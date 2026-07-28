Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange Regulation

SIKA ERZIELT UMSATZWACHSTUM VON 4.0% IN LOKALWÄHRUNGEN UND HEBT DIE WACHSTUMSPROGNOSE FÜR DAS GESAMTJAHR AN

Sika erzielt im ersten Halbjahr ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 4.0%; der Umsatz beläuft sich auf CHF 5.59 Milliarden (-1.5% in CHF, einschliesslich -5.5% Fremdwährungseffekt)

Organisches Wachstum von 2.9%; Akquisitionseffekt von 1.1%

Materialmarge steigt gegenüber dem Vorjahr um 60 Basispunkte auf 55.7%

EBITDA von CHF 1.06 Milliarden mit einer EBITDA-Marge von 19.0%; Anstieg um 10 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr

Reingewinn von CHF 552.1 Millionen (2025: CHF 554.4 Millionen); verwässerter Gewinn je Aktie von CHF 3.43 (2025: CHF 3.45)

Operativer freier Geldfluss von CHF 139.6 Millionen (2025: CHF 181.9 Millionen)

Fast Forward-Programm auf Kurs zur Realisierung von Einsparungen in Höhe von CHF 80 Millionen im Jahr 2026

Mitarbeitenden-Engagement-Score von 88 Index-Punkten erreicht neuen Höchstwert und übertrifft strategisches Ziel

Ausblick 2026: Sika erwartet neu ein Umsatzwachstum von 3% bis 6% in Lokalwährungen sowie eine EBITDA-Marge von 19.0% bis 19.5% und ist zuversichtlich, die aktuellen Konsenserwartungen für das EBITDA in Schweizer Franken zu erreichen

Mittelfristziele für nachhaltiges und profitables Wachstum im Rahmen der Strategie 2028 bestätigt

Im ersten Halbjahr erzielte Sika ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 4.0%, davon 2.9% organisch. Im zweiten Quartal beschleunigten sich sowohl das Wachstum in Lokalwährungen als auch das organische Wachstum gegenüber dem ersten Quartal auf 6.8% beziehungsweise 5.7%, wobei alle Regionen ein stärkeres Umsatzwachstum verzeichneten.

Thomas Hasler, CEO: «Sika hat im ersten Halbjahr an Dynamik gewonnen und im zweiten Quartal auf dem guten Jahresauftakt aufgebaut. Unsere Investitionen in branchenführende Innovationen, in eine effiziente globale Produktion und Beschaffung sowie in unsere digitale Transformation haben es uns ermöglicht, im gesamten ersten Halbjahr weitere Marktanteile zu gewinnen. Unser Fokus auf ein erstklassiges Nutzenversprechen für unsere Kunden und der Aufbau starker Kundenpartnerschaften haben massgeblich dazu beigetragen, dass wir schneller gewachsen sind als der Baumarkt. Die kontinuierliche Festigung unserer führenden Position in strategisch wichtigen Wachstumssegmenten wie Infrastruktur und Rechenzentren schafft optimale Voraussetzungen, um auch künftig besser als der Markt abzuschneiden. Immer mehr Kunden setzen bei ihren anspruchsvollen Projekten auf Sikas Kompetenz und innovative Lösungen. Durch kontinuierliche Innovation entwickeln und bieten wir Produkte an, die in unserer Industrie führend sind, und schaffen gemeinsam mit den Kunden die besten Lösungen. Durch Kundenorientierung sichern wir unsere führenden Margen.»

«Das Fast Forward-Programm stärkt unsere Wettbewerbsposition und Profitabilität zusätzlich. Wir werden unsere Innovationen, die Investitionen in unsere Vertriebskanäle und die Digitalisierung beschleunigen und unsere Kundenorientierung weiter ausbauen. Gleichzeitig werden wir in diesem Jahr Kosteneinsparungen von CHF 80 Millionen erzielen.»

«Ich bin ausserordentlich stolz auf die hervorragenden Ergebnisse unserer globalen Mitarbeitendenbefragung. Der Engagement-Score von 88 Index-Punkten spiegelt die aussergewöhnliche Motivation und das grosse Engagement unserer Belegschaft weltweit wider. Im ersten Halbjahr haben unsere Teams mit ihrem Einsatz und ihrer konsequenten Kundenorientierung erneut zu unserem starken Ergebnis beigetragen. Ihr Engagement ist die treibende Kraft hinter Sikas Erfolg.»

«Trotz eines verhaltenen Marktumfelds und geopolitischer Unsicherheiten ist uns ein erfolgreicher Start ins Jahr gelungen. Angesichts der Marktanteilsgewinne in all unseren Märkten können wir unsere Prognose für das Umsatzwachstum von 1% bis 4% auf 3% bis 6% in Lokalwährung anheben. Wir sind zuversichtlich, die aktuellen Konsenserwartungen für das EBITDA in Schweizer Franken zu erreichen.»

HÖHERE MATERIALMARGE – EBITDA-MARGE STEIGT AUF 19.0%

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Sika eine Steigerung der Materialmarge auf 55.7% (2025: 55.1%). Massgeblich für diesen Anstieg waren der anhaltend starke Fokus auf Produktinnovationen, eine effiziente Beschaffung sowie eine disziplinierte Preisgestaltung. Das EBITDA belief sich im ersten Halbjahr auf CHF 1'063.0 Millionen (2025: CHF 1'070.4 Millionen) mit einer Marge von 19.0% (2025: 18.9%).

Der Reingewinn betrug im Berichtszeitraum CHF 552.1 Millionen (2025: CHF 554.4 Millionen). Der operative freie Geldfluss belief sich auf CHF 139.6 Millionen (2025: CHF 181.9 Millionen).

MARKTANTEILSGEWINNE ÜBER ALLE REGIONEN HINWEG

In der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) hat Sika ihr Wachstum in Lokalwährungen gesteigert und einen Umsatzanstieg von 7.7% realisiert (2025: 1.9%). Starke Wachstumsimpulse kamen insbesondere aus Osteuropa. In Deutschland verbesserte sich die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal. Nach einer Abschwächung im März gewann der Nahe Osten im zweiten Quartal deutlich an Dynamik und erzielte dank Investitionen in Infrastrukturprojekte ein starkes zweistelliges Wachstum. In der gesamten Region EMEA erwies sich Sikas agile und resiliente Lieferkette als struktureller Wettbewerbsvorteil. Sie ermöglichte den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen und beschleunigte die Gewinnung neuer Aufträge.

In der Region Americas stieg der Umsatz in Lokalwährungen um 2.9% (2025: 3.5%). Nach einem verhaltenen Jahresauftakt verbesserte sich die regionale Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal. Investitionen in Infrastrukturprojekte blieben im ersten Halbjahr auf einem soliden Niveau. Sika erzielte sowohl im Neubau als auch in der Sanierung von Infrastrukturprojekten ein starkes Wachstum. Durch den weiteren Ausbau der Führungsposition bei Rechenzentren erzielte Sika erneut zweistellige Wachstumsraten in diesem attraktiven Marktsegment. Auch Kanada trug im ersten Halbjahr wesentlich zum Wachstum bei. Die Entwicklung in Lateinamerika war uneinheitlich, insgesamt wurde jedoch ein leichtes Wachstum erzielt.

In der Region Asien/Pazifik ging der Umsatz im ersten Halbjahr in Lokalwährungen mit -2.0% (Vorjahr: -1.7%) leicht zurück. Die chinesische Bauindustrie verzeichnete einen zweistelligen Rückgang, der auf die anhaltende Schwäche im Wohnungsbau zurückzuführen ist. Bereinigt um das chinesische Baugeschäft verzeichnete Asien/Pazifik ein positives organisches Wachstum von 7.7%. Die Region verzeichnete in den meisten Märkten ein starkes Wachstum, angeführt von Indien und Südostasien.

UMSETZUNG VON FAST FORWARD AUF KURS

Die Implementierung des Fast Forward-Programms verläuft planmässig. Das Unternehmen hat gezielte strukturelle Anpassungen in China vorgenommen sowie effizienzsteigernde Massnahmen in weiteren Märkten eingeführt. Mit Fast Forward beschleunigt Sika die digitale Transformation, verbessert den Kundenservice, stärkt die Lieferketten, steigert die operative Effizienz und treibt ihr Ziel voran, sich zum digitalen Marktführer der Branche zu entwickeln. Dank der Fast Forward-Initiativen konnte Sika die jüngste Volatilität in den Lieferketten und die Schwankungen bei den Rohmaterialkosten erfolgreich bewältigen und so ihre Kundenbeziehungen vertiefen.

Sika geht für das Geschäftsjahr 2026 von Einsparungen in Höhe von CHF 80 Millionen aus. Die gesamten jährlichen Einsparungen in Höhe von CHF 150 bis 200 Millionen werden ab 2028 voll wirksam.

AKQUISITIONEN UND INVESTITIONEN

Im ersten Halbjahr schloss Sika die Übernahme des führenden schwedischen Mörtelherstellers Finja ab. Damit stärkte Sika ihre Präsenz in Nordeuropa und erweiterte Cross-Selling-Potenziale in den nordischen Ländern. Darüber hinaus kündigte Sika im ersten Halbjahr die Übernahme von Akkim an, einem in der Türkei ansässigen, weltweit führenden Hersteller von Kleb- und Dichtstoffen mit einem jährlichen Nettoerlös von rund CHF 220 Millionen. Der Abschluss der Akquisition wird im dritten Quartal 2026 erwartet.

Sika hat im ersten Halbjahr gezielt in den Ausbau der Produktionskapazitäten in Wachstumsregionen investiert. Neue Werke entstanden in Bangladesch (Betonzusatzmittel und Mörtel), Tansania (Betonzusatzmittel und Mörtel für Ostafrika), Belgien (neues Werk und Technikzentrum für Betonzusatzmittel), Argentinien (Trockenmörtel), Kolumbien (Mörtel, Fliesenkleber und Beschichtungen) sowie in den USA, insbesondere in Florida (Betonzusatzmittel) und New Jersey (Mörtel). Das neue, hocheffiziente Werk in Florida verfügt über den höchsten Automatisierungsgrad aller Sika Zusatzmittelwerke im Land. Mit dem neuen Werk in New Jersey erweitert Sika ihre Produktionskapazitäten im Nordosten der USA und beliefert Bauprojekte in wichtigen Ballungsräumen direkt aus der Region mit ihren Hochleistungsprodukten. Mit dem neuen Werk und Technikzentrum für Betonzusatzmittel im belgischen Ham baut Sika ihre Produktions- und Innovationskapazitäten in Europa aus.

Darüber hinaus hat Sika im ersten Halbjahr eine neue Ländergesellschaft in Kirgisistan gegründet und damit ihre Präsenz in Zentralasien gefestigt. Sikas globales Netzwerk umfasst nun 103 Ländergesellschaften.

AUSBLICK

Nach einem starken ersten Halbjahr erhöht Sika ihre Prognose für das Umsatzwachstum 2026 auf 3% bis 6% in Lokalwährungen. Für 2026 geht Sika weiterhin von einem verhaltenen globalen Marktumfeld aus. Für das Gesamtjahr erwartet Sika eine EBITDA-Marge von 19.0% bis 19.5% und ist zuversichtlich, die aktuellen Konsenserwartungen für das EBITDA in Schweizer Franken zu erreichen.

Die im Rahmen von Fast Forward umgesetzten Massnahmen zur Produktivitätssteigerung, Beschleunigung von Innovation und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette stärken Sikas führende Marktposition und liefern bereits messbare Ergebnisse beim Umsatz- und Gewinnwachstum. Sika bestätigt ihre mittelfristigen strategischen Ziele für nachhaltiges und profitables Wachstum im Rahmen der Strategie 2028.

KENNZAHLEN ERSTES HALBJAHR 2026

in Mio. CHF 1.1.2025 –

30.6.2025 1.1.2026 –

30.6.2026 Veränderung

in % Nettoerlös 5'676.4 5'589.8 -1.5 Bruttoergebnis 3'129.1 3'115.3 -0.4 Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) 1'070.4 1'063.0 -0.7 Betriebsgewinn (EBIT) 798.1 796.1 -0.3 Gewinn 554.4 552.1 -0.4 Unverwässerter Gewinn je Aktie (EPS) in CHF 3.45 3.44 -0.3 Verwässerter Gewinn je Aktie (EPS) in CHF 3.45 3.43 -0.6 Operativer freier Geldfluss 181.9 139.6 -23.3 Bilanzsumme1 15'393.3 16'017.3 Konsolidiertes Eigenkapital1 6'186.1 6'817.2 Eigenkapitalquote in %1,2 40.2 42.6 Ertrag auf dem eingesetzten Kapital (ROCE)

in %1, 3 13.5 12.0 1 Per 30. Juni 2025 / 30. Juni 2026. 2 Eigenkapital des Konzerns dividiert durch die Bilanzsumme. 3 Eingesetztes Kapital = Umlaufvermögen, Sachanlagen, immaterielle Werte abzüglich flüssiger Mittel, kurzfristiger Wertschriften, kurzfristigen Fremdkapitals (ohne Bankschulden und Anleihen).

NETTOERLÖS DER REGIONEN

in Mio. CHF 1.1.2025 –

30.6.2025 1.1.2026 –

30.6.2026 Veränderung gegenüber Vorjahr

(+/– in %)



in CHF in Lokal-

währungen Währungs-

effekt Akquisitions-

effekt Nach Regionen EMEA 2'527.7 2'626.4 3.9 7.7 -3.8 2.4 Americas 1'984.4 1'904.8 -4.0 2.9 -6.9 0.2 Asien/Pazifik 1'164.3 1'058.6 -9.1 -2.0 -7.1 0.1 Nettoerlös 5'676.4 5'589.8 -1.5 4.0 -5.5 1.1 Produkte für die Bauwirtschaft 4'821.7 4'745.4 -1.6 4.1 -5.7 1.3 Produkte für die industrielle Fertigung 854.7 844.4 -1.2 3.6 -4.8 0.0







Webcast am 28. Juli 2026 um 15.00 Uhr (MESZ)









Im Zusammenhang mit der Publikation des Halbjahresergebnisses findet heute ein Webcast statt.









www.sika.com/hy-webcast









Unter diesem Link können Sie am Webcast mit Thomas Hasler (CEO), Adrian Widmer (CFO), Dominik Slappnig (Head Corporate Communications & IR) und Christine Kukan (Head Investor Relations) teilnehmen.









Die Aufzeichnung des Webcasts wird auf der Sika-Website im Bereich «Investors» zur Verfügung stehen.









TERMINKALENDER Sika Investorentag Donnerstag, 1. Oktober 2026 Resultat neun Monate 2026 Freitag, 23. Oktober 2026 Medienkonferenz/Analystenpräsentation zu den Jahresergebnissen 2026 Freitag, 19. Februar 2027 59. ordentliche Generalversammlung Dienstag, 23. März 2027 Umsatz erstes Quartal 2027 Dienstag, 13. April 2027 Halbjahresbericht 2027 Dienstag, 27. Juli 2027



SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Herstellung von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur umweltverträglichen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

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Medienmitteilung

Half-Year Report 2026