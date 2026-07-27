TFI International communique ses résultats du deuxième trimestre de 2026

Le bénéfice opérationnel du deuxième trimestre a augmenté de 29 % pour atteindre 220,4 M$, comparativement à 170,2 M$ au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Le bénéfice net du deuxième trimestre a augmenté de 39 % pour atteindre 136,2 M$, comparativement à 98,2 M$ au deuxième trimestre de 2025, tandis que le bénéfice net ajusté¹ a augmenté de 36 % pour atteindre 152,5 M$, comparativement à 112,0 M$ au deuxième trimestre de 2025.

Au deuxième trimestre, le bénéfice par action dilué (« BPA dilué ») a augmenté de 41 % pour atteindre 1,65 $, comparativement à 1,17 $ au deuxième trimestre de 2025, tandis que le BPA ajusté dilué 1 a augmenté de 38 % pour atteindre 1,85 $, comparativement à 1,34 $, au deuxième trimestre de 2025.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles ont atteint 255,6 M$ au deuxième trimestre, en hausse de 4 % par rapport à 246,7 M$ au deuxième trimestre de 2025, et les flux de trésorerie disponibles 1 se sont établis à 202,1 M$, en hausse de 11 % par rapport à 182,3 M$ au deuxième trimestre de 2025.

Le conseil d’administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,47 $ par action, en hausse de 4 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.



MONTRÉAL, 27 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX : TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a communiqué aujourd’hui ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2026. Tous les montants sont exprimés en dollars américains.

« Nos trois secteurs d’activité ont affiché une croissance du chiffre d’affaires et une amélioration du bénéfice opérationnel au deuxième trimestre, nous permettant de surpasser nos prévisions de bénéfices. Cette performance reflète les efforts remarquables de nos équipes ainsi que les retombées de nos investissements stratégiques des dernières années, qui commencent à générer des résultats », a déclaré Alain Bédard, président du conseil d’administration, président et chef de la direction. « Notre secteur du transport de lots complets a particulièrement bien performé au cours du trimestre, affichant une hausse de 50 % de son bénéfice opérationnel. Cette performance reflète la diversification des marchés industriels de TFI, notre solide présence dans le secteur du transport spécialisé et de remorque à plateau, ainsi que la capacité de nos équipes à réduire les besoins en capital. Les secteurs du transport de lots brisés et de la logistique ont eux aussi affiché une croissance à deux chiffres de leur bénéfice opérationnel, et nous constatons des possibilités intéressantes de hausses tarifaires additionnelles, particulièrement dans le secteur du transport de lots brisés. La solide performance de l’ensemble de nos activités s’est traduite par un flux de trésorerie disponible de plus de 200 M$, renforçant ainsi notre bilan et notre capacité d’investir stratégiquement pour saisir les occasions prometteuses du marché du transport de marchandises, tout en versant le capital supplémentaire aux actionnaires, dans la mesure du possible. »

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Faits saillants financiers Trimestre clos le 30 juin Semestre clos le 30 juin (en millions de dollars US, sauf les données par action) 2026 2025 2026 2025 Total des revenus 2 289,9 2 037,6 4 239,0 4 002,0 Revenus avant la surcharge de carburant 1 900,0 1 794,0 3 602,6 3 508,5 BAIIA ajusté 1 363,9 326,6 605,4 585,5 Bénéfice opérationnel 220,4 170,2 317,0 284,8 Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 255,6 246,7 377,1 440,2 Bénéfice net 136,2 98,2 179,5 154,2 BPA – dilué ($) 1,65 1,17 2,18 1,83 Bénéfice net ajusté1 152,5 112,0 209,7 176,3 BPA ajusté - dilué1 ($) 1,85 1,34 2,54 2,10 Moyenne pondérée du nombre d’actions (en milliers) 82 190 83 457 82 177 83 817 Moyenne pondérée du nombre d’actions diluées (en milliers) 82 406 83 655 82 413 84 102 Nombre d’actions en circulation - fin de la période (en milliers) 82 193 83 022 82 193 83 022

1 Cette mesure n’est pas conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » ci-après pour obtenir un rapprochement.

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Le total des revenus de 2,29 G$ a augmenté de 12 % comparativement à 2,04 G$ à l’exercice précédent tandis que les revenus de 1,90 G$ avant la surcharge de carburant a augmenté de 6 % comparativement à 1,79 G$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Cette augmentation découle de la contribution provenant des acquisitions d’entreprises et de l’amélioration des conditions du marché.

Le bénéfice opérationnel a augmenté de 29 % pour atteindre 220,4 M$, comparativement à 170,2 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Cette augmentation est principalement organique, s’expliquant principalement par la croissance des produits, l’amélioration de la marge ainsi que par l’apport de 10,7 M$ provenant des acquisitions d’entreprises, partiellement compensée par des provisions supplémentaires reliés aux accidents.

Le bénéfice net a augmenté de 39 % pour atteindre 136,2 M$, comparativement à 98,2 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent et le bénéfice net de 1,65 $ par action diluée a augmenté de 41 % comparativement à 1,17 $ à la période correspondante de l’exercice précédent. Le bénéfice net ajusté, mesure non conforme aux IFRS, s’est chiffré à 152,5 M$, ou 1,85 $ par action diluée, une augmentation de 36 % et 38 % respectivement, comparativement à 112,0 M$, ou 1,34 $ par action diluée, à la période correspondante de l’exercice précédent.

Le total des revenus a augmenté de 13 % dans les secteurs du transport de lots complets et de la logistique, et de 12 % dans le secteur du transport de lots brisés. Le bénéfice opérationnel a augmenté de 50 % dans le segment du transport de lots complets, de 32 % dans le secteur de la logistique, et de 17 % dans le segment du transport de lots brisés. Les charges administratives étaient de 20,9 M$, en hausse par rapport à 11,7 M$ lors de l’exercice précédent, principalement en raison de provisions supplémentaires reliées aux accidents.

RÉSULTATS DU SEMESTRE

Le total des revenus de 4,24 G$ a augmenté par rapport à 4,00 G$ pour la période correspondante de l’exercice précédent, et les revenus avant la surcharge de carburant de 3,60 G$ sont en hausse comparativement à 3,51 G$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Cette augmentation découle de la contribution provenant des acquisitions d’entreprises et de l’amélioration des conditions du marché.

Le bénéfice opérationnel s’est établi à 317,0 M$, en hausse comparativement à 284,8 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation est principalement attribuable à la hausse des revenus, à l’amélioration de la marge, ainsi qu’aux contributions provenant d’acquisitions d’entreprises de 20,1 M$, partiellement compensée par des provisions supplémentaires liées aux accidents de 16,9 M$.

Le bénéfice net s’est établi à 179,5 M$ comparativement à 154,2 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent et le bénéfice net de 2,18 $ par action diluée se compare à 1,83 $ à la période correspondante de l’exercice précédent. Le bénéfice net ajusté, mesure non conforme aux IFRS, s’est chiffré à 209,7 M$, ou 2,54 $ par action diluée, comparativement à 176,3 M$, ou 2,10 $ par action diluée, à la période correspondante de l’exercice précédent.

Le total des revenus a augmenté de 7 % dans les secteurs du transport de lots complets et de la logistique, et de 5 % dans le secteur du transport de lots brisés. Le bénéfice opérationnel a augmenté de 35 % dans le segment du transport de lots complets et de 22 % dans le secteur de la logistique, et a diminué de 4 % dans le segment du transport de lots brisés. Les charges administratives étaient de 45,0 M$, en hausse par rapport à 24,2 M$ lors de l’exercice précédent, principalement en raison de provisions supplémentaires reliées aux accidents.

RÉSULTATS SECTORIELS (en millions de dollars US) Trimestre clos le 30 juin Semestre clos le 30 juin 2026 2025 2026 2025 $ $ $ $ Revenus avant la surcharge de carburant Transport de lots brisés 724,9 703,7 1 381,2 1 382,6 Transport de lots complets 760,8 712,3 1 433,6 1 375,1 Logistique 431,9 393,1 820,2 778,1 Éliminations (17,6 ) (15,1 ) (32,4 ) (27,4 ) 1 900,0 1 794,0 3 602,6 3 508,5 $ % des

revenus1 $ % des

revenus1 $ % des

revenus1 $ % des

revenus1 Bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) Transport de lots brisés 85,8 11,8 % 73,6 10,5 % 116,4 8,4 % 120,7 8,7 % Transport de lots complets 105,8 13,9 % 70,6 9,9 % 161,5 11,3 % 119,3 8,7 % Logistique 49,7 11,5 % 37,7 9,6 % 84,1 10,3 % 69,0 8,9 % Siège social (20,9 ) (11,7 ) (45,0 ) (24,2 ) 220,4 11,6 % 170,2 9,5 % 317,0 8,8 % 284,8 8,1 %

Remarque : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.

1 Revenus avant la surcharge de carburant.

FLUX DE TRÉSORERIE

Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont augmenté pour atteindre 255,6 M$, par rapport à 246,7 M$ à la période correspondante de l’exercice précédent. Cette hausse est attribuable en partie à l’augmentation du bénéfice net et à la diminution des paiements d’impôts, mais a été partiellement compensée par une baisse du fonds de roulement excluant les éléments de trésorerie, l’augmentation des comptes clients ayant dépassé celle des comptes fournisseurs en raison des délais de paiement plus courts associés aux achats de carburant.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement ont augmenté de 47,4 M$, principalement en raison d’une augmentation des flux de trésorerie utilisés dans les regroupements d’entreprises de 34,3 M$ et des réductions des dépenses liées aux immobilisations de 9,2 M$.

Les flux de trésorerie nets utilisés pour les activités de financement ont augmenté de 52,8 M$, principalement en raison d’une hausse de 117,4 M$ du remboursement net de la dette. Cette augmentation est compensée par une réduction du rachat d’actions aux fins d’annulation de 84,9 M$.

Le 15 juin 2026, le conseil d’administration de TFI International a déclaré un dividende trimestriel de 0,47 $ par action ordinaire en circulation payable le 15 juillet 2026, ce qui représente une augmentation de 4 % par rapport au dividende trimestriel de 0,45 $ déclaré au deuxième trimestre de 2025.

PERSPECTIVES

En supposant qu’il n’y ait aucun changement positif ou négatif important dans le contexte opérationnel, la Société s’attend à ce que le BPA dilué ajusté du troisième trimestre de 2026 se situe entre 1,70 $ et 1,80 $. La Société prévoit des dépenses nettes en immobilisations pour l’ensemble de l’année, exception faite de l’immobilier, de l’ordre de 225 M$ à 250 M$. La Société prévoit une amélioration, d’une année par rapport à l’autre, du ratio d’exploitation ajusté, mesure non conforme aux IFRS, pour le trimestre de 550 à 650 points de base pour le secteur de transport de lots complets, 250 à 350 points de base pour le secteur de la logistique, et un ratio d’exploitation comparable pour le secteur du transport de lots brisés.

DÉTAILS DE LA WEBDIFFUSION

TFI International tiendra une webdiffusion le lundi 27 juillet 2026 à 17 h (HE) pour parler de ces résultats. Les parties intéressées peuvent se joindre à la webdiffusion ou accéder à l’enregistrement de la webdiffusion en cliquant sur le lien accessible sur le site Web de TFI, dans la section Présentations et rapports.

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent des activités dans les secteurs isolables suivants :

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.





TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez le www.tfiintl.com .

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Dans le présent rapport de gestion, la Société peut formuler des énoncés qui révèlent ses attentes actuelles concernant les résultats opérationnels, la performance et les réalisations futurs. Ces « énoncés prospectifs » font état des opinions actuelles exprimées par la direction en fonction des renseignements actuellement à sa disposition. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots comme « peut », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire », « à sa connaissance », « prétendre », « concevoir », « prévision », « objectif », « espérer », « compter faire », « probable », « projeter de », « projet » « chercher à », « devoir », « cibler », « continuer », ou d’autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents des résultats historiques ou de ceux qui sont anticipés ou prévus.

La Société souhaite mettre le lecteur en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à certains énoncés prospectifs, car ceux-ci font référence à des enjeux qui ne s’appliquent qu’à la date à laquelle ils ont été formulés. Les facteurs importants énoncés ci-dessous sont susceptibles d’entraîner un écart important entre le rendement financier réel de la Société et celui présenté dans l’un ou l’autre des énoncés prospectifs : la situation hautement concurrentielle qui prévaut sur le marché, la capacité de la Société de recruter et de former des chauffeurs qualifiés et de les fidéliser, les variations de prix du carburant et la capacité de la Société d’en transférer le coût à ses clients, les fluctuations des taux de change, l’incidence des normes et des règlements en matière d’environnement, les changements apportés à la réglementation gouvernementale qui s’appliquent aux activités de la Société, les conditions météorologiques défavorables, les accidents, le marché du matériel usagé, les fluctuations des taux d’intérêt, le coût de l’assurance responsabilité civile, les ralentissements de la conjoncture économique en général qui ont une incidence sur la Société et ses clients, et la liquidité des marchés du crédit et la capacité de la Société à repérer des entreprises à acquérir, à négocier et à conclure la transaction et à intégrer avec succès les activités des entreprises acquises. De plus, toute faiblesse importante dans le contrôle interne en matière de présentation de l’information financière qui est relevée, ainsi que les coûts pour remédier à toute faiblesse importante et à toute autre lacune en matière de contrôle, peuvent avoir une incidence négative pour la Société et ses résultats futurs.

La liste ci-dessus ne saurait être interprétée comme exhaustive, et la Société décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour ultérieurement tout énoncé prospectif formulé antérieurement à moins qu’elle n’y soit obligée en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières. Des événements imprévus peuvent survenir. Le lecteur doit se reporter à la rubrique « Risques et incertitudes » à la fin du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des facteurs de risque et d’autres événements indépendants de la volonté de la Société. Les résultats financiers et opérationnels futurs de la Société sont susceptibles de différer en raison de ces facteurs et d’autres facteurs de risque.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le présent communiqué contient des renvois à certaines mesures financières non conformes aux IFRS qui sont décrites ci-dessous. Ces mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée en vertu des Normes internationales d’informations financières (IFRS) telles qu’elles ont été publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB), et elles ne peuvent donc pas être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée, et doivent être considérées comme un complément aux mesures de la performance financière conformes aux IFRS. Elles ne peuvent pas les remplacer ni être considérées comme supérieures. Les termes et définitions des mesures non conformes aux IFRS utilisés dans le présent communiqué et le rapprochement de chacune de ces mesures avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont fournis dans les pièces jointes.

BAIIA ajusté :

Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net avant les produits financiers et charges financières, la charge d’impôt sur le résultat, l’amortissement, la dépréciation des immobilisations incorporelles, le profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses, les coûts de restructuration découlant des acquisitions d’entreprises et le profit ou la perte sur la vente de terrains et de bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente, la vente d’entreprises et le profit ou la perte sur la vente des immobilisations incorporelles. La direction est d’avis que le BAIIA ajusté est une mesure complémentaire utile. Le BAIIA ajusté est présenté afin d’aider à déterminer la capacité de la Société à évaluer sa performance.

BAIIA ajusté Trimestre clos le 30 juin Semestre clos le 30 juin (non audité, en millions de dollars US) 2026 2025 2026 2025 Bénéfice net 136,2 98,2 179,5 154,2 Charges financières, montant net 40,2 39,6 84,4 79,9 Charge d’impôt sur le résultat 44,0 32,4 53,1 50,7 Amortissement des immobilisations corporelles 78,2 90,6 161,3 178,5 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 45,4 43,9 90,5 85,8 Amortissement des immobilisations incorporelles 22,6 21,9 45,3 43,4 Profit, net de la dépréciation, sur la vente de terrains et bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente (2,6 ) 0,0 (8,6 ) (7,0 ) BAIIA ajusté 363,9 326,6 605,4 585,5

Remarque : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.

Bénéfice net ajusté et bénéfice par action ajusté (BPA ajusté), de base ou dilué :

Le bénéfice net ajusté représente le bénéfice net, exclusion faite de l’amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d’entreprises, de la variation nette de la juste valeur et désactualisation des contreparties conditionnelles, de la variation nette de la juste valeur des instruments dérivés, du montant net du gain ou de la perte de change, de la dépréciation des immobilisations incorporelles, du profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses, des coûts de restructuration découlant des acquisitions d’entreprises, du profit ou de la perte sur la vente de terrains et de bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente, de la dépréciation d’actifs détenus en vue de la vente, du profit ou de la perte sur la vente d’une entreprise et les charges connexes directement attribuables à la vente de l’entreprise. Le bénéfice par action ajusté, de base ou dilué, est le bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, de base ou dilué. La Société présente un bénéfice net ajusté et un résultat ajusté par action pour mesurer son rendement d’une période à l’autre, sans les variations découlant de l’incidence des éléments décrits ci-dessus. La Société ne tient pas compte de ces éléments, car ils ont une incidence sur la comparabilité de ses résultats financiers et pourraient éventuellement fausser l’analyse des tendances de la performance de ses activités. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu’ils sont nécessairement non récurrents.

Bénéfice net ajusté Trimestre clos le 30 juin Semestre clos le 30 juin (non audité, en millions de dollars US, sauf les données par action) 2026 2025 2026 2025 Bénéfice net 136,2 98,2 179,5 154,2 Amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d’entreprises 21,3 19,4 42,8 38,4 Variation nette de la juste valeur et désactualisation des contreparties conditionnelles 2,6 0,0 5,5 0,0 (Gain) perte de change, montant net 0,7 (0,7 ) 2,2 (0,4 ) Profit, net de la dépréciation, sur la vente de terrains et bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente (2,6 ) 0,0 (8,6 ) (7,0 ) Incidence fiscale des ajustements (5,7 ) (4,9 ) (11,6 ) (8,9 ) Bénéfice net ajusté 152,5 112,0 209,7 176,3 Bénéfice ajusté par action - de base 1,86 1,34 2,55 2,10 Bénéfice ajusté par action - dilué 1,85 1,34 2,54 2,10

Remarque : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.

Flux de trésorerie disponibles :

Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles, moins les acquisitions d’immobilisations corporelles, plus les produits tirés de la vente d’immobilisations corporelles et d’actifs détenus en vue de la vente. La direction estime que cette mesure fournit un point de comparaison pour évaluer la performance de la Société quant à sa capacité de satisfaire aux exigences en matière de capital.

Flux de trésorerie disponibles Trimestre clos le 30 juin Semestre clos le 30 juin (non audité, en millions de dollars US) 2026 2025 2026 2025 Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 255,6 246,7 377,1 440,2 Additions d’immobilisations corporelles (74,6 ) (83,8 ) (100,7 ) (118,3 ) Produits de la vente d’immobilisations corporelles 15,5 14,6 31,5 30,3 Produits de la vente d’actifs détenus en vue de la vente 5,6 4,9 17,9 21,8 Flux de trésorerie disponibles 202,1 182,3 325,8 374,1



Note à l’intention du lecteur : Les états financiers consolidés audités et le rapport de gestion peuvent être consultés sur le site Web de TFI International, à l’adresse www.tfiintl.com.



Pour tout complément d’information :

Alain Bédard

Président du CA, président et chef de la direction

TFI International Inc.

647 729-4079

abedard@tfiintl.com