Bourse Direct : Résultats consolidés du 1er semestre 2026

BOURSE DIRECT poursuit sa croissance soutenue sur l’ensemble du 1er semestre :

Volume d’ordres en croissance de 16,7%

Recrutement de nouveaux comptes continu

Amélioration du résultat d’exploitation : +29,2% (hors élément non récurrent)

En millions d’euros 1er semestre 2026 1er semestre 2025 Variation * Produit d’exploitation bancaire 44,7 37,2 20,2% Dont produits d’intérêts nets 19,1 17,4 9,6% Commissions brutes 24,9 19,2 29,2% Autres commissions nettes 0,8 0,6 37,7% Charges d’exploitation bancaire -3,5 -2,9 20,8% Produit net bancaire 41,3 34,3 20,1% Charges d’exploitation générale -23,7 -19,7 19,9% Dotation aux prov et amortissement -1,7 -1,7 2,1% Résultat d’exploitation consolidé 15,9 12,9 23,0% Impôt sur les bénéfices -4,4 -3,5 27,4% Résultat net consolidé 11,5 9,4 21,9% Résultat net part du groupe 11,5 9,3 23,0% Participation ne donnant pas le contrôle - 0,1 -

*Pourcentages calculés à partir des données en milliers d’’euros.

Au cours du 1er semestre 2026, Bourse Direct a enregistré une forte dynamique de croissance avec une hausse de son chiffre d’affaires consolidé sur l’ensemble de ses activités. Ce volume d’activité s’est accompagné d’une croissance soutenue du recrutement de nouveaux clients. Les nouveaux services proposés connaissent un développement positif et contribue à la performance ainsi que le contexte de taux d’intérêt en hausse.

Ainsi, Bourse Direct comptabilise 3,3 millions d'ordres exécutés sur le 1er semestre 2026, en croissance de 16,7% par rapport au 1er semestre 2025. Les commissions brutes s'inscrivent ainsi en forte croissance de 29,2% sur l’ensemble des activités.

Bourse Direct enregistre près de 425 000 comptes au 30 juin 2026 en hausse de 9,2% par rapport au 30 juin 2025.

EXOE, la filiale de Bourse Direct a enregistré un chiffre d’affaires en hausse de 42,9 % par rapport au 1er semestre 2025.

Résultats consolidés de Bourse Direct

Le produit d’exploitation bancaire consolidé de Bourse Direct s’établit à 44,7 millions d’euros au 1er semestre 2026 en hausse de 20,2% par rapport au 1er semestre 2025. Après une baisse en 2025, les produits d’intérêt enregistrent une hausse de 9,6% dans le contexte de taux d’intérêt en hausse et de développement de nouvelles activités.



Les charges d’exploitation bancaire s’élèvent à 3,5 millions d’euros en hausse de 20,8 % par rapport à 2025 en raison de la forte hausse du volume d'ordres traité sur les marchés.

Ainsi, le produit net bancaire s’inscrit à 41,3 millions d’euros contre 34,3 millions d’euros au 1er semestre 2025, soit une hausse de 20,1 %.

Les charges d’exploitation générale s’élèvent à 23,7 millions d’euros contre 19,7 millions d’euros au 1er semestre 2025 en hausse de 19,9%, en raison principalement d’éléments variables de rémunération et d’investissements techniques. Ces charges comportent également une charge non récurrente, liée à la sanction prononcée par l’AMF à l’encontre de Bourse Direct pour un montant de 0,8 million d’euros.

Le résultat d’exploitation consolidé du 1er semestre 2026 s’inscrit ainsi à 15,9 millions d’euros, contre 12,9 millions d’euros sur la même période en 2025 en hausse de 23,0%.

Ce résultat porte la marge d’exploitation à 35,5%, et à 37,2% hors élément non récurrent.

Le résultat net consolidé de Bourse Direct s’établit ainsi à 11,5 millions d’euros au titre du 1er semestre 2026, contre 9,4 millions d’euros au 1er semestre 2025 en hausse de 21,9 %. Cette hausse s’établit à 30,9% hors élément non récurrent.

Structure de bilan consolidé

Les capitaux propres consolidés de Bourse Direct s’élèvent à 87,8 millions d’euros au 30 juin 2026 et la société dispose d’une situation financière solide avec une trésorerie consolidée d’un montant de 56,7 millions d’euros à cette date.

Perspectives

Bourse Direct poursuit le développement de son activité bourse en 2026 et offre à ses clients toujours plus de services experts, tout en conservant des tarifs parmi les plus compétitifs du marché y compris pour les traders actifs au travers de sa plateforme Tradebox.

Après le lancement du service de prêt de titres en juillet 2024, Bourse Direct a commercialisé en juillet 2025, des outils de programmation de stratégie d'ordres pour ses clients particuliers. En avril 2026, la société a lancé son plan d’investissement programmé qui rencontre un grand succès après trois mois de mise en service.

Bourse Direct s’inscrit toujours dans une approche pédagogique pour accompagner et former ses clients dans leur projet d’investissements en bourse.

Les développements de la clientèle d’institutionnels sur Direct Securities et en partenariat avec EXOE d'une part, et de son pôle Epargne d'autre part, sont également au centre de la stratégie.

Le contexte de taux d’intérêt a conduit à une hausse des revenus de trésorerie au cours de ce premier semestre 2026. Le niveau de revenus de trésorerie restera à un niveau élevé sur la deuxième partie de l'année.

Avec un ordre à moins de 1 €, Bourse Direct propose une plateforme complète et performante pour investir sur une large gamme de produits financiers : actions françaises et internationales, ETF, produits dérivés, OPC… sur les principaux marchés européens et internationaux.

Bourse Direct complète son offre avec des solutions d’épargne long terme : l’assurance-vie et le Plan d’Épargne Retraite (PER), permettant aux particuliers de se construire un patrimoine en toute sécurité, avec des avantages fiscaux et des options de gestion personnalisées.

L’offre globale de Bourse Direct est conçue pour répondre aux besoins des investisseurs individuels en matière d’investissement et d’épargne.

A propos de Bourse Direct :

Acteur majeur français de la bourse sur Internet, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA PME, est cotée sur le compartiment B de Euronext Paris. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, rubrique Corporate.

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