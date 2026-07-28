Orange : Orange réalise au 1er semestre une croissance record du chiffre d'affaires à +3,5% et de l'EBITDAaL à +5,0%

Communiqué de presse

Paris, le 28 juillet 2026

Information financière au 30 juin 2026

Orange réalise au 1er semestre une croissance record du chiffre d'affaires à +3,5% et de l'EBITDAaL à +5,0%

Chiffre d'affaires en hausse de +3,5% 1 porté par la croissance record de l'Afrique et Moyen-Orient (+13,9%), Europe 6 2 (+4,1%) et par la France (+1,2%)

porté par la croissance record de l'Afrique et Moyen-Orient (+13,9%), Europe 6 (+4,1%) et par la France (+1,2%) EBITDAaL 1 en croissance de +5,0 % soutenue par l'Afrique et Moyen-Orient (+16,1%), la France (+2,4%) et Europe 6 (+6,1%)

en croissance de +5,0 % soutenue par l'Afrique et Moyen-Orient (+16,1%), la France (+2,4%) et Europe 6 (+6,1%) Cash-flow organique à 2,2 milliards d’euros, en forte hausse (+0,5 milliard d’euros)

Résultat net à 3,6 milliards d’euros et résultat net ajusté à 1,35 milliards d’euros, en progression de +11,8%

Le Groupe réhausse ses objectifs annuels de croissance d’EBITDAaL à >4% et de Cash-Flow Organique à c. 4,3 milliards d’euros

En juin, le Groupe a finalisé l'acquisition de 100% de MasOrange3 et a signé un protocole d'accord conjoint concernant l'acquisition de SFR.

En millions d’euros T2 2026 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2026 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 10 853 3,5 % 9,2 % 20 948 3,5 % 5,5 % EBITDAaL 3 527 3,9 % 10,4 % 6 128 5,0 % 8,0 % Résultat d'exploitation 4 774 ns ns Résultat net de l'ensemble consolidé 3 555 na Résultat net ajusté de l'ensemble consolidé 1 350 11,8% eCAPEX 1 640 (0,9)% 5,1 % 3 182 2,7 % 5,3 % EBITDAaL – eCAPEX 1 887 8,4 % 15,4 % 2 946 7,7 % 11,1 % Cash-flow organique (1) 2 167 29,8 % Free cash-flow all-in (1) 1 860 71,3 % Résultat net par action (EPS) en euro 1,17 na Résultat net ajusté par action (EPS) en euro 0,34 10,9% (1) En 2025, activités télécoms seules. En 2026, hors -34 millions d’euros de coûts décaissés liés à la cessation d'activité d'Orange Bank.

N.B : MasOrange est comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence pendant les cinq premiers mois de 2026, l'entité est consolidée par intégration globale à compter de juin 2026.

« Ce semestre est un marqueur fort de l’exécution de notre plan stratégique Trust the future. Avec le rachat de MasOrange et la signature du protocole pour l’acquisition conjointe de SFR, nous avons franchi deux jalons majeurs de notre stratégie de consolidation en Europe et renforçons notre leadership sur nos deux premiers marchés.

Nos résultats record du 1er semestre confirment que nos ambitions reposent sur une exécution solide :

la croissance record de l'Afrique et Moyen-Orient avec 10 millions de nouveaux clients data mobile et une croissance des revenus de près de 14%,

la dynamique de l'Europe avec le seuil franchi de 3 millions de clients fibre et une croissance de chiffre d’affaires de 4%,

la France où nous atteignons un niveau de fidélité clients record, avec une croissance du chiffre d’affaires de 1,2%.





La croissance de notre EBITDAaL et du Cash-Flow Organique confirme également notre discipline en termes d’investissements et notre capacité à transformer notre performance opérationnelle en création de valeur durable. Cette excellente performance nous permet aujourd'hui de relever nos objectifs annuels.

Merci à l'ensemble des équipes pour le travail accompli et l'engagement au service de nos clients. »

Christel Heydemann, Directrice Générale du groupe Orange

Le Groupe réalise au 1er semestre 2026 un chiffre d’affaires de 20,9 milliards d’euros, en hausse de +3,5%4 sur un an grâce à la croissance des services de détail (+3,3%), des ventes d’équipements (+7,5%) et des services aux opérateurs (+2,0%), ces derniers ayant bénéficié de revenus non récurrents au 1er trimestre en France. Hors ces éléments non récurrents, qui incluent la réception de cofinancements du réseau fibre, la croissance du chiffre d’affaires du Groupe au 1er semestre serait d’environ 3,0%. S'agissant des opérations, la performance du Groupe est principalement tirée par la croissance à deux chiffres du secteur Afrique et Moyen-Orient (+13,9%), ainsi que par la France (+1,2%), Europe 6 (+4,1%) et l’Espagne (+2,0% en juin, premier mois de pleine reconsolidation de MasOrange). Orange Business (-3,1%) est toujours impacté par un environnement de marché difficile.

L’EBITDAaL du Groupe atteint 6,1 milliards d’euros au 1er semestre 2026 en croissance de +5,0%, soutenue par une hausse à deux chiffres de l'Afrique et Moyen-Orient (+16,1%) et par la progression de la France (+2,4%) et d’Europe 6 (+6,1%). En Espagne, l’EBITDAaL progresse sur le mois de juin (+2,2%). Orange Business affiche une tendance en amélioration, avec une variation de l’EBITDAaL à -6,4% à comparer aux -7,2% du semestre précédent. Au niveau Groupe, hors éléments non récurrents du 1er trimestre liés au wholesale en France, la progression de l’EBITDAaL serait de 3,7%.

Les eCAPEX s'élèvent à 3,2 milliards d'euros au 1er semestre 2026 et représentent 15,2% du chiffre d’affaires, en ligne avec l'objectif 2026. La hausse de +2,7% est liée à la hausse des investissements en Afrique et Moyen-Orient afin de soutenir la forte dynamique de croissance du secteur. Hors Afrique et Moyen-Orient, les eCAPEX baissent de -2,4% et représentent 14,0% du chiffre d’affaires.

Le Cash-flow organique5 atteint 2,2 milliards d'euros au 30 juin 2026, en hausse de +497 millions d’euros, principalement tiré par la forte croissance de l’EBITDAaL. Le Free cash-flow all-in4 s’élève à 1,9 milliard d'euros en forte hausse de +774 millions d’euros reflétant la croissance du Cash-flow organique et un moindre décaissement de licences de télécommunication.

Le résultat net du Groupe s’élève à 3,6 milliards d’euros, en très forte hausse de +3,7 milliards d’euros du fait notamment du gain de 2,4 milliards d’euros issu de la prise de contrôle exclusif de MasOrange et du contre-effet de la provision nette de 1,3 milliard d’euros en 2025 au titre de l’engagement lié à l'accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels en France.

Le Résultat net ajusté s’établit à plus de 1,35 milliard d’euros, en progression de 11,8%, portée notamment par la croissance de l’EBITDAaL. Le Résultat net par action ajusté, part du Groupe s’élève à 0,34 euro, en progression de +10,9%.

L’Endettement financier net s’établit à 35,7 milliards d’euros au 30 juin 2026, en augmentation de +13,2 milliards d’euros essentiellement liée à l’acquisition de MasOrange. Le ratio dette nette sur EBITDAaL augmente ainsi à 2,4x, le Groupe maintenant l’objectif de revenir à un ratio autour de 2x à moyen terme.

Performance commerciale

En milliers S1 2026 Variation

Sur un an Clients convergents 14 241 +0,2% Accès mobiles 321 347 +9,1% Accès fixes 45 238 -0,8% dont accès très haut débit fixes retail 24 018 +7,1%

Prise du contrôle exclusif de MasOrange via l’acquisition de la participation de 50 % de Lorca

Le 12 décembre 2025, Orange avait conclu un accord engageant avec Lorca pour acquérir sa participation de 50 % dans MasOrange pour un prix de 4,25 milliards d'euros en numéraire, valorisant ainsi MasOrange à hauteur de 8,5 milliards d'euros.

Le 8 juin 2026, le groupe Orange a finalisé l’acquisition de la participation de 50 % de Lorca dans MasOrange et détient désormais 100 % du capital de l’opérateur espagnol. Cette acquisition confère au Groupe le contrôle exclusif de MasOrange.

Cette transaction s'inscrit dans le plan stratégique d'Orange Trust the future et vise à renforcer la position d'Orange en Espagne, le deuxième marché du Groupe en Europe.

Signature d'un accord pour l'acquisition conjointe de SFR aux côtés de Bouygues Telecom et de Free–Groupe iliad

Orange a annoncé le 6 juin 2026, aux côtés de Bouygues Telecom et de Free–Groupe iliad, la signature d'un Protocole d'Accord avec Altice France, pour l'acquisition de SFR, deuxième opérateur de télécommunications en France.

Cette opération s'inscrit dans la continuité de la stratégie de consolidation menée par le Groupe en Europe. Cette acquisition permettrait de renforcer la position de leader d'Orange sur le marché français, d'accélérer la création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes du Groupe, et de soutenir sa capacité d'investissement dans les infrastructures et services numériques.

La part d'Orange dans la valeur d'entreprise totale de la transaction (20,35 milliards d'euros) s'élève à environ 27%, soit 5,6 milliards d'euros, sous réserve d'ajustements ultérieurs jusqu'à une date de transaction.

Cette transaction permettrait à Orange d’acquérir un portefeuille significatif d’actifs :

environ 4 millions de clients mobile (une augmentation de 18% de la base clients d’Orange en France) et 1 million de clients haut débit fixe (une augmentation de 8% de la base clients d’Orange en France). Ce périmètre représentait en 2025 environ 1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 0,6 milliard d’euros d’EBITDAaL.

47 MHz de spectre additionnel (31% des fréquences de SFR), confirmant Orange comme l'opérateur disposant du plus important portefeuille de fréquences en France, avec un total de 221 MHz.

A la suite de la signature de cet accord, une phase de consultation s'est ouverte avec les instances représentatives du personnel compétentes afin de mener un dialogue responsable et constructif et d'assurer la réussite de l'opération pour l'ensemble des parties.

La finalisation de l’opération reste soumise à l’approbation des autorités compétentes en matière administrative, règlementaire et de concurrence et aux conditions suspensives de réalisation afférentes et/ou contractuelles.

La signature de la documentation juridique définitive est attendue au second semestre 2026, tandis que la réalisation de la transaction pourrait intervenir au second semestre 2027 après l'obtention des autorisations des autorités compétentes notamment de concurrence.

A ce stade, il n'y a aucune certitude que cette opération soit réalisée.

Projet de création d’une coentreprise avec Morrison dédiée aux datacenters en France

Orange annonce la signature d’un accord avec Morrison en vue de la création d’une coentreprise conjointement contrôlée. Cette coentreprise permettra de valoriser et de développer le portefeuille existant de datacenters majeurs d’Orange en France, avec une capacité cible de 400 MW.

Dans le cadre de cette opération, Orange apportera à la coentreprise cinq datacenters majeurs situés en France au sein de 4 campus (Chevilly-Larue, Aubervilliers, Chartres, Val de Reuil) ainsi que son expertise opérationnelle et sa capacité de déploiement commercial. De son coté, Morrison apportera son expérience reconnue en investissements dans les infrastructures stratégiques. Le plan d’investissement à hauteur de 3 milliards d’euros de la coentreprise fera levier sur la contribution des actifs existants d’Orange, l’injection en capital de Morrison et de la dette.

Rachat de Scorefit

Le 1er juillet, Orange a finalisé le rachat de Scorefit pour un montant de 1,3 milliard d’euros. Scorefit, détenue à 100% par une filiale de BNP Paribas, possède des accès fibre achetés sur le marché de gros en France pour Orange. Ce rachat permet de simplifier la structure financière du Groupe et s’inscrit dans le cadre de la trajectoire financière de la transition du cuivre vers la fibre.

Engagements d’Orange en matière de durabilité

Orange a accéléré au cours du 1er semestre 2026 en matière de création de valeur durable.

Pour développer la confiance numérique :

Orange propose désormais des services pour renforcer la protection des usages numériques dans plus de 70% de ses pays.

Pour développer l’inclusion numérique :

Orange a étendu la couverture 4G dans la région Afrique et Moyen-Orient de 2 points, atteignant 80% de la population.

Le nombre de bénéficiaires de formation gratuite au numérique a atteint 3,8 millions depuis 2021, en ligne avec l’ambition.

Pour tenir sa trajectoire carbone :

Orange a réalisé des avancées dans sa démarche vers le net zéro carbone d’ici 2040, en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre (GES) sur les 3 scopes de 32%6 au 1er semestre par rapport à 2020, en ligne avec son plan. En Afrique, le nombre de sites solarisés progresse de 24% sur un an, et représente ainsi 31% du parc du secteur.

Objectifs financiers

Fort des bonnes performances en Afrique et Moyen-Orient et en Europe, et en prenant en compte la consolidation de MasOrange sur 7 mois, le Groupe réhausse ses objectifs pour l’année 2026 :

EBITDAaL 7 en croissance supérieure à +4%, (précédemment supérieure à +3%)

en croissance supérieure à (précédemment supérieure à +3%) Ratio eCAPEX / chiffre d’affaires d'environ 15%

d'environ Cash-flow organique atteignant environ 4,3 milliards d'euros (précédemment environ 4 milliards d’euros)

atteignant environ (précédemment environ 4 milliards d’euros) Ratio dette nette/EBITDAaL avec un objectif inchangé autour 2x à moyen terme

Pour l’exercice 2026, Orange a défini un dividende à 0,79 euro par action, payable en 20278.

Orange versera le 3 décembre 2026 un acompte sur le dividende 2026 de 0,30 euro en numéraire.

___________________________________________________________________________________________

Le Conseil d’administration d’Orange SA s’est réuni le 27 juillet 2026 et a examiné les comptes consolidés résumés et le rapport d’activité au 30 juin 2026. Conformément aux normes d’audit, les commissaires aux comptes du Groupe ont procédé à l’examen limité des comptes semestriels consolidés et à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.

Des informations plus détaillées sur les résultats et les indicateurs de performance du Groupe sont disponibles sur le site Internet d’Orange Information financière et extra-financière | Orange.

Analyse par secteur opérationnel

France

En millions d’euros T2 2026 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2026 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 4 275 0,1 % 0,1 % 8 672 1,2 % 1,2 % Services de détail (B2C+B2B) 2 807 0,2 % 0,2 % 5 611 0,0 % 0,0 % Convergence 1 364 2,1 % 2,1 % 2 727 2,2 % 2,2 % Mobile seul 558 (3,1)% (3,1)% 1 114 (2,7)% (2,7)% Fixe seul 885 (0,6)% (0,6)% 1 770 (1,4)% (1,4)% Services aux opérateurs 971 (3,1)% (3,1)% 2 054 1,5 % 1,5 % Ventes d'équipements 306 8,6 % 8,6 % 632 5,3 % 5,3 % Autres revenus 191 3,2 % 3,2 % 375 11,3 % 11,3 % EBITDAaL 2 959 2,4 % 2,6 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires 34,1 % 0,4 pt 0,5 pt Résultat d'exploitation 1 284 606,9 % 635,0 % eCAPEX 1 409 (0,7)% (0,7)% eCAPEX / Chiffre d'affaires 16,2 % (0,3 pt) (0,3 pt) EBITDAaL – eCAPEX 1 550 5,3 % 5,8 %

Croissance de l'EBITDAaL soutenue par les services de détail et les services aux opérateurs

Au 1er semestre 2026, le chiffre d’affaires en France s’élève à 8 672 millions d’euros, en hausse de +1,2%9. Les services de détail hors RTC10 poursuivent leur croissance à +1,2% soutenus par de bonnes performances commerciales et par la forte dynamique du multiservice, compensant le déclin du RTC. Sur l’année, Orange France prévoit une progression des services de détail hors RTC « stable + ».

Les services aux opérateurs sont en progression, grâce à des éléments exceptionnels du 1er trimestre pour environ 100 millions d’euros en chiffres d’affaires et 75 millions d’euros en EBITDAaL incluant la réception de cofinancements du réseau fibre.

Au 2ème trimestre, Orange France délivre à nouveau une performance commerciale robuste. L’efficacité de sa stratégie commerciale se traduit par de solides ventes nettes11 qui s’élèvent à +20k sur la convergence, +62k sur le haut-débit fixe, un niveau record depuis 2021, et +84k sur le mobile. Sur la fibre, la part de conquête des derniers trimestres demeure supérieure à 40%, la meilleure du marché. L’ARPO convergent progresse de 0,2€ pour atteindre 78,1€ et l’ARPO fixe seul renoue avec la croissance (+0,6€) à 38,7€.

Les taux de résiliation sont en diminution : sur le mobile, il est en baisse de 1,4pt sur un an à 10,0%, le plus bas niveau depuis 2020. Orange France continue d’accroître son avance en termes de satisfaction client (Net Promoter Score) en se démarquant de 11 points devant le numéro 2.

L’EBITDAaL du 1er semestre s’établit à 2 959 millions d’euros, en progression de +2,4%, soutenu par la croissance des revenus et la poursuite des efforts d’efficacité. Les eCAPEX restent maîtrisés à 1 409 millions d’euros, en baisse de -0,7%.

Ces solides résultats permettent de confirmer avec confiance l’ambition d’EBITDAaL « stable + » en 2026.

Afrique et Moyen-Orient

En millions d’euros T2 2026 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2026 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 2 363 15,0 % 12,9 % 4 576 13,9 % 10,5 % Services de détail (B2C+B2B) 2 160 15,2 % 13,0 % 4 181 14,2 % 10,9 % Mobile seul 1 836 15,5 % 13,5 % 3 545 14,5 % 11,2 % Fixe seul 282 9,6 % 7,9 % 563 10,1 % 7,2 % IT & services d'intégration 42 50,1 % 30,3 % 73 31,6 % 26,4 % Services aux opérateurs 160 10,1 % 7,4 % 316 8,9 % 5,0 % Ventes d'équipements 27 11,9 % 26,7 % 52 14,1 % 9,4 % Autres revenus 16 46,4 % 41,3 % 27 30,5 % 24,3 % EBITDAaL 1 762 16,1 % 12,0 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires 38,5 % 0,7 pt 0,5 pt Résultat d'exploitation 1 139 15,3 % 10,8 % eCAPEX 890 18,7 % 15,0 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 19,4 % 0,8 pt 0,8 pt EBITDAaL - eCAPEX 873 13,5 % 9,1 %

Croissance record du chiffre d'affaires et de l’EBITDAaL

L’Afrique et Moyen-Orient confirme son rôle de moteur de croissance du Groupe avec un chiffre d’affaires de 4 576 millions d’euros au 1er semestre, en hausse de +13,9%.

Cette performance remarquable a été portée par une hausse des revenus dans l’ensemble des pays du secteur.

Les services de détail (+14,2%) tirent la hausse du chiffre d’affaires, grâce à la forte progression de l’ensemble des moteurs de croissance : la data mobile (+20,8%), le haut débit fixe (+13,0%), Orange Money (+14,6%) et en transverse le B2B (+11,9%).

Ces résultats traduisent les excellentes performances commerciales du secteur qui compte 180 millions de clients mobile au 30 juin 2026, des volumes en croissance de +8,1% et une augmentation de la valeur avec un ARPO mobile moyen en hausse de +7,1% au 2ème trimestre. Orange Money totalise 52 millions de clients, en hausse de +20,7%, le parc 4G est en croissance de +14,9% à 98 millions de clients et le haut débit fixe compte 5,1 millions de clients soit +17,2% sur un an.

L’EBITDAaL de 1 762 millions d’euros est en progression de +16,1%. Il s'agit de la meilleure performance d'EBITDAaL depuis 2021.

Les eCAPEX s’élèvent à 890 millions d’euros, en hausse de +18,7%, afin de soutenir la forte dynamique de croissance.

Ces résultats permettent de relever la perspective d'EBITDAaL de la division à une croissance à deux chiffres sur le 2ème semestre.



Europe 612

En millions d’euros T2 2026 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2026 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 844 5,9 % 5,4 % 3 606 4,1 % 3,2 % Services de détail (B2C+B2B) 1 355 5,2 % 5,3 % 2 657 3,7 % 3,5 % Convergence 400 6,8 % 6,9 % 793 6,6 % 6,5 % Mobile seul 545 0,2 % 0,2 % 1 079 (0,5)% (0,6)% Fixe seul 236 (4,1)% (4,0)% 474 (3,1)% (3,2)% IT & services d'intégration 175 40,3 % 40,4 % 311 26,5 % 26,1 % Services aux opérateurs 215 1,9 % 2,0 % 412 3,7 % 3,6 % Ventes d'équipements 253 12,5 % 12,5 % 495 5,4 % 5,2 % Autres revenus 21 22,2 % (20,1)% 42 15,9 % (29,8)% EBITDAaL 1 046 6,1 % 6,1 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires 29,0 % 0,5 pt 0,8 pt Résultat d'exploitation 379 18,7 % 13,1 % eCAPEX 507 (2,6)% (3,0)% eCAPEX / Chiffre d'affaires 14,1 % (1,0 pt) (0,9 pt) EBITDAaL - eCAPEX 539 15,7 % 16,2 %

Croissance à deux chiffres de l’« EBITDAaL – eCAPEX » grâce à la hausse des revenus des services et à l’optimisation des coûts et investissements

Au 1er semestre, Europe 6 enregistre un chiffre d’affaires de 3 606 millions d’euros, en croissance de +4,1%. Les services de détails augmentent de +3,7% portés par une dynamique commerciale équilibrée entre volume et valeur et une forte croissance de l’IT&IS, essentiellement en Pologne. Les services aux opérateurs, en hausse de +3,7%, ont notamment bénéficié des actions de monétisation du réseau FTTH en Pologne.

Europe 6 affiche de solides ventes nettes au 2ème trimestre, sur le mobile (+107k), la convergence (+13k) et sur la fibre (+54k), permettant d’atteindre plus de 3 millions de clients fibre. L’ARPO convergent en Pologne progresse de +4,5% sur an.

L’EBITDAaL s’élève au 1er semestre à 1 046 millions d’euros, en hausse de +6,1%, tiré par l’excellente dynamique des revenus et les efforts continus sur les coûts.

Les eCAPEX sont en baisse de -2,6% à 507 millions d’euros, grâce à des investissements disciplinés permettant une croissance remarquable de l’« EBITDAaL – eCAPEX » de 15,7%.

Les résultats robustes de la Pologne et de la Belgique permettent d’augmenter les objectifs de croissance d’EBITDAaL à respectivement plus de 6% (précédemment entre 3% et 5%) et plus de 5% (précédemment environ 3,5%).

Sur la base de ces très bons résultats du 1er semestre, la perspective de croissance de l'EBITDAaL d’Europe 6 est réhaussée avec une croissance à un chiffre moyen au 2ème semestre.

Orange Business

En millions d’euros T2 2026 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2026 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 750 (3,5)% (4,9)% 3 503 (3,1)% (5,1)% Fixe seul 621 (9,5)% (9,4)% 1 258 (8,9)% (9,3)% Voix 146 (12,9)% (13,0)% 300 (12,5)% (12,8)% Données 475 (8,5)% (8,3)% 958 (7,7)% (8,2)% IT & services d'intégration 915 1,4 % (1,6)% 1 803 1,3 % (2,5)% Mobile 214 (4,9)% (4,9)% 442 (2,7)% (2,7)% Mobile seul 162 (6,2)% (6,2)% 328 (5,7)% (5,7)% Services aux opérateurs 4 (17,6)% (17,6)% 7 (17,6)% (17,6)% Ventes d'équipements 48 0,9 % 0,9 % 107 9,3 % 9,3 % EBITDAaL 232 (6,4)% (9,8)% EBITDAaL / Chiffre d'affaires 6,6 % (0,2 pt) (0,3 pt) Résultat d'exploitation 60 na na eCAPEX 159 0,4 % 0,0 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 4,5 % 0,2 pt 0,2 pt EBITDAaL - eCAPEX 74 (18,3)% (25,5)%

La transformation progresse

Orange Business réalise un chiffre d’affaires de 3 503 millions d’euros au 1er semestre 2026, en recul de -3,1%.

L’EBITDAaL s’établit à 232 millions d’euros, en baisse de -6,4% après -7,2% au 2ème semestre 2025. Les eCAPEX restent quasi stables à 159 millions d’euros (+0,4%).

Orange Cyberdefense poursuit sa forte dynamique avec des revenus en progression de +10,6% et un carnet de commande en hausse de +15% en valeur. Au 1er semestre, Orange Cyberdefense déploie ses activités en Espagne, en partenariat avec MasOrange.

La transformation d’Orange Business se poursuit, notamment via le partenariat avec Tech Mahindra pour les opérations à l’international, dans la perspective d’améliorer progressivement la tendance de l’EBITDAaL du secteur dans un environnement difficile.

Espagne

En millions d’euros Juin 2026 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 648 2,0 % - Services de détail (B2C+B2B) 462 (0,1)% - Services aux opérateurs 52 4,0 % - Ventes d'équipements 119 30,0 % - Autres revenus 16 (50,9)% - EBITDAaL 225 2,2 % - EBITDAaL / Chiffre d'affaires 6,3 % (0,1 pt) 6,3 pt Résultat d'exploitation 390 na na eCAPEX 79 (23,9)% - eCAPEX / Chiffre d'affaires 2,2 % (0,8 pt) 2,2 pt EBITDAaL - eCAPEX 146 25,5 % -

Progression de l’« EBITDAaL - eCAPEX » sur le mois de juin, premier mois de consolidation de MasOrange.

MasOrange est comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence pendant les cinq premiers mois de 2026, l'entité est consolidée par intégration globale à compter de juin 2026, au sein du secteur « Espagne ».

Ainsi, seule la performance du mois de juin de MasOrange est reflétée dans le chiffre d’affaires, l’EBITDAaL et les eCAPEX du Groupe.

Sur le mois de juin 2026, l’Espagne réalise un chiffre d’affaires de 648 millions d’euros, en croissance de +2,0% portée par les ventes d’équipements à 119 millions d’euros en hausse de +30% et les services aux opérateurs de 52 millions d’euros en hausse de +4,0%. Les revenus des services de détail sont stables à 462 millions d’euros.

L’EBITDAaL à 225 millions d’euros est en hausse de +2,2% et les eCAPEX en baisse de -23,9% pour s’établir à 79 millions d’euros conduisant à une forte progression de +25,5% de l’« EBITDAaL- eCAPEX » à 146 millions d’euros.

En termes de dynamique commerciale, au 2ème trimestre, l'Espagne a réalisé des ventes nettes de +13k sur le très haut débit fixe, de +70k sur le mobile et de +215k sur le multiservice. L’ARPU convergent est stable à 52,9€ (-0,3€ sur un an). Les revenus B2B sont en croissance.

Sur l’ensemble du premier semestre, l’« EBITDAaL-eCAPEX » augmente de 1,8%, la baisse des eCAPEX étant supérieure à la baisse de l’EBITDAaL (-3,1%), ce dernier étant impacté par des effets IFRS anticipés sans impact cash.

Pour le 2ème semestre, l’Espagne a l’ambition de réaliser une croissance de l'EBITDAaL à un chiffre faible et d’atteindre plus de 430 millions de synergies cumulées depuis la création de MasOrange.

TOTEM

En millions d’euros T2 2026 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2026 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 181 (1,7)% (1,7)% 359 (1,1)% (1,1)% Services aux opérateurs 181 (1,7)% (1,7)% 359 (1,1)% (1,1)% Autres revenus - - - - - - EBITDAaL 182 (0,2)% (0,2)% EBITDAaL / Chiffre d'affaires 50,7 % 0,5 pt 0,5 pt Résultat d'exploitation 121 (3,4)% (3,4)% eCAPEX 60 (16,3)% (16,3)% eCAPEX / Chiffre d'affaires 16,6 % (3,0 pt) (3,0 pt) EBITDAaL - eCAPEX 122 10,1 % 10,1 %

Le chiffre d'affaires semestriel de TOTEM atteint 359 millions d'euros, en baisse de -1,1% principalement impacté par le recul des études et travaux pour l'aménagement des sites pour les nouveaux occupants, en partie compensé par la progression de 3,5 % du chiffre d'affaires d’hébergement sur un an, notamment auprès des opérateurs tiers.

Le nombre de sites atteint 26 855 au 30 juin 2026 avec un taux de colocation (tenancy ratio) à 1,49 colocataire par site, en ligne avec l’objectif de 1,5 colocataire par site en 2026.

Opérateurs Internationaux & Services Partagés

En millions d’euros T2 2026 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2026 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 312 0,6 % 0,4 % 589 (0,8)% (1,1)% Services aux opérateurs 191 (8,1)% (8,2)% 373 (4,6)% (4,9)% Autres revenus 121 18,2 % 17,8 % 216 6,5 % 6,0 % EBITDAaL (279) (56,4)% (60,1)% EBITDAaL / Chiffre d'affaires (47,4)% (17,3 pt) (18,1 pt) Résultat d'exploitation (515) 32,1 % 31,7 % eCAPEX 79 4,0 % 1,9 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 13,4 % 0,6 pt 0,4 pt EBITDAaL - eCAPEX (358) (40,7)% (42,2)%

Les revenus d’Opérateurs internationaux & Services partagés sont en baisse de -0,8% au 1er semestre du fait principalement de la baisse tendancielle des activités SMS et voix partiellement compensée par les activités d’Orange Marine.

La dégradation de l’EBITDAaL s'explique essentiellement par l'augmentation de charges opérationnelles.

Calendrier des événements à venir

27 octobre 2026 Publication des résultats du troisième trimestre 2026

Contacts

presse :



Eric Fohlen-Weill

eric.fohlen-weill@orange.com

Tom Wright

tom.wright@orange.com







communication financière :

(analystes et investisseurs)



Constance Gest

constance.gest@orange.com



Aurelia Roussel

aurelia.roussel@orange.com



Hong Hai Vuong

honghai.vuong@orange.com



Clarisse Quellec

clarisse.quellec@orange.com actionnaires individuels : 0 800 05 10 10

Avertissement

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière, les résultats et la stratégie d'Orange. Les informations prospectives sont des affirmations qui ne sont pas des faits historiques. Ces informations incluent, sans limitation, des projections et des estimations ainsi que leurs hypothèses sous-jacentes, des informations concernant des plans, des objectifs, des intentions et des attentes concernant les résultats financiers futurs et d'autres événements, perspectives et informations relatives à la performance future. Bien que nous estimions qu’elles reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques, incertitudes et hypothèses, y compris des problématiques qui nous sont inconnues ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles par nous, et qui pourraient entraîner des résultats et des développements réels sensiblement différents de ceux exprimés, sous-entendus ou projetés par ces informations prospectives. Il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. Des informations plus détaillées sur les risques, incertitudes et hypothèses potentiels pouvant affecter nos résultats financiers incluent celles décrites ou identifiées dans tout document public déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) par Orange, y compris le Document d'Enregistrement Universel déposé le 2 avril 2026.

Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans ce document. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont établies. Sous réserve de la réglementation applicable, Orange ne s’engage nullement à les mettre à jour à la lumière de nouvelles informations, de développements futurs ou pour toute autre raison.

Annexe 1 : indicateurs-clés financiers

Données trimestrielles

En millions d’euros T2 2026 T2 2025

à base

comparable T2 2025

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 10 853 10 488 9 942 3,5 % 9,2 % France 4 275 4 272 4 272 0,1 % 0,1 % Espagne (1 mois) 648 636 - 2,0 % - Europe 6 1 844 1 741 1 749 5,9 % 5,4 % Afrique & Moyen-Orient 2 363 2 056 2 093 15,0 % 12,9 % Orange Business 1 750 1 814 1 840 (3,5)% (4,9)% Totem 181 184 184 (1,7)% (1,7)% Opérateurs Internationaux & Services partagés 312 310 311 0,6 % 0,4 % Eliminations intra-Groupe (521) (525) (508) EBITDAaL (1) 3 527 3 395 3 195 3,9 % 10,4 % En % du chiffre d'affaires 32,5 % 32,4 % 32,1 % 0,1 pt 0,4 pt eCAPEX 1 640 1 655 1 560 (0,9)% 5,1 % En % du chiffre d'affaires 15,1 % 15,8 % 15,7 % (0,7 pt) (0,6 pt) EBITDAaL - eCAPEX 1 887 1 740 1 636 8,4 % 15,4 % (1) Les ajustements de présentation de l'EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.

Données au 30 juin

En millions d’euros 6M 2026 6M 2025

à base

comparable 6M 2025

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 20 948 20 243 19 853 3,5 % 5,5 % France 8 672 8 569 8 569 1,2 % 1,2 % Espagne (1 mois) 648 636 - 2,0 % - Europe 6 3 606 3 466 3 495 4,1 % 3,2 % Afrique & Moyen-Orient 4 576 4 019 4 140 13,9 % 10,5 % Orange Business 3 503 3 613 3 691 (3,1)% (5,1)% Totem 359 363 363 (1,1)% (1,1)% Opérateurs Internationaux & Services partagés 589 593 595 (0,8)% (1,1)% Eliminations intra-Groupe (1 004) (1 015) (1 000) EBITDAaL (1) 6 128 5 835 5 675 5,0 % 8,0 % En % du chiffre d'affaires 29,3 % 28,8 % 28,6 % 0,4 pt 0,7 pt France 2 959 2 890 2 883 2,4 % 2,6 % Espagne (1 mois) 225 221 - 2,2 % - Europe 6 1 046 986 986 6,1 % 6,1 % Afrique & Moyen-Orient 1 762 1 519 1 573 16,1 % 12,0 % Orange Business 232 248 258 (6,4)% (9,8)% Totem 182 182 182 (0,2)% (0,2)% Opérateurs Internationaux & Services partagés (279) (178) (174) (56,4)% (60,1)% Services Financiers Mobiles - (33) (33) na na Résultat d'exploitation 4 774 674 685 ns ns Résultat net de l'ensemble consolidé 3 555 (105) na Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère 3 206 (398) na Résultat net ajusté de l'ensemble consolidé 1 350 1 207 11,8% Résultat net ajusté attribuable aux propriétaires de la société mère 993 907 9,5% eCAPEX 3 182 3 098 3 023 2,7 % 5,3 % En % du chiffre d'affaires 15,2 % 15,3 % 15,2 % (0,1 pt) (0,0 pt) EBITDAaL - eCAPEX 2 946 2 736 2 653 7,7 % 11,1 % (1) Les ajustements de présentation de l'EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.





En millions d’euros Au 30 juin

2026 Au 30 juin

2025 Cash-flow organique (1) 2 167 1 670 Free cash-flow all-in (1) 1 860 1 086 (1) En 2025, activités télécoms seules. En 2026, hors coûts décaissés liés à la cessation d'activité d'Orange Bank. En millions d’euros Au 30 juin

2026 Au 31 décembre

2025 Endettement financier net 35 683 22 526 Ratio d'endettement financier net / EBITDAaL (1) 2,40 1,80 (1) En 2025, EBITDAaL des activités télécoms seules. Le ratio d’endettement financier net rapporté à l’EBITDAaL est calculé sur la base de l’endettement financier net rapporté à l’EBITDAaL calculé sur les 12 mois précédents (y compris EBITDAaL de MasOrange sur 12 mois).

Annexe 2 : tableau de passage des données ajustées aux éléments du compte de résultat

Données trimestrielles

T2 2026 T2 2025

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 10 853 - 10 853 9 942 - 9 942 Achats externes (4 457) (0) (4 457) (3 974) 2 (3 971) Autres produits opérationnels 240 - 240 229 - 229 Autres charges opérationnelles (125) 34 (91) (92) (14) (106) Charges de personnel (2 167) (17) (2 184) (2 157) (30) (2 187) Impôts et taxes d'exploitation (362) (2) (364) (301) (1) (302) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na 2 490 2 490 na 42 42 Coûts des restructurations na (46) (46) na (54) (54) Dotations aux amortissements des actifs financés (10) - (10) (29) - (29) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (380) - (380) (358) 2 (356) Pertes de valeur des droits d'utilisation 1 (39) (38) - (37) (37) Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (1) 1 na (3) 3 na Intérêts sur les dettes locatives (65) 65 na (60) 60 na EBITDAaL 3 527 2 486 na 3 195 (27) na Principaux litiges 52 (52) na (12) 12 na Charges spécifiques de personnel (14) 14 na (38) 38 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 2 490 (2 490) na 42 (42) na Coûts des programmes de restructuration (83) 83 na (79) 79 na Coûts d'acquisition et d'intégration (24) 24 na (4) 4 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (1) (1) na (3) (3) Intérêts sur les dettes locatives na (65) (65) na (60) (60)

Données au 30 juin

6M 2026 6M 2025

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 20 948 - 20 948 19 853 - 19 853 Achats externes (8 490) - (8 490) (7 980) 1 (7 978) Autres produits opérationnels 498 - 498 411 - 411 Autres charges opérationnelles (333) 23 (310) (187) (16) (203) Charges de personnel (4 322) (42) (4 364) (4 314) (1 612) (5 926) Impôts et taxes d'exploitation (1 280) (12) (1 293) (1 206) (1) (1 207) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na 2 559 2 559 na 41 41 Coûts des restructurations na (72) (72) na (163) (163) Dotations aux amortissements des actifs financés (23) - (23) (58) - (58) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (742) - (742) (715) 2 (713) Pertes de valeur des droits d'utilisation (2) (39) (41) - (37) (37) Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (2) 2 na (6) 6 na Intérêts sur les dettes locatives (123) 123 na (123) 123 na EBITDAaL 6 128 2 542 na 5 675 (1 655) na Principaux litiges 42 (42) na (12) 12 na Charges spécifiques de personnel (39) 39 na (1 620) 1 620 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 2 559 (2 559) na 41 (41) na Coûts des programmes de restructuration (110) 110 na (188) 188 na Coûts d'acquisition et d'intégration (35) 35 na (6) 6 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (2) (2) na (6) (6) Intérêts sur les dettes locatives na (123) (123) na (123) (123)

Annexe 3 : tableau de passage des CAPEX économiques aux investissements incorporels et corporels

En millions d’euros T2 2026 T2 2025

en données

historiques 6M 2026 6M 2025

en données

historiques Investissements incorporels et corporels 1 833 1 841 3 529 3 555 Actifs financés 0 (4) (0) (16) Prix de cession des actifs immobilisés (hors licences de télécommunication) (178) (71) (332) (131) Licences de télécommunication (15) (207) (15) (386) eCAPEX 1 640 1 560 3 182 3 023

Annexe 4 : indicateurs-clés de performance

En milliers, en fin de période Au 30 juin

2026 Au 30 juin

2025 Nombre de clients des services convergents 14 241 14 213 Nombre d'accès mobiles (hors MVNO) (1) 321 347 294 518 dont Accès mobiles de clients convergents 28 013 27 688 Accès mobiles seuls 293 333 266 830 dont Accès mobiles des clients avec forfaits 142 587 126 762 Accès mobiles des clients avec offres prépayées 178 759 167 756 Nombre d'accès fixes (2) 45 238 45 592 dont Accès fixes Retail 34 039 33 829 dont Accès fixes Haut débit 30 506 29 529 dont Accès fixes Très haut débit 24 018 22 427 Accès fixes des clients convergents 14 241 14 213 Accès fixes seuls 16 265 15 316 dont Accès fixes Bas débit 3 533 4 300 dont Accès fixes Wholesale 11 199 11 763 Total des accès Groupe (1+2) 366 585 340 110 Les données 2025 sont à base comparable et intègrent les accès de MasOrange, entièrement consolidés dans les comptes du groupe Orange à partir de juin 2026.

Les indicateurs-clés par pays sont présentés dans le document "Orange investors data book Q2 2026" accessible sur le site du groupe orange.com, à la rubrique Finance/Résultats : Médiathèque | Orange

Annexe 5 : glossaire

Chiffres clés

Données à base comparable : données à méthodes, périmètre et taux de change comparables présentées pour la période précédente. Le passage des données historiques aux données à base comparable consiste à conserver les résultats de la période écoulée et à retraiter les résultats de la période correspondante de l’exercice précédent, dans le but de présenter, sur des périodes comparables, des données financières à méthodes, périmètre et taux de change comparables. La méthode utilisée est d’appliquer aux données de la période correspondante de l’exercice précédent, les méthodes et le périmètre de la période écoulée ainsi que les taux de change moyens utilisés pour le compte de résultat de la période écoulée. Les variations en données à base comparable permettent de refléter l’évolution organique de l’activité. Les données à base comparable ne constituent pas des indicateurs financiers définis par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Services de détail (B2C+B2B) : agrégation des revenus (i) des Services Convergents, (ii) des Services Mobile seul, (iii) des Services Fixe seul et (iv) des Services d’intégration et des technologies de l’information (voir ces définitions). Le chiffre d’affaires des Services de détail (B2C + B2B) regroupe l’ensemble des revenus d’un périmètre donné hors chiffre d’affaires des Services aux opérateurs, Ventes d’équipements et Autres revenus (voir ces définitions).

EBITDAaL ou "EBITDA after Leases": résultat d’exploitation, (i) avant dotations aux amortissements des actifs immobilisés, avant effets liés aux prises de contrôle, avant pertes de valeur des écarts d’acquisition et des actifs immobilisés, avant résultat des entités mises en équivalence, (ii) après charges d’intérêts sur dettes locatives et dettes liées aux actifs financés, et (iii) ajusté des effets des principaux litiges, des charges spécifiques de personnel, de la revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités, des coûts des programmes de restructuration, des coûts d'acquisition et d'intégration et, le cas échéant, d’autres éléments spécifiques systématiquement précisés, qu’il s’agisse de produits ou de charges. L’EBITDAaL ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

eCAPEX ou "CAPEX économiques" : investissements incorporels et corporels hors licences de télécommunication, hors actifs de démantèlement, hors actifs financés et hors actifs acquis via le rachat d'une entreprise, diminués du prix de cession des actifs immobilisés (hors licences de télécommunication). Les e-CAPEX ne constituent pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Cash-flow organique (activités télécoms) : le cash-flow organique des activités télécoms correspond, sur le périmètre des activités télécoms, aux flux nets de trésorerie générés par l’activité, diminué (i) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (ii) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (iii) hors licences de télécommunication nettes décaissées et principaux litiges décaissés (et encaissés). Le cash-flow organique (activités télécoms) ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Free cash-flow all-in (activités télécoms) : le free cash-flow all-in des activités télécoms correspond aux flux nets de trésorerie générés par l’activité, diminués (i) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (ii) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (iii) des paiements des coupons sur titres subordonnés. Le free cash-flow all-in des activités télécoms ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Résultat net ajusté de l'ensemble consolidé : le résultat net ajusté de l'ensemble consolidé correspond au résultat net de l'ensemble consolidé (i) avant effets des principaux litiges, des charges spécifiques de personnel, de la revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités, des coûts des programmes de restructuration, et des coûts d'acquisition et d'intégration, (ii) avant effets liés aux prises de contrôle, (iii) avant pertes de valeur comptabilisées dans le cadre de tests de dépréciation des actifs, (iv) avant dotations aux amortissements et pertes de valeur des autres actifs incorporels et corporels liés aux regroupements d'entreprises, (v) avant dotations aux amortissements et pertes de valeur de l'actif de démantèlement du réseau cuivre en France, (vi) avant résultat net des activités cédées et, (vii) le cas échéant, avant d'autres éléments spécifiques significatifs systématiquement précisés, qu'il s'agisse de produits ou de charges, (viii) retraités des effets de ces ajustements sur le résultat financier et sur les impôts sur les sociétés. Le résultat net ajusté de l'ensemble consolidé ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d'autres groupes.

Résultat net ajusté par action de base : le résultat net ajusté par action est calculé en divisant (i) le résultat net ajusté de l’exercice attribuable du Groupe, après déduction de l'effet des coupons sur titres subordonnés tel qu’utilisé pour le calcul du résultat net par action, (ii) par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice. Le résultat net ajusté par action ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d'autres groupes.

Résultat net par action de base : le résultat par action de base est calculé en divisant (i) le résultat net de l’exercice attribuable aux actionnaires du Groupe, après déduction de l'effet des coupons sur titres subordonnés, (ii) par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice.

ROCE ou "Return On Capital Employed" (activités télécoms) : le ROCE (ou "Return On Capital Employed") des activités télécoms correspond au bénéfice net d'exploitation après impôts (ou "Net Operating Profit After Taxes", NOPAT) de l'exercice écoulé rapporté aux actifs nets d'exploitation (ou "Net Operating Assets", NOA) de l'exercice précédent.

Le bénéfice net d'exploitation après impôts (NOPAT) de l'exercice écoulé correspond au résultat d’exploitation (i) après charges d’intérêts sur dettes locatives et sur dettes liées aux actifs financés et (ii) après impôts sur les sociétés ajustés de l'effet sur l'impôt du résultat financier hors intérêts sur dettes locatives et sur dettes liées aux actifs financés (charge d'impôt calculée sur la base du taux d’impôt applicable en France, juridiction fiscale de l’entité mère Orange SA).

Les actifs nets d'exploitation (NOA) de l'exercice précédent correspondent (i) aux capitaux propres et (ii) aux passifs financiers et dérivés passifs (non courants et courants) hors dettes sur actifs financés, (iii) diminués des actifs financiers et dérivés actifs (non courants et courants), disponibilités et quasi-disponibilités y compris investissements dans les Services Financiers Mobiles.

Le ROCE des activités télécoms ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Indicateurs de performance

Accès fixes Retail : nombre d’accès fixes vendus au détail (grand public et entreprises) comprenant, d’une part, les accès haut débit (FTTx, câble, xDSL, 4G-fixe / 5G-fixe, satellite et autres), et d’autre part, les accès bas débit (principalement les accès RTC).

Accès fixes Wholesale : nombre d’accès fixes haut débit et bas débit opérés par Orange auprès des autres opérateurs.

Convergence

Services Convergents : base de clients et chiffre d’affaires des offres Convergentes vendues au détail aux clients grand public, hors ventes d'équipements (voir cette définition). Une offre convergente est définie par la combinaison a minima d'un accès haut débit fixe (FTTx, câble, xDSL, 4G-fixe / 5G-fixe avec verrouillage cellulaire…) et d'un forfait mobile voix.

ARPO Convergent : chiffre d’affaires trimestriel moyen par offre convergente (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des offres convergentes vendues au détail aux clients grand public généré sur les trois derniers mois (hors ajustements IFRS15) par la moyenne pondérée du nombre d’offres convergentes grand public sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par offre convergente.

Services Mobile seul

Services Mobile seul : chiffre d’affaires des offres mobiles (appels sortants principalement : voix, SMS et données) vendues au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). La base de clients regroupe les clients des forfaits hors Convergence grand public, les forfaits machine-to-machine et les offres prépayées.

ARPO Mobile seul : chiffre d’affaires trimestriel moyen Mobile seul (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services Mobile seul vendus au détail (hors machine-to-machine et hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Mobile seul (hors machine-to-machine) sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Mobile seul.

Services Fixe seul

Services Fixe seul : chiffre d’affaires des services fixes vendus au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). Il comprend (i) les services fixes bas débit (téléphonie fixe classique), (ii) les services fixes haut débit, et (iii) les solutions et réseaux d’entreprises (à l’exception de la France, pour lequel l’essentiel des solutions et réseaux d’entreprises est porté par le secteur Orange Business). Pour le secteur Orange Business, le chiffre d’affaires des services Fixe seul comprend les ventes d’équipements de réseau liés à l’exploitation des services de voix et de données. La base de clients est constituée des clients de la téléphonie fixe et du haut débit fixe, hors les clients de la Convergence grand public.

ARPO Fixe seul haut débit : chiffre d’affaires trimestriel moyen Fixe seul haut débit (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services du Fixe seul haut débit vendus au détail (hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Fixe seul haut débit sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Fixe seul haut débit.

IT & services d'intégration

Services d'intégration et des technologies de l'information : chiffre d’affaires incluant les services de communication et de collaboration unifiés (Local Area Network et téléphonie, conseil, intégration, gestion de projet), les services d'hébergement et d'infrastructure (dont le cloud computing), les services applicatifs (gestion de la relation clients et autres services applicatifs), les services de sécurité, les offres de vidéoconférence, les services liés au machine-to-machine (hors connectivité) ainsi que les ventes d'équipements liées aux produits et services ci-dessus.

Services aux opérateurs

Services aux opérateurs : chiffre d'affaires incluant (i) les services mobiles aux opérateurs, qui regroupent notamment le trafic mobile entrant, l’itinérance (roaming) visiteurs, le partage de réseaux, l'itinérance nationale et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), (ii) les services fixes aux opérateurs, qui comprennent notamment l’interconnexion nationale, les services aux opérateurs internationaux, les services d'accès à haut et très haut débit (accès fibre, dégroupage de lignes téléphoniques, ventes d'accès xDSL), et la vente en gros de lignes téléphoniques, et (iii) les ventes d'équipements aux opérateurs.

1 Excluant les éléments positifs non récurrents des services aux opérateurs en France au T1, la croissance sous-jacente serait de ~+3,0% en chiffre d’affaires et ~+3,7% en EBITDAaL

2 Suite à la création du secteur Espagne, le précédent secteur « Europe » est renommé « Europe 6 » et inclut la Pologne, la Belgique, le Luxembourg, la Slovaquie, la Roumanie et la Moldavie.

3 MasOrange est comptabilisée par mise en équivalence sur les cinq premiers mois de l'exercice 2026, et consolidée par intégration globale à compter du mois de juin 2026.

4 Sauf mention, les variations en % sont annuelles, calculées par rapport au 1er semestre 2025 et à base comparable.

5 Hors -34 millions d’euros de coûts décaissés liés à la cessation d'activité d'Orange Bank

6 Hors MasOrange

7 A base comparable

8 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires

9 Inclut des éléments positifs non récurrents dans les services aux opérateurs en France de ~100m€ en chiffre d’affaires et ~75m€ en EBITDAaL. Hors ces éléments, la croissance sous-jacente du chiffre d’affaires et de l’EBITDAaL serait stable.

10 Réseau Téléphonique Commuté

11 Contrats mobiles hors M2M

12 Suite à la création du secteur Espagne, le précédent secteur « Europe » est renommé « Europe 6 » et inclut la Pologne, la Belgique, le Luxembourg, la Slovaquie, la Roumanie et la Moldavie.

Pièce jointe