière nette RA (notes 1.22 et 19 de l’annexe aux comptes consolidés) Gearing RA (Commentaires sur le bilan consolidé) Croissance organique RA (Commentaires sur le compte de résultat consolidé)

RA : Rapport annuel au 31 décembre 2025

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