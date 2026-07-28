Exosens enregistre une forte performance au S1 2026, portée par la forte dynamique en vision nocturne et l’accélération de la demande en imagerie de défense ; Résultats 2026 attendus désormais dans le haut de la fourchette des objectifs

EXOSENS ENREGISTRE UNE FORTE PERFORMANCE AU S1 2026, PORTÉE PAR LA FORTE DYNAMIQUE EN VISION NOCTURNE ET L’ACCÉLÉRATION DE LA DEMANDE EN IMAGERIE DE DÉFENSE

PERSPECTIVES 2026 : LE GROUPE ANTICIPE DÉSORMAIS DE SE SITUER DANS LE HAUT DE LA FOURCHETTE DE SES OBJECTIFS

FAITS MARQUANTS

Forte croissance du chiffre d'affaires de +15,3 % à 253,1 M€ au S1 2026, incluant une croissance soutenue à PCC 1 de +11,4 %, portée par l'accélération de la demande de solutions avancées de vision nocturne et d'imagerie pour la Défense Chiffre d’affaires du segment Amplification en hausse de +11,6 % , dont une forte croissance à PCC de +10,0 % , portée par l'augmentation de la demande de tubes intensificateurs de lumière haute performance pour les applications critiques de vision nocturne Chiffre d’affaires du segment D&I en hausse de +24,3 % , avec une accélération de la croissance à PCC à +14,6 %, confirmant l’adoption croissante des technologies d'imagerie avancées d'Exosens sur les marchés de la Défense & Surveillance, en particulier pour les applications liées aux drones et à la lutte anti-drones

Amélioration significative de la rentabilité, avec un EBITDA ajusté de 83,6 M€ au S1 2026 (+18,3 %), soit une marge record de 33,0 % ( +84Bps vs. S1 2025), portée par la forte croissance du chiffre d'affaires et la poursuite de l'excellence opérationnelle

Résultat net des activités poursuivies, hors charge exceptionnelle de dépréciation de la marque 2 , de 35,9 M€ au S1 2026 (+21,4 %) ; résultat net publié de 15,3 M€

Structure financière solide soutenant notre stratégie de croissance, avec un ratio de levier financier de 1,2x au 30 juin 2026 (contre 1,3x au 31 décembre 2025) ; profil de liquidité renforcé grâce à l'extension de la ligne de crédit renouvelable à 200 M€, ainsi que l'obtention d'un nouveau financement de 140 M€ auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI)

Mise en œuvre du plan d'expansion des capacités de production dédiées à la vision nocturne conformément au calendrier prévu en Europe et aux États-Unis, avec les premiers bénéfices attendus au S2 2026 en Europe ; évaluation active de nouvelles extensions de capacités pour accompagner le renforcement de la demande

Augmentation des capacités de production de solutions d'imagerie avancées afin d'accompagner l'accélération de la demande dans les applications liées aux drones, à la lutte anti-drones et à la surveillance à longue portée

Poursuite d'une exécution rigoureuse de notre stratégie d’acquisitions ciblées et créatrices de valeur avec l'acquisition d'Emberion, société spécialisée dans les capteurs infrarouges à points quantiques ; technologie propriétaire renforçant le portefeuille d'Exosens et soutenant de nouvelles opportunités de croissance sur les marchés de la Défense & Surveillance et du Contrôle Industriel





PERSPECTIVES

Pleinement en ligne avec les objectifs 2026: Exosens prévoit désormais un chiffre d'affaires et un EBITDA ajusté dans le haut de leur fourchette respective Chiffre d'affaires compris entre 520 millions d'euros et 540 millions d'euros EBITDA ajusté compris entre 168 millions d'euros et 178 millions d'euros Dépenses d'investissement d'environ 9% du chiffre d'affaires 2026 (hors frais de R&D capitalisés), reflétant l'extension des capacités de production en Europe et aux États-Unis







Communiqué de presse, Mérignac (France), le 28 juillet 2026 – Exosens (EXENS ; FR001400Q9V2), une société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce aujourd'hui ses résultats du semestre clos le 30 juin 20263.

« Notre performance au premier semestre reflète à la fois une dynamique commerciale soutenue et une exécution rigoureuse, avec une croissance à périmètre et taux de change constants de plus de 11 % et une marge d'EBITDA ajusté record de 33 %. Dans l'Amplification, la demande pour les solutions avancées de vision nocturne demeure soutenue, tandis que notre plan d'expansion des capacités de production progresse conformément à nos attentes. Nous avons également franchi une étape clé de notre stratégie aux États-Unis avec l'attribution du contrat BiNOD de l'US Army. Dans la Détection et l'Imagerie, nous continuons de bénéficier de l'adoption croissante de nos technologies d'imagerie avancées dans les applications liées aux drones, à la lutte anti-drones et à la surveillance à longue portée, soutenant une croissance à périmètre et taux de change constants de 15 % au premier semestre. Nous augmentons également nos capacités de production dans l'imagerie afin de répondre à l'accélération de la demande de nos clients. Au-delà de la Défense et de la Surveillance, le Nucléaire continue d'afficher une forte dynamique, portée par la hausse des investissements dans les technologies de nouvelle génération des petits réacteurs modulaires (SMR), en particulier aux États-Unis. Pour l'avenir, nous confirmons être pleinement en ligne avec notre guidance 2026 et anticipons désormais un chiffre d'affaires et un EBITDA ajusté situés dans le haut de leur fourchette respective », a déclaré Jérôme Cerisier, Directeur général d’Exosens.

Principaux indicateurs financiers 4

En millions d'euros S1 2025 S1 2026 Variation (%) Chiffre d'affaires 219,5 253,1 +15,3 % Marge brute ajustée 111,5 129,9 +16,5 % En % du chiffre d'affaires 50,8 % 51,3 % +53Bps EBITDA ajusté 70,6 83,6 +18,3 % En % du chiffre d'affaires 32,2 % 33,0 % +84Bps EBIT ajusté 60,2 71,7 +19,2 % En % du chiffre d'affaires 27,4 % 28,4 % +92Bps Résultat opérationnel1 49,0 59,4 +21,2 % En % du chiffre d'affaires 22,3 % 23,5 % +114Bps Résultat net des activités poursuivies hors dépréciation de la marque2 29,6 35,9 +21,4 % Résultat net des activités poursuivies hors amortissement du PPA et dépréciation de la marque 36,2 43,9 +21,4 % Résultat net 27,9 15,3 (45,0 %) Résultat net hors amortissement du PPA et dépréciation de la marque 34,5 43,9 +27,4 % Flux de trésorerie disponible 30,0 31,4 +4,7 % Ratio de dépenses d''investissement sur chiffre d'affaires (%) 6,7 % 9,2 % +256Bps Dette nette3 197,7 199,8 +1,0 % Ratio de levier financier (x) 1,3x 1,2x (0,1)x 1 Hors charge de dépréciation de la marque, sans effet sur la trésorerie, de (28,2) M€. 2 Résultat net des activités poursuivies hors impact net, sans effet sur la trésorerie, de (20,6) M€ lié à la dépréciation de la marque. 3 Dette nette au 31 décembre 2025 et au 30 juin 2026.

Forte performance du chiffre d’affaires au S1 2026, portée par l'accélération de la demande globale sur les marchés de la défense et de la surveillance

En millions d'euros S1 2025 S1 2026 Var. (€m) Var. (%) PCC (%) Amplification 157,9 176,3 +18,4 +11,6 % +10,0 % Détection et Imagerie 62,3 77,4 +15,1 +24,3 % +14,6 % Éliminations et Autres (0,7) (0,6) +0,1 nm nm Chiffre d'affaires total 219,5 253,1 +33,6 +15,3 % +11,4 %

Le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 253,1 millions d’euros au S1 2026, en hausse de +15,3 % (+33,6 millions d’euros) par rapport au S1 2025. Cette performance reflète la contribution des acquisitions réalisées en 2025, ainsi qu’une croissance soutenue à PCC de +11,4 %, portée par l'accélération de la demande de solutions avancées de vision nocturne et d’imagerie destinées aux applications critiques de défense et de surveillance.

AMPLIFICATION

Le chiffre d'affaires du segment Amplification a atteint 176,3 millions d'euros (70 % des ventes du Groupe) au S1 2026, en hausse de +11,6 % (+18,4 millions d'euros) comparé au S1 2025, grâce à la hausse des volumes de vente, l'amélioration des rendements et un mix produits plus favorable. La croissance à PCC a été solide, atteignant +10,0 % au S1 2026.

Les marchés mondiaux de la défense ont continué de bénéficier d'une demande structurelle soutenue au S1 2026, portée par l'augmentation des dépenses militaires et la poursuite des programmes de modernisation des forces armées, se traduisant par une accélération des approvisionnements en systèmes avancées de vision nocturne. En tant que premier fournisseur mondial, non soumis à l'ITAR, de tubes intensificateurs d'image haute performance, Exosens a renforcé sa position de partenaire stratégique auprès des pays membres de l'OTAN et de leurs principaux alliés, grâce à son leadership technologique et à ses capacités industrielles.

La dynamique commerciale est restée particulièrement soutenue en Europe, portée par la poursuite de la mise en œuvre des principaux programmes d'acquisition de systèmes de vision nocturne, incluant le programme OCCAR pour les forces armées allemandes et belges, ainsi que par une demande soutenue en Europe de l'Est et en Europe du Nord. L'adoption de la technologie 5G continue de progresser, soutenue par la demande croissante des forces spéciales des pays membres de l'OTAN.

Dans un contexte d’accélération de la demande mondiale et alors que les taux d’équipement en jumelles de vision nocturne restent nettement inférieurs aux niveaux cibles des utilisateurs à moyen terme, Exosens a annoncé en 2025 un plan d’investissement visant à accroître de 40 % ses capacités de production en Europe et aux États-Unis d’ici 2027. Ce plan se déroule conformément au calendrier prévu, les premiers bénéfices de la hausse des capacités en Europe étant attendus au S2 2026.

Aux États-Unis, le déploiement de la nouvelle usine est en cours et permettra de doter le Groupe de capacités de production évolutives sur le territoire américain afin de soutenir sa croissance sur le premier marché mondial de la vision nocturne. Illustrant la pertinence de sa stratégie industrielle, Exosens a franchi une étape clé avec l’attribution par l’armée américaine d’un contrat majeur de type IDIQ (Indefinite Delivery/Indefinite Quantity) pour le développement, la production et les essais de dispositifs de vision nocturne binoculaires BiNOD (Binocular Night Observation Device). Ce contrat marque une nouvelle étape dans le développement du Groupe aux États-Unis, en positionnant Exosens comme partenaire de l'US Army et en soutenant d'importantes perspectives de croissance à long terme sur le marché américain de la défense.

Alors que la demande continue de se renforcer, Exosens évalue activement de nouvelles extensions de capacités de production afin de répondre à la croissance de la demande sur le marché de la vision nocturne.

DÉTECTION & IMAGERIE

Le chiffre d'affaires du segment Détection & Imagerie s'est élevé à 77,4 millions d'euros (31 % des ventes du Groupe) au S1 2026, en hausse de +24,3 % (+15,1 millions d'euros) par rapport au S1 2025. Cette performance reflète la contribution des acquisitions réalisées en 2025 (Noxant, Phasics), ainsi que d’une forte croissance à PCC de +14,6 %, portée par une demande soutenue sur les marchés de la défense et de la surveillance, en particulier dans les applications liées aux drones et à la lutte anti-drones, et par le maintien d'une bonne dynamique dans l’instrumentation nucléaire.

Défense & Surveillance

Les technologies d’Imagerie occupent une place de plus en plus centrale dans les opérations de défense modernes, sous l'effet de deux tendances convergentes : (i) l'adoption croissante de technologies optroniques avancées dans les applications embarquées sur plateformes, et (ii) la prolifération rapide des drones et des systèmes de lutte anti-drones, désormais au cœur des conflits modernes. Dans ce contexte porteur, Exosens est idéalement positionné pour tirer parti de l'accélération de la croissance du marché grâce à son portefeuille complet de solutions d'imagerie avancées. Couvrant plusieurs bandes spectrales et domaines d'application, ces technologies permettent d'améliorer la connaissance de la situation, la détection, l'identification et le suivi des menaces, le ciblage, ainsi que l'observation à longue portée, renforçant ainsi l'efficacité des missions de défense et de surveillance.

La dynamique commerciale a continué de s'accélérer sur le marché en forte croissance des drones et de la lutte anti-drones, portée par l'adoption croissante des technologies d'imagerie d'Exosens par les principaux OEMs et développeurs de systèmes autonomes. Illustrant cette forte dynamique, le Groupe a enregistré une commande record de solutions d'imagerie destinées à des drones intercepteurs auprès d'un acteur européen majeur des systèmes de défense aérienne, confirmant ainsi son leadership technologique dans les systèmes de défense autonomes de nouvelle génération.

Exosens s'appuie sur sa connaissance approfondie des exigences du marché des drones et sur sa capacité à accompagner ses clients tout au long de la phase de conception, leur permettant d'accélérer la mise sur le marché de leurs solutions. Cet avantage est renforcé par une chaîne d'approvisionnement agile et des capacités de production évolutives, permettant de répondre rapidement à l'accélération de la demande.

Les marchés de la Surveillance ont continué de bénéficier de l'augmentation des investissements dans la sécurité intérieure et les capacités de lutte anti-drones, dans un contexte marqué par le renforcement des enjeux de souveraineté et la multiplication des menaces liées aux incursions terrestres et aériennes. La demande est demeurée soutenue, en particulier pour les solutions d'imagerie avancées dédiées à la surveillance à longue portée et aux opérations de lutte anti-drones, les technologies d'Exosens étant de plus en plus adoptées par les principaux OEMs et intégrateurs de systèmes.

Afin d'accompagner cette demande en forte accélération, le Groupe double sa capacité de production de caméras infrarouges refroidies en 2026, démontrant sa capacité à anticiper les évolutions rapides du marché et à adapter ses capacités de production à une demande en croissance.

Marchés Commerciaux

Dans l’Instrumentation Nucléaire, la dynamique commerciale est restée soutenue, avec une demande croissante de détecteurs et d'instruments avancés. Le marché du nucléaire continue de bénéficier de besoins croissants en énergie décarbonée, portés par l’expansion rapide des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle et leurs besoins sans précédent en électricité, soutenant ainsi les investissements à long terme dans les technologies dédiées aux SMR (petits réacteurs modulaires).

Les récentes avancées enregistrées aux États-Unis, notamment les étapes clés franchies dans le cadre du Reactor Pilot Program du Department of Energy (DOE) américain, confirment l'accélération du déploiement des technologies nucléaires de nouvelle génération. Ces avancées devraient se traduire, à court terme, par des commandes de préséries et soutenir, à plus long terme, la demande pour les solutions avancées d'instrumentation nucléaire d'Exosens, en particulier dans les applications liées aux SMR.

Dans le Contrôle Industriel, les conditions de marché se sont améliorées, montrant des premiers signes de reprise. Le déploiement accéléré des infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle devrait soutenir la reprise des investissements dans la fabrication de semiconducteurs et l'automatisation industrielle avancée, renforçant ainsi la demande pour les technologies d'imagerie haute performance utilisées dans l'inspection des semi-conducteurs, la vision industrielle et le contrôle des procédés en temps réel. Exosens est idéalement positionné pour tirer parti de ces tendances grâce à son portefeuille de pointe de technologies infrarouges, UV et d'analyse de front d'onde.

Dans les Sciences de la Vie, le contexte mondial est resté marqué par des incertitudes pesant sur la recherche scientifique et sur la demande de composants pour la microscopie, tandis que le mouvement de déstockage dans la spectrométrie de masse semble toucher à sa fin, après avoir temporairement pesé sur la demande de détecteurs avancés. Malgré ces vents contraires, les fondamentaux du marché demeurent favorables, portés par la transition vers des systèmes de spectrométrie de masse plus performants, ainsi que et par l'augmentation des investissements en R&D dans les applications de nouvelle génération des sciences de la vie, soutenant ainsi la demande à long terme pour les solutions avancées de détection d'Exosens.

M&A

Le 24 avril 2026, Exosens a finalisé l'acquisition d'Emberion, une société implantée en Finlande et au Royaume-Uni, spécialisée dans la conception et la fabrication de capteurs infrarouges innovants reposant sur une technologie brevetée d'imagerie à points quantiques. Cette acquisition renforce la position du Groupe en tant que fournisseur de premier plan de solutions d'imagerie avancées, grâce à l'intégration d'une technologie émergente de capteurs infrarouges à ondes courtes (SWIR) à points quantiques., ouvrant de nouvelles perspectives de croissance sur les marchés de la défense et de la surveillance haute résolution, en particulier pour les systèmes d'imagerie portables et embarqués sur drones, ainsi que dans les applications de contrôle industriel, telles que l'inspection des semiconducteurs.

Hausse de +16,5 % de la marge brute ajustée au S1 2026

S1 2025 S1 2026 Variation En m€ % du CA En m€ % du CA En m€ En % Amplification 81,2 51,5 % 92,6 52,5 % +11,4 +14,0 % Détection & Imagerie 30,3 48,7 % 37,2 48,1 % +6,9 +22,8 % Éliminations & Autres (0,1) n/a 0,1 na 0,1 n/a Marge brute ajustée 111,5 50,8 % 129,9 51,3 % +18,4 +16,5 %

Le groupe a enregistré une marge brute ajustée de 129,9 millions d'euros au S1 2026, en hausse de +16,5 % (+18,4 millions d'euros) par rapport au S1 2025. En pourcentage du chiffre d'affaires, la marge brute ajustée a progressé de +53 points de base à 51,3 % au S1 2026 (contre 50,8 % au S1 2025).

La marge brute ajustée du segment Amplification a atteint 92,6 millions d'euros au S1 2026, en hausse de +14,0 % (+11,4 millions d'euros) par rapport au S1 2025. Le taux de marge s’est amélioré de +110 points de base à 52,5 % au S1 2026 (contre 51,5 % au S1 2025), en raison de la hausse des volumes de vente, de l'amélioration des rendements et d’un mix produits plus favorable.

La marge brute ajustée du segment Détection & Imagerie s’est élevée à 37,2 millions d'euros au S1 2026, en hausse de +22,8 % (+6,9 millions d'euros) par rapport au S1 2025. Le taux de marge a diminué de (60) points de base à 48,1 % au S1 2026 (contre 48,7 % au S1 2025). Cette contraction du taux de marge a reflété un mix produit moins favorable, lié à la baisse des ventes de produits à plus forte marge tels que des détecteurs avancés pour les sciences de la vie.

Rentabilité record, portée par une excellente exécution opérationnelle au S1 2026

Exosens a poursuivi l'amélioration de sa rentabilité au S1 2026, atteignant des niveaux de marge records et renforçant son profil de rentabilité de référence dans le secteur. Cette performance est portée par la hausse des volumes de vente, la poursuite de l'amélioration des rendements et un mix produit favorable.

L'EBITDA ajusté a atteint 83,6 millions d'euros au S1 2026, en hausse de +18,3 % (soit +12,9 millions d'euros) par rapport aux 70,6 millions d'euros enregistrés au S1 2025. En conséquence, la marge EBITDA ajustée s'est améliorée de +84 points de base à 33,0 % au S1 2026 (contre 32,2 % au S1 2025), un niveau record dans l'histoire du Groupe, en raison de la forte croissance du chiffre d'affaires et de la poursuite de l'excellence opérationnelle.

L'EBIT ajusté s’est élevé à 71,7 millions d'euros au S1 2026, en hausse de +19,2 % (soit +11,5 millions d'euros) par rapport aux 60,2 millions d'euros enregistrés au S1 2025. En conséquence, la marge d’EBIT ajustée a progressé de +92 points de base à 28,4 % au S1 2026 (contre 27,4 % au S1 2025).

Hors charge de dépréciation de la marque, sans effet sur la trésorerie, de (28,2) million d'euros, comptabilisée dans le cadre du regroupement des marques du Groupe sous la marque unique Exosens, le résultat opérationnel a atteint 59,4 millions d'euros au S1 2026, en hausse de +21,2 % (soit +10,4 millions d'euros) par rapport aux 49,0 millions d'euros enregistrés au S1 2025. En conséquence, la marge opérationnelle a augmenté de +114 points de base à 23,5 % au S1 2026 (contre 22,3 % au S1 2025).

Résultat net des activités poursuivies hors dépréciation de la marque de 35,9 millions d'euros au S1 2026

Hors impact net, sans effet sur la trésorerie, de (20,6) millions d'euros lié à la dépréciation de la marque5, le Groupe enregistré un résultat net des activités poursuivies6 de 35,9 millions d'euros au S1 2026, en hausse de +21,4 % (soit +6,3 millions d'euros) par rapport aux 29,6 millions d'euros enregistrés au S1 2025. Sur une base publiée, le résultat net s'est élevé à 15,3 millions d'euros au S1 2026, contre 27,9 millions d'euros au S1 2025.

Solide flux de trésorerie disponible au S1 2026, malgré la hausse des investissements de croissance

Exosens a généré un flux de trésorerie disponible de 31,4 millions d'euros au S1 2026, contre 30,0 millions d'euros au S1 2025. La forte progression de l'EBITDA ajusté du Groupe a été partiellement compensée par l'augmentation des investissements de croissance, liée à la poursuite de la mise en œuvre du plan d'expansion des capacités de production. Le Groupe a également maintenu une gestion rigoureuse de son besoin en fonds de roulement malgré la forte croissance de son chiffre d'affaires, permettant une amélioration du besoin en fonds de roulement exprimé en jours de chiffre d'affaires.

Efforts soutenus de R&D au S1 2026, renforçant le leadership technologique

Les dépenses brutes de R&D se sont élevées à 20,1 millions d'euros (soit 7,9 % du chiffre d'affaires) au S1 2026, en hausse de +18,0 % (soit +3,1 millions d'euros) par rapport au S1 2025. Le Groupe a poursuivi ses efforts soutenus en matière de R&D afin de stimuler l'innovation et renforcer son leadership technologique, en mettant l'accent sur les solutions avancées de vision nocturne, de détection et d'imagerie répondant à l'évolution des besoins des clients sur les marchés de la Défense et de la Surveillance, du Contrôle Industriel, des Sciences de la vie et du Nucléaire. Ces innovations devraient soutenir la croissance future du Groupe, tout en confortant la position de leader technologique d'Exosens.

Accélération des investissements dans les capacités au S1 2026

Les dépenses d'investissement du Groupe (hors dépenses de R&D capitalisées) se sont élevées à 23,3 millions d'euros (soit 9,2 % du chiffre d'affaires) au S1 2026, en hausse de +59,6 % (soit +8,7 millions d'euros) par rapport au S1 2025. Les dépenses d'investissement de croissance ont atteint 18,7 millions d'euros (soit 7,4 % du chiffre d'affaires) au S1 2026, en hausse de +98,6 % par rapport au S1 2025, reflétant des investissements dans les travaux d’infrastructure industrielle et des équipements additionnels dans les usines d’amplification de lumière du Groupe. Les dépenses d'investissement dans la maintenance ont atteint 4,7 millions d'euros (soit 1,8 % du chiffre d'affaires) au S1 2026, axées sur des projets visant à améliorer la productivité, soutenant une expansion future des marges.

Structure de capital solide soutenant notre stratégie de croissance

La dette financière nette du Groupe s'est élevée à 199,8 millions d'euros au 30 juin 2026, contre 197,7 millions d'euros au 31 décembre 2025. En conséquence, le ratio de levier s'est établi à 1,2x au 30 juin 2026, contre 1,3x au 31 décembre 2025, conférant au Groupe une grande flexibilité pour poursuivre sa stratégie de croissance à long terme.

Le Groupe a par ailleurs maintenu une solide position de trésorerie, avec 68,8 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 juin 2026. Au cours de la période, Exosens a renforcé ses ressources de financement grâce à l'extension de sa ligne de crédit renouvelable (RCF, Revolving Credit Facility), portée de 100 à 200 millions d'euros, dans des conditions financières plus favorables, ainsi que la mise en place d'un nouveau financement de 140 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI).

Perspectives 2026 : Le Groupe prévoit désormais de se situer dans le haut de la fourchette de ses objectifs

Porté par une dynamique commerciale soutenue, en particulier sur les marchés de la Défense et de la Surveillance, ainsi que par une solide exécution opérationnelle, Exosens confirme être pleinement en ligne avec ses objectifs 2026 et prévoit désormais un chiffre d'affaires et un EBITDA ajusté dans le haut de leur fourchette respective :

Chiffre d'affaires compris entre 520 millions d'euros et 540 millions d'euros ;

EBITDA ajusté compris entre 168 millions d'euros et 178 millions d'euros.

Par ailleurs, le Groupe entend poursuivre la mise en œuvre du plan d’investissement visant à accroître de 40 % ses capacités de production d’ici 2027, à la fois en Europe et aux États-Unis, afin de répondre à la forte demande, tout en poursuivant ses efforts d'amélioration de la productivité. Dans ce contexte, le Groupe prévoit des dépenses d'investissement représentant environ 9 % de son chiffre d'affaires en 2026 (hors frais de R&D capitalisés, attendus autour de 3 % du chiffres d'affaires).

Webcast

Jérôme Cerisier, Directeur général, et Quynh-Boi Demey, Directrice financière, tiendront une conférence téléphonique et un webcast pour présenter les résultats du premier semestre 2026 d'Exosens mardi 28 juillet 2026 à 9h00 (heure de Paris). La présentation sera suivie d'une session de questions-réponses et sera accessible via le lien suivant :

https://exosens.engagestream.euronext.com/2026-half-year-results .

Le communiqué de presse et la présentation seront disponibles dans la section Relations investisseurs sur le site Internet d'Exosens à l'adresse : www.exosens.com/investors .

Calendrier financier

27/10/2026 : Chiffre d'affaires et marge brute ajustée des 9M 2026 (avant Bourse).

À propos d'Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 13 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 2 000 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS; – ISIN: FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment le SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap ou encore MSCI France Small Cap. Pour plus d'informations : www.exosens.com .

Relations Investisseurs

Laurent Sfaxi, l.sfaxi@exosens.com

Relations Médias

Brunswick Group, exosens@brunswickgroup.com

ANNEXES

Chiffres par trimestre du S1 2026

En millions d'euros T1 2026 T2 2026 S1 2026 Amplification 88,1 88,2 176,3 Détection et Imagerie 34,6 42,8 77,4 Éliminations et Autres (0,2) (0,5) (0,6) Chiffre d'affaires total 122,6 130,5 253,1 Variation (%) +19.7% +11.4% +15.3% Variation à PCC (%) +12.5% +10.3% +11.4%





En millions d'euros T1 2026 T2 2026 S1 2026 Amplification 47,2 45,4 92,6 Détection et Imagerie 16,2 21,1 37,2 Éliminations et Autres 0,1 0,0 0,1 Marge brute ajustée 63,5 66,4 129,9 En % du chiffre d'affaires 51,8 % 50,9 % 51,3 %

Chiffres par trimestre du S1 2025

En millions d'euros T1 2025 T2 2025 S1 2025 Amplification 79,1 78,8 157,9 Détection et Imagerie 24,0 38,3 62,3 Éliminations et Autres (0,7) 0,0 (0,7) Chiffre d'affaires total 102,4 117,1 219,5





En millions d'euros T1 2025 T2 2025 S1 2025 Amplification 41,1 40,2 81,2 Détection et Imagerie 11,8 18,5 30,3 Éliminations et Autres 0,0 0,0 (0,1) Marge brute ajustée 52,9 58,6 111,5 En % du chiffre d'affaires 51,6 % 50,1 % 50,8 %

Réconciliation de l'EBITDA ajusté et de l'EBIT ajusté

En millions d'euros S1 2025 S1 2026 Résultat opérationnel 49,0 31,2 Amortissements et dépréciations - nets 17,1 47,9 Autres produits et charges 0,0 0,0 EBITDA 66,1 79,0 Paiements fondés sur des actions 0,9 3,0 Coûts non récurrents 3,5 1,6 EBITDA ajusté 70,6 83,6 Amortissements et dépréciations excluant l’amortissement du PPA (10,4) (11,8) EBIT ajusté 60,2 71,7

Réconciliation du flux de trésorerie disponible

En millions d'euros S1 2025 S1 2026 EBITDA ajusté 70,6 83,6 Frais de recherche et de développement capitalisés (6,1) (9,2) EBITDA ajusté après frais de R&D capitalisés 64,5 74,5 Variation du fonds de roulement (16,0) (11,2) Impôt payé (3,5) (6,2) Dépenses d'investissement de maintenance (A) (5,3) (4,7) Autres (0,4) (2,3) Flux de trésorerie disponible avant investissement de croissance 39,4 50,1 Dépenses d'investissement de croissance (B) (9,4) (18,7) Flux de trésorerie disponible après investissement de croissance 30,0 31,4 Dépenses d'investissement (A)+(B) 14,6 23,3 Chiffre d'affaires total 219,5 253,1 Ratio de dépenses d'investissement sur CA (%) 6,7 % 9,2 %

Compte de résultat consolidé

En millions d'euros S1 2025 S1 2026 Chiffre d'affaires 219,5 253,1 Achats consommés (48,9) (57,7) Autres achats et charges externes (35,0) (39,5) Impôts et taxes (1,1) (1,7) Charges de personnel (67,6) (77,0) Autres produits / (charges) opérationnelles 0,7 0,4 Dotations aux amortissements et provisions (18,5) (46,2) Dont amortissement du PPA (6,5) (7,9) Dont dépréciation de la marque - (28,2) Résultat opérationnel courant 49,1 31,2 Résultat opérationnel courant hors dépréciation de la marque 49,1 59,4 Autres produits / (charges) 0,0 0,0 Résultat opérationnel 49,0 31,2 Résultat opérationnel hors dépréciation de la marque 49,0 59,4 Résultat financier net (8,3) (6,0) Résultat avant impôts 40,7 25,2 Résultat avant impôts hors dépréciation de la marque 40,7 53,4 Impôt sur le résultat (11,1) (9,9) Dont dépréciation de la marque - 7,6 Résultat net des activités poursuivies 29,6 15,3 Résultat net des activités poursuivies hors dépréciation de la marque 29,6 35,9 Résultat net des activités abandonnées (1,7) - Résultat net 27,9 15,3 Résultat net hors amortissement du PPA et dépréciation de la marque 34,5 43,9

Tableau consolidé des flux de trésorerie

En millions d'euros S1 2025 S1 2026 Résultat net / (perte) 29,6 15,3 Résultat financier net 8,4 6,0 Impôt sur le résultat 11,1 9,9 Dotations, reprises et amortissements 19,1 46,1 Autres produits / (charges) 2,0 3,9 Impôts reçu / (payé) (3,5) (6,2) Variation du fonds de roulement net (16,0) (11,2) Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles 50,8 63,9 Investissements nets en actifs (20,8) (32,5) Acquisition nette de participations (35,8) (3,9) Subventions d'investissement reçues et autres flux (0,5) (2,9) Flux net de trésorerie lié aux activités d’investissement (57,0) (39,3) Augmentations / (réductions) de capital - - Dividendes versés aux actionnaires (5,1) (15,2) Acquisitions et cessions d'actions propres (0,2) (1,0) Variation des passifs financiers et des contrats de location IFRS 16 (2,8) - Paiements d'intérêts (y compris les contrats de location IFRS 16) (5,2) (5,8) Autres 0,1 (2,9) Flux net de trésorerie provenant des activités de financement (13,1) (24,8) Effet des variations des taux de change (0,7) 0,4 Flux net de trésorerie des activités abandonnées (6,7) - Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (26,8) 0,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 115,6 68,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 88,8 68,8

Bilan consolidé – Actif

En millions d'euros 31-déc.-2025 30-juin-2026 Goodwill 233,3 233,4 Immobilisations incorporels 225,8 197,3 Immobilisations corporels 113,1 128,6 Droits d'utilisation des actifs de location 15,0 15,7 Participations dans les sociétés mises en équivalence et autres participations 3,8 8,5 Actifs financiers et autres investissements à long terme 0,6 0,7 Impôts différés actif 6,9 5,0 Actifs non courants 598,6 589,2 Stocks 105,1 123,3 Créances commerciales 73,1 76,0 Instruments financiers dérivés 0,1 0,8 Actifs financiers et autres placements à court terme 33,2 36,4 Intérêts à recevoir 0,1 0,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 68,5 68,8 Actifs courants 280,2 305,7 Total de l'actif 878,9 895,0

Bilan consolidé – Capitaux propres et passifs

En millions d'euros 31-déc.-2025 30-juin-2026 Capital social 21,6 21,6 Primes liées au capital 346,8 346,8 Réserves 77,2 82,5 Capitaux propres 445,7 450,9 Dette financière à long terme 249,3 251,4 Dettes financières liées aux contrats de location à long terme 13,6 12,8 Provisions pour avantages du personnel 7,9 7,8 Provisions et autres passifs à long terme 14,2 12,0 Impôts différés passif 34,6 30,2 Passifs non courants 319,5 314,1 Dettes financières à court terme 0,5 0,3 Dettes financières liées aux contrats de location à court terme 3,0 5,0 Instruments financiers dérivés 0,1 - Dettes fournisseurs 31,2 35,6 Provisions et autres passifs à court terme 79,0 89,1 Passif à courants 113,7 130,0 Total des capitaux propres et des passifs 878,9 895,0

Définitions

La croissance à périmètre et taux de change constants est définie comme la croissance du chiffre d’affaires réalisée par le Groupe, hors effets de change et variations de périmètre de consolidation. Elle correspond au chiffre d’affaires généré au cours de la période « n » par l’ensemble des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation du Groupe à la fin de la période « n-1 » (à l’exclusion de toute contribution des sociétés acquises depuis la fin de la période « n-1 »), comparé au chiffre d’affaires généré au cours de la période « n-1 » par ces mêmes sociétés. La croissance à périmètre et taux de change constants au titre du semestre clos le 30 juin 2026 exclut ainsi la contribution des sociétés Noxant, NVLS et Phasics, acquises respectivement par le Groupe en mars 2025, juillet 2025 et octobre 2025.

La marge brute ajustée est définie comme la différence entre le prix de vente et le coût des produits et services (y compris les charges de personnel).

L’EBITDA ajusté est défini comme le résultat opérationnel, hors (i) dotations aux amortissements, dépréciations et pertes de valeur des actifs non courants, nettes des reprises ; (ii) produits et charges non courants tels que présentés dans le compte de résultat consolidé du Groupe sous les rubriques « Autres produits » et « Autres charges » ; et (iii) éléments ne reflétant pas la performance opérationnelle courante du Groupe, tels que les coûts de réorganisation et d’adaptation des activités, les coûts liés aux acquisitions et aux opérations de croissance externe, ainsi que les charges liées aux paiements fondés sur des actions (IFRS 2).

L’EBIT ajusté est défini comme le résultat opérationnel, hors (i) produits et charges non courants tels que présentés dans le compte de résultat consolidé du Groupe sous les rubriques « Autres produits » et « Autres charges » ; et (ii) éléments ne reflétant pas la performance opérationnelle courante du Groupe, tels que les coûts de réorganisation et d’adaptation des activités, les coûts liés aux acquisitions et aux opérations de croissance externe, ainsi que les charges liées aux paiements fondés sur des actions (IFRS 2). Les dotations aux amortissements, dépréciations et reprises de pertes de valeur des actifs non courants, incluses dans l’EBIT ajusté, excluent l’amortissement de la quote-part des actifs non courants résultant de l’allocation du prix d’acquisition.

Le ratio de levier financier est calculé comme la dette nette / l'EBITDA ajusté tel que défini dans le contrat de crédit senior du Groupe conclu dans le cadre du refinancement réalisé à l'occasion de l'introduction en bourse.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Exosens, ainsi qu’à l'environnement dans lequel le Groupe évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 4 « Facteurs de risques et dispositif de gestion des risques » du Document d’enregistrement universel déposé le 9 mars 2026 auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro D.26-0072. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse, et Exosens décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou révisions des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle du Groupe. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives. Le présent communiqué est fourni à titre d’information uniquement. Il ne constitue pas, et ne saurait être considéré comme, une offre au public de titres.

1 À périmètre et taux de change constants.

2 Résultat net des act. poursuivies, hors impact net, sans effet sur la trésorerie, de (20,6) M€ de la dépréciation de la marque.

3 Les états financiers consolidés intermédiaires du Groupe au titre du semestre clos le 30 juin 2026 ont été approuvés par le Conseil d'administration de la Société lors de sa réunion du 27 juillet 2026 et ont fait l'objet d'un examen limité de la part des Commissaires aux comptes de la Société.

4 À la suite de la cession de l'activité d'Amplification par Micro-ondes du Groupe, finalisée le 31 décembre 2025, les chiffres du premier semestre 2025 ont été retraités conformément à la norme IFRS 5. Les états financiers consolidés retraités figurent en annexes de ce communiqué.

5 Incluant une charge de dépréciation, sans effet sur la trésorerie, de (28.2) M€, ainsi que la reprise de +7.6 M€ de passifs d'impôts différés au S1 2026.

6 Résultat net des activités poursuivies hors impact net, sans effet sur la trésorerie, de (20,6) M€ d'euros lié à la dépréciation de la marque.

Pièce jointe