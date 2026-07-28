Virtualware redevient bénéficiaire avec une croissance de 65 % de son chiffre d’affaires au premier semestre

La croissance des abonnements et des services de VIROO et Simumatik porte l’EBITDA à 375 323 €, contre -61 785 € un an plus tôt

Bilbao, le 28 juillet 2026.- Virtualware (EPA : ALVIR), l’entreprise européenne de logiciels d’entreprise spécialisée dans les technologies immersives et 3D, a enregistré un chiffre d’affaires de 2 600 346 € au premier semestre 2026, en hausse de 65,38 % par rapport aux 1 572 369 € de la même période de 2025. La société a dégagé un résultat net de 132 680 €, contre une perte nette de 299 082 € un an plus tôt.

L’EBITDA s’est élevé à 375 323 €, contre -61 785 € au premier semestre 2025. Le résultat d’exploitation est positif, à 152 935 €, après une perte de 271 980 € l’année précédente.

Ces résultats arrivent dans un contexte d’adoption croissante de la réalité étendue (XR) dans la défense et le nucléaire. Le marché de la simulation militaire et de la formation virtuelle est valorisé à environ 13,9 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 17,7 milliards en 2030, selon The Business Research Company.

Dans le nucléaire, l’Agence internationale de l’énergie prévoit que la capacité atteindra des niveaux record, les principales économies investissant à la fois dans de nouvelles constructions et dans la prolongation de la durée de vie des centrales existantes. Virtualware a clôturé 2025 avec des prises de commandes record supérieures à 8 millions d’euros, provenant principalement de projets gouvernementaux et nucléaires.

La croissance provient des deux produits de la société. VIROO, sa plateforme XR pour l’entreprise, a généré 1 254 498 € d’abonnements, en hausse de 43,17 %, et 1 063 761 € de services, en hausse de 100,47 %.

Simumatik, la plateforme de jumeaux numériques et d’émulation intégrée au portefeuille de Virtualware après l’acquisition de la société suédoise en octobre 2024, a enregistré 58 472 € d’abonnements, en hausse de 264,79 %, et 223 615 € de services, en hausse de 101,04 %.

Les revenus d’abonnement des deux plateformes ont dépassé 1,3 million d’euros et ont représenté la moitié du chiffre d’affaires total de la période.

La hausse du chiffre d’affaires s’est produite avec une base de coûts maîtrisée. Les charges de personnel ont augmenté de 2,98 %, à 1 640 582 €, tandis que la marge brute s’est établie à 91,04 %, contre 96,38 % un an plus tôt.

Virtualware a clôturé la période avec une dette financière nette négative de 1 915 216 €, soit une position de trésorerie nette, et un ratio dette nette / EBITDA ajusté de -18,71 %.

« La technologie immersive devient une infrastructure standard dans la défense et le nucléaire, deux secteurs qui entrent dans de longs cycles d’investissement. Les organisations des secteurs régulés ont besoin de solutions de simulation qu’elles puissent déployer en gardant le contrôle total de leurs données et de leur stack technologique. Le premier semestre montre Virtualware en train de convertir cette demande en croissance rentable », a déclaré Unai Extremo, CEO de Virtualware.

Virtualware avait anticipé en février une croissance organique du chiffre d’affaires supérieure à 30 % en 2026, avec des marges d’EBITDA comprises entre 20 % et 25 %.

Au cours de 2026, la société a également renforcé son Conseil consultatif international. En janvier, elle a accueilli Stephanie Smith, ingénieure nucléaire canadienne forte de plus de 35 ans d’expérience et ancienne ingénieure en chef nucléaire de CANDU Energy (AtkinsRéalis).

En juin, le conseil a accueilli Jason Paltrowitz, fondateur de Crossbridge Advisors, basé à New York, et ancien vice-président exécutif d’OTC Markets Group, qui conseille la société sur l’accès au marché américain et la stratégie de marchés de capitaux.

Virtualware a également annoncé récemment la prise en charge d’Unreal Engine sur sa plateforme VIROO. Grâce au SDK VIROO Studio, les développeurs pourront créer des applications XR multi-utilisateurs et multi-appareils et les déployer depuis des clouds publics et privés jusqu’à des environnements sur site (on-premise) et des réseaux isolés (air-gapped).

Fondée en 2004 et cotée sur Euronext Growth Paris depuis juin 2025, Virtualware est l’une des principales entreprises européennes de logiciels d’entreprise fondés sur les technologies immersives et 3D.

La société sert des secteurs critiques et contribue à la modernisation des systèmes éducatifs, en travaillant avec des organisations mondiales et des institutions telles que GE Vernova, NextStar Energy, Volvo, ADIF, Bosch, Fill Machine Engineering, le ministère espagnol de la Défense, l’OTAN, l’Université de l’Ohio, le Lethbridge Polytechnic ou l’Université d’El Salvador.

La société a son siège à Bilbao (Espagne) et dispose de filiales au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis et en Suède.







Contacts presse et investisseurs

Presse: Aida Otaola: aotaola@virtualwareco.com

Relations investisseurs: ir@virtualwareco.com







Safe Harbor

This document is only provided for information purposes and does not constitute, nor should it be interpreted as, an offer to sell or exchange or acquire, or an invitation for offers to buy securities issued by any of the aforementioned companies. Any decision to buy or invest in securities in relation to a specific issue must be made solely and exclusively on the basis of the information set out in the pertinent prospectus filed by the company in relation to such specific issue. No one who becomes aware of the information contained in this report should regard it as definitive, because it is subject to changes and modifications.

This document contains or may contain forward looking statements regarding intentions, expectations or projections of Virtualware 2007, S.A. (“Virtualware” or the “Company”) or of its management on the date thereof, that refer to or incorporate various assumptions and projections, including projections about the future earnings of the business. The statements contained herein are based on our current projections, but the actual results may be substantially modified in the future by various risks and other factors that may cause the results or final decisions to differ from such intentions, projections or estimates. These factors include, without limitation, (1) the market situation, macroeconomic factors, regulatory, political or government guidelines, (2) domestic and international stock market movements, exchange rates and interest rates, (3) competitive pressures, (4) technological changes, (5) alterations in the financial situation, creditworthiness or solvency of our customers, debtors or counterparts. These factors could cause or result in actual events differing from the information and intentions stated, projected or forecast in this document or in other past or future documents. Virtualware does not undertake to publicly revise the contents of this or any other document, either if the events are not as described herein, or if such events lead to changes in the information contained in this document. This disclaimer needs to be taken into account by those persons which may take a decision over the base of this document or to elaborate or disseminate opinions based hereof. This document may contain summarised information or information that has not been audited. This document is confidential and it cannot be revealed or disclosed to third parties different from the original recipients, even partially, without Virtualware’s prior consent.