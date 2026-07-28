EXOSENS TRIPLE SA CAPACITÉ DE PRODUCTION DE CAMÉRAS THERMIQUES POUR RÉPONDRE À L’ACCÉLÉRATION DE LA DEMANDE DANS LES APPLICATIONS DE DRONES ET DE LUTTE ANTI-DRONES

Exosens prévoit de tripler sa capacité de production de caméras thermiques en 2026, renforçant ainsi ses capacités industrielles sur les marchés de défense connaissant la plus forte croissance

Cette extension est une réponse à l'accélération de la demande pour des solutions d'imagerie thermique compactes permettant une intégration transparente dans les systèmes de drones et de lutte anti-drones de nouvelle génération

Exosens s’appuie sur son expertise du marché des systèmes autonomes, une chaîne d'approvisionnement agile et des capacités industrielles évolutives pour accompagner les principaux OEM de défense et développeurs de systèmes autonomes





Communiqué de presse, Mérignac (France), le 28 juillet 2026 – Exosens (EXENS ; FR001400Q9V2), société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce aujourd’hui qu’il prévoit de tripler sa capacité de production de caméras thermiques au cours de l’année 2026 afin de répondre à l'accélération de la demande mondiale pour des solutions d'imagerie avancées destinées aux systèmes de drones et de lutte anti-drones de nouvelle génération.

L'évolution rapide des conflits modernes redéfinit les priorités des forces armées et accélère le déploiement de systèmes autonomes dans les domaines aérien, terrestre et maritime. Les systèmes de drones et de lutte anti-drones sont désormais au cœur des opérations militaires modernes, sous l'effet du besoin croissant de capacités de défense rapidement déployables, immédiatement opérationnelles et économiquement efficaces, tout en pouvant être produites à grande échelle.

Le portefeuille de technologies d'imagerie avancées d'Exosens est idéalement positionné pour répondre aux besoins opérationnels en constante évolution des forces armées modernes. Ses caméras thermiques compactes, optimisées en taille, poids et consommation énergétique (SWaP), s'intègrent de manière transparente aux charges utiles de drones et aux systèmes de lutte anti-drones, contribuant à la détection, l'identification, le suivi et le ciblage des menaces potentielles dans un large éventail de missions de défense.

Grâce à sa connaissance approfondie des exigences du marché des systèmes autonomes (UxV), Exosens accompagne les principaux OEMs de défense et les développeurs de systèmes autonomes tout au long de la phase de conception. Associés à une chaîne d'approvisionnement agile et à des capacités industrielles évolutives, ces atouts permettent au Groupe d'accélérer l'intégration et la mise sur le marché de ses solutions, tout en accompagnant le déploiement à grande échelle des systèmes de drones et de lutte anti-drones de nouvelle génération.

« Le triplement de notre capacité de production de caméras thermiques reflète l'adoption croissante des technologies d'imagerie avancées dans les applications de drones et de lutte anti-drones. À mesure que les systèmes autonomes transforment les opérations militaires modernes, nos clients recherchent des solutions d'imagerie thermique compactes et compétitives, pouvant être rapidement intégrées aux plateformes de nouvelle génération. Cette montée en capacité renforce notre aptitude à accompagner l'accélération de la demande de nos clients grâce à des capacités industrielles évolutives, tout en consolidant notre position de partenaire stratégique de confiance, non-ITAR, auprès des principaux OEMs de défense et développeurs de systèmes autonomes. Elle témoigne également de notre confiance dans les perspectives de croissance structurelle à long terme du marché des drones et de la lutte anti-drones », a déclaré Jérôme Cerisier, Directeur général d’Exosens.

Cette annonce complète le doublement précédemment annoncé de la capacité de production de caméras infrarouges refroidies dédiées aux applications de surveillance longue portée et de lutte anti-drones, renforçant la capacité d'Exosens à répondre à l'ensemble des besoins opérationnels des forces armées modernes.

À propos d'Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons et gamma, et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 13 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 2 000 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS ; ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap et MSCI France Small Cap. Pour plus d'informations : www.exosens.com.

Relations Investisseurs

Laurent Sfaxi, l.sfaxi@exosens.com

Relations Médias

Brunswick Group, exosens@brunswickgroup.com

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