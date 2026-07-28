MARE NOSTRUM : BILAN DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 30 JUIN 2026

BILAN DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 30 JUIN 2026
Grenoble, le 28 juillet 2026 – 8h30 – Le groupe Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, présente son bilan de contrat de liquidité semestriel.
.
Au titre du contrat de liquidité confié par MARE NOSTRUM à la société Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30 juin 2026 :
- Nombre d’actions : 33 320 titres
- Solde en espèces de 5 800,03 €
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|159 032 titres
|832 transactions
|96 578,84€
|VENTE
|167 864 titres
|906 transactions
|100 371,17€
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 42 152 titres
- Solde en espèces de 1 927,35 €
Et les moyens suivants figuraient au compte de liquidité lors de sa mise en place au 26 octobre 2023 :
- Nombre d’actions : 10 779 titres
- Solde en espèces : 14 133,14 €
A propos de Mare Nostrum :
Depuis près de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement et la formation. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarques dédiée aux PME/ETI.
Mare Nostrum est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR.
Contacts :
|Investisseurs
Nicolas Cuynat
Tél : +33 (0)4 38 12 33 50
investisseurs@mare-nostrum.eu
|AELIUM - Investisseurs
Jérôme Gacoin
Tél : +33 (0)1 75 77 54 65
marenostrum@aelium.fr
ANNEXE
Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2026
|ACHATS
|VENTES
|DATE
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux
|DATE
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux
|02/01/2026
|5
|292
|88,02 €
|02/01/2026
|- €
|02/01/2026
|- €
|02/01/2026
|1
|1
|0,31 €
|05/01/2026
|- €
|05/01/2026
|1
|1
|0,30 €
|06/01/2026
|2
|251
|72,80 €
|06/01/2026
|- €
|06/01/2026
|- €
|06/01/2026
|1
|1
|0,30 €
|07/01/2026
|3
|282
|82,10 €
|07/01/2026
|- €
|07/01/2026
|- €
|07/01/2026
|8
|3130
|966,19 €
|08/01/2026
|1
|1
|0,31 €
|08/01/2026
|- €
|08/01/2026
|- €
|08/01/2026
|3
|501
|155,31 €
|09/01/2026
|8
|1 301
|439,57 €
|09/01/2026
|- €
|09/01/2026
|- €
|09/01/2026
|17
|8999
|3 108,81 €
|12/01/2026
|1
|1
|0,33 €
|12/01/2026
|- €
|12/01/2026
|- €
|12/01/2026
|12
|6579
|2 403,75 €
|13/01/2026
|25
|4 242
|2 286,96 €
|13/01/2026
|- €
|13/01/2026
|- €
|13/01/2026
|67
|17809
|9 048,52 €
|14/01/2026
|25
|4 001
|1 926,88 €
|14/01/2026
|- €
|14/01/2026
|- €
|14/01/2026
|2
|251
|118,05 €
|15/01/2026
|7
|1 000
|455,03 €
|15/01/2026
|- €
|15/01/2026
|- €
|15/01/2026
|6
|752
|350,98 €
|16/01/2026
|3
|500
|232,50 €
|16/01/2026
|- €
|16/01/2026
|- €
|16/01/2026
|4
|750
|359,98 €
|19/01/2026
|5
|331
|157,30 €
|19/01/2026
|- €
|19/01/2026
|- €
|19/01/2026
|7
|772
|380,53 €
|20/01/2026
|3
|900
|513,00 €
|20/01/2026
|- €
|20/01/2026
|- €
|20/01/2026
|16
|2669
|1 487,50 €
|21/01/2026
|7
|730
|456,52 €
|21/01/2026
|- €
|21/01/2026
|- €
|21/01/2026
|38
|6037
|4 245,30 €
|22/01/2026
|34
|4 524
|3 787,10 €
|22/01/2026
|- €
|22/01/2026
|- €
|22/01/2026
|40
|3877
|3 432,11 €
|23/01/2026
|22
|6 353
|4 347,03 €
|23/01/2026
|- €
|23/01/2026
|- €
|23/01/2026
|10
|1327
|955,32 €
|26/01/2026
|22
|2 701
|1 824,69 €
|26/01/2026
|- €
|26/01/2026
|- €
|26/01/2026
|20
|2002
|1 392,70 €
|27/01/2026
|11
|1 051
|756,71 €
|27/01/2026
|- €
|27/01/2026
|- €
|27/01/2026
|15
|1497
|1 137,59 €
|28/01/2026
|20
|2 401
|1 671,48 €
|28/01/2026
|- €
|28/01/2026
|- €
|28/01/2026
|3
|130
|102,70 €
|29/01/2026
|3
|301
|191,15 €
|29/01/2026
|- €
|29/01/2026
|- €
|29/01/2026
|2
|126
|80,65 €
|30/01/2026
|8
|1 089
|657,93 €
|30/01/2026
|- €
|30/01/2026
|- €
|30/01/2026
|3
|251
|164,38 €
|02/02/2026
|17
|4 463
|2 641,03 €
|02/02/2026
|- €
|02/02/2026
|- €
|02/02/2026
|3
|281
|168,34 €
|03/02/2026
|4
|634
|364,06 €
|03/02/2026
|- €
|03/02/2026
|- €
|03/02/2026
|2
|2
|1,18 €
|04/02/2026
|6
|1 201
|685,18 €
|04/02/2026
|- €
|04/02/2026
|- €
|04/02/2026
|5
|232
|136,88 €
|05/02/2026
|6
|878
|482,39 €
|05/02/2026
|- €
|05/02/2026
|- €
|05/02/2026
|3
|221
|125,97 €
|06/02/2026
|6
|949
|519,09 €
|06/02/2026
|- €
|06/02/2026
|- €
|06/02/2026
|3
|202
|115,13 €
|09/02/2026
|5
|1 201
|777,54 €
|09/02/2026
|- €
|09/02/2026
|- €
|09/02/2026
|33
|5517
|3 519,43 €
|10/02/2026
|13
|2 101
|1 284,65 €
|10/02/2026
|- €
|10/02/2026
|- €
|10/02/2026
|2
|500
|302,50 €
|11/02/2026
|15
|3 211
|1 834,90 €
|11/02/2026
|- €
|11/02/2026
|- €
|11/02/2026
|15
|2252
|1 334,39 €
|12/02/2026
|7
|1 237
|675,09 €
|12/02/2026
|- €
|12/02/2026
|- €
|12/02/2026
|5
|717
|408,35 €
|13/02/2026
|5
|680
|369,43 €
|13/02/2026
|- €
|13/02/2026
|- €
|13/02/2026
|2
|251
|138,06 €
|16/02/2026
|11
|3 273
|1 670,06 €
|16/02/2026
|- €
|16/02/2026
|- €
|16/02/2026
|8
|1252
|663,62 €
|17/02/2026
|9
|2 445
|1 228,52 €
|17/02/2026
|- €
|17/02/2026
|- €
|17/02/2026
|4
|750
|390,00 €
|18/02/2026
|5
|1 101
|513,49 €
|18/02/2026
|- €
|18/02/2026
|- €
|18/02/2026
|3
|301
|142,99 €
|19/02/2026
|2
|279
|128,35 €
|19/02/2026
|- €
|19/02/2026
|- €
|19/02/2026
|7
|4622
|2 332,68 €
|20/02/2026
|3
|441
|223,52 €
|20/02/2026
|- €
|20/02/2026
|- €
|20/02/2026
|1
|1
|0,52 €
|23/02/2026
|5
|714
|357,49 €
|23/02/2026
|- €
|23/02/2026
|- €
|23/02/2026
|3
|501
|263,02 €
|24/02/2026
|4
|48
|23,52 €
|24/02/2026
|- €
|24/02/2026
|- €
|24/02/2026
|2
|21
|10,49 €
|25/02/2026
|7
|1 001
|469,48 €
|25/02/2026
|- €
|25/02/2026
|- €
|25/02/2026
|4
|751
|362,75 €
|26/02/2026
|7
|845
|438,93 €
|26/02/2026
|- €
|26/02/2026
|- €
|26/02/2026
|14
|2480
|1 332,44 €
|27/02/2026
|6
|364
|202,21 €
|27/02/2026
|- €
|27/02/2026
|- €
|27/02/2026
|9
|1534
|897,18 €
|02/03/2026
|5
|438
|234,90 €
|02/03/2026
|- €
|02/03/2026
|- €
|02/03/2026
|3
|251
|140,56 €
|03/03/2026
|1
|200
|106,00 €
|03/03/2026
|- €
|03/03/2026
|- €
|03/03/2026
|4
|751
|413,03 €
|04/03/2026
|5
|601
|318,54 €
|04/03/2026
|- €
|04/03/2026
|- €
|04/03/2026
|1
|1
|0,55 €
|05/03/2026
|2
|400
|218,00 €
|05/03/2026
|- €
|05/03/2026
|- €
|05/03/2026
|4
|751
|413,04 €
|06/03/2026
|4
|81
|44,55 €
|06/03/2026
|- €
|06/03/2026
|- €
|06/03/2026
|3
|251
|140,55 €
|09/03/2026
|3
|121
|66,55 €
|09/03/2026
|- €
|09/03/2026
|- €
|09/03/2026
|3
|11
|6,15 €
|10/03/2026
|5
|601
|318,55 €
|10/03/2026
|- €
|11/03/2026
|1
|1
|0,52 €
|11/03/2026
|- €
|11/03/2026
|- €
|11/03/2026
|5
|359
|187,76 €
|12/03/2026
|6
|557
|284,09 €
|12/03/2026
|- €
|12/03/2026
|- €
|12/03/2026
|6
|893
|465,79 €
|13/03/2026
|7
|1 001
|516,53 €
|13/03/2026
|- €
|13/03/2026
|- €
|13/03/2026
|3
|750
|390,50 €
|16/03/2026
|1
|1
|0,53 €
|16/03/2026
|- €
|16/03/2026
|- €
|16/03/2026
|1
|1
|0,53 €
|17/03/2026
|4
|601
|300,50 €
|17/03/2026
|- €
|17/03/2026
|- €
|17/03/2026
|5
|501
|261,15 €
|18/03/2026
|4
|401
|206,53 €
|18/03/2026
|- €
|18/03/2026
|- €
|18/03/2026
|2
|5
|2,61 €
|19/03/2026
|1
|1
|0,52 €
|19/03/2026
|- €
|19/03/2026
|- €
|19/03/2026
|3
|247
|128,44 €
|20/03/2026
|2
|2
|1,03 €
|20/03/2026
|- €
|20/03/2026
|- €
|20/03/2026
|1
|1
|0,52 €
|23/03/2026
|1
|1
|0,52 €
|23/03/2026
|- €
|24/03/2026
|5
|400
|206,01 €
|24/03/2026
|- €
|24/03/2026
|- €
|24/03/2026
|25
|6990
|4 544,39 €
|25/03/2026
|38
|6 002
|4 353,33 €
|25/03/2026
|- €
|25/03/2026
|- €
|25/03/2026
|39
|8001
|6 490,80 €
|26/03/2026
|15
|2 400
|1 434,00 €
|26/03/2026
|- €
|26/03/2026
|- €
|26/03/2026
|12
|2000
|1 218,50 €
|27/03/2026
|14
|2 201
|1 312,63 €
|27/03/2026
|- €
|27/03/2026
|- €
|27/03/2026
|7
|1001
|613,17 €
|30/03/2026
|10
|1 801
|995,79 €
|30/03/2026
|- €
|30/03/2026
|- €
|30/03/2026
|7
|1111
|656,29 €
|31/03/2026
|3
|201
|106,53 €
|31/03/2026
|- €
|31/03/2026
|- €
|31/03/2026
|3
|251
|135,53 €
|01/04/2026
|- €
|01/04/2026
|6
|595
|319,73 €
|02/04/2026
|1
|1
|0,53 €
|02/04/2026
|- €
|02/04/2026
|- €
|02/04/2026
|1
|1
|0,53 €
|07/04/2026
|10
|3 674
|1 853,70 €
|07/04/2026
|- €
|07/04/2026
|- €
|07/04/2026
|6
|722
|385,79 €
|08/04/2026
|2
|201
|104,53 €
|08/04/2026
|- €
|08/04/2026
|- €
|08/04/2026
|3
|186
|98,58 €
|09/04/2026
|3
|401
|202,52 €
|09/04/2026
|- €
|09/04/2026
|- €
|09/04/2026
|4
|501
|253,02 €
|10/04/2026
|4
|701
|349,51 €
|10/04/2026
|- €
|10/04/2026
|- €
|10/04/2026
|3
|461
|233,01 €
|13/04/2026
|- €
|13/04/2026
|14
|2791
|1 560,91 €
|14/04/2026
|22
|5 401
|3 444,60 €
|14/04/2026
|- €
|14/04/2026
|- €
|14/04/2026
|35
|6097
|4 017,99 €
|15/04/2026
|13
|2 401
|1 557,66 €
|15/04/2026
|- €
|15/04/2026
|- €
|15/04/2026
|15
|2045
|1 370,58 €
|16/04/2026
|11
|2 401
|1 554,69 €
|16/04/2026
|- €
|16/04/2026
|- €
|16/04/2026
|6
|601
|388,16 €
|17/04/2026
|9
|2 101
|1 272,64 €
|17/04/2026
|- €
|17/04/2026
|- €
|17/04/2026
|11
|1901
|1 200,65 €
|20/04/2026
|9
|2 401
|1 551,67 €
|20/04/2026
|- €
|20/04/2026
|- €
|20/04/2026
|17
|2801
|1 869,17 €
|21/04/2026
|8
|1 802
|1 165,30 €
|21/04/2026
|- €
|21/04/2026
|- €
|21/04/2026
|6
|352
|234,80 €
|22/04/2026
|11
|2 000
|1 273,03 €
|22/04/2026
|- €
|22/04/2026
|- €
|22/04/2026
|13
|2599
|1 741,85 €
|23/04/2026
|15
|3 853
|2 427,61 €
|23/04/2026
|- €
|23/04/2026
|- €
|23/04/2026
|5
|751
|505,72 €
|24/04/2026
|9
|1 850
|1 100,50 €
|24/04/2026
|- €
|24/04/2026
|- €
|24/04/2026
|3
|750
|462,50 €
|27/04/2026
|5
|901
|561,62 €
|27/04/2026
|- €
|27/04/2026
|- €
|27/04/2026
|12
|1751
|1 131,13 €
|28/04/2026
|17
|2 357
|1 642,79 €
|28/04/2026
|- €
|28/04/2026
|- €
|28/04/2026
|41
|8751
|6 572,95 €
|29/04/2026
|10
|2 701
|2 082,82 €
|29/04/2026
|- €
|29/04/2026
|- €
|29/04/2026
|8
|1511
|1 211,12 €
|30/04/2026
|25
|5 145
|3 330,15 €
|30/04/2026
|- €
|30/04/2026
|- €
|30/04/2026
|10
|2250
|1 467,50 €
|04/05/2026
|1
|1
|0,63 €
|04/05/2026
|- €
|04/05/2026
|- €
|04/05/2026
|7
|1251
|825,64 €
|05/05/2026
|7
|1 801
|1 161,67 €
|05/05/2026
|- €
|05/05/2026
|- €
|05/05/2026
|3
|3
|2,04 €
|06/05/2026
|4
|601
|375,62 €
|06/05/2026
|- €
|06/05/2026
|- €
|06/05/2026
|5
|501
|318,13 €
|07/05/2026
|6
|1 501
|918,64 €
|07/05/2026
|- €
|07/05/2026
|- €
|07/05/2026
|7
|552
|343,28 €
|08/05/2026
|1
|300
|189,00 €
|08/05/2026
|- €
|08/05/2026
|- €
|08/05/2026
|7
|1320
|830,98 €
|11/05/2026
|6
|1 201
|738,63 €
|11/05/2026
|- €
|11/05/2026
|- €
|11/05/2026
|7
|1110
|708,78 €
|12/05/2026
|9
|1 651
|1 024,02 €
|12/05/2026
|- €
|12/05/2026
|- €
|12/05/2026
|7
|650
|410,20 €
|13/05/2026
|2
|50
|31,48 €
|13/05/2026
|- €
|13/05/2026
|- €
|13/05/2026
|7
|809
|519,16 €
|14/05/2026
|10
|2 251
|1 376,19 €
|14/05/2026
|- €
|14/05/2026
|- €
|14/05/2026
|6
|751
|463,15 €
|15/05/2026
|3
|201
|126,62 €
|15/05/2026
|- €
|15/05/2026
|- €
|15/05/2026
|6
|502
|318,76 €
|18/05/2026
|4
|301
|192,03 €
|18/05/2026
|- €
|18/05/2026
|- €
|18/05/2026
|8
|1000
|651,49 €
|19/05/2026
|1
|70
|44,80 €
|19/05/2026
|- €
|19/05/2026
|- €
|19/05/2026
|3
|5
|3,30 €
|20/05/2026
|2
|430
|277,70 €
|20/05/2026
|- €
|20/05/2026
|- €
|20/05/2026
|3
|245
|161,70 €
|21/05/2026
|5
|750
|480,00 €
|21/05/2026
|- €
|22/05/2026
|4
|800
|503,30 €
|22/05/2026
|- €
|25/05/2026
|3
|750
|463,50 €
|25/05/2026
|- €
|25/05/2026
|- €
|25/05/2026
|7
|1500
|960,00 €
|26/05/2026
|8
|3 000
|1 900,00 €
|26/05/2026
|- €
|26/05/2026
|- €
|26/05/2026
|1
|500
|320,00 €
|27/05/2026
|2
|500
|310,00 €
|27/05/2026
|- €
|28/05/2026
|2
|350
|217,00 €
|28/05/2026
|- €
|29/05/2026
|2
|263
|160,43 €
|29/05/2026
|- €
|29/05/2026
|- €
|29/05/2026
|7
|1500
|960,00 €
|01/06/2026
|5
|1401
|900,13 €
|01/06/2026
|- €
|01/06/2026
|- €
|01/06/2026
|5
|2000
|1 345,00 €
|02/06/2026
|4
|1300
|837,30 €
|02/06/2026
|- €
|03/06/2026
|7
|1352
|859,42 €
|03/06/2026
|- €
|03/06/2026
|- €
|03/06/2026
|1
|1
|0,65 €
|04/06/2026
|4
|484
|302,52 €
|04/06/2026
|- €
|04/06/2026
|- €
|04/06/2026
|1
|24
|15,12 €
|05/06/2026
|2
|700
|430,50 €
|05/06/2026
|- €
|05/06/2026
|- €
|05/06/2026
|2
|476
|299,88 €
|08/06/2026
|3
|1200
|706,50 €
|08/06/2026
|- €
|08/06/2026
|- €
|08/06/2026
|6
|1001
|605,62 €
|09/06/2026
|2
|500
|305,00 €
|09/06/2026
|- €
|10/06/2026
|2
|1000
|595,00 €
|10/06/2026
|- €
|10/06/2026
|- €
|10/06/2026
|9
|2000
|1 225,01 €
|11/06/2026
|2
|500
|310,00 €
|11/06/2026
|- €
|11/06/2026
|- €
|11/06/2026
|4
|999
|629,37 €
|12/06/2026
|2
|893
|558,66 €
|12/06/2026
|- €
|12/06/2026
|- €
|12/06/2026
|7
|1504
|967,65 €
|15/06/2026
|3
|1000
|644,86 €
|15/06/2026
|- €
|15/06/2026
|- €
|15/06/2026
|5
|995
|661,70 €
|16/06/2026
|11
|4107
|2 541,34 €
|16/06/2026
|- €
|16/06/2026
|- €
|16/06/2026
|1
|500
|310,00 €
|18/06/2026
|3
|1000
|615,00 €
|18/06/2026
|- €
|19/06/2026
|- €
|19/06/2026
|1
|121
|73,81 €
|22/06/2026
|8
|2700
|1 551,00 €
|22/06/2026
|- €
|22/06/2026
|- €
|22/06/2026
|9
|2800
|1 623,00 €
|23/06/2026
|5
|2500
|1 427,00 €
|23/06/2026
|- €
|23/06/2026
|- €
|23/06/2026
|1
|350
|210,00 €
|24/06/2026
|- €
|24/06/2026
|1
|500
|290,00 €
|25/06/2026
|2
|1000
|565,00 €
|25/06/2026
|- €
|26/06/2026
|1
|500
|275,00 €
|26/06/2026
|- €
|26/06/2026
|- €
|26/06/2026
|1
|500
|280,00 €
|29/06/2026
|5
|2500
|1 325,00 €
|29/06/2026
|- €
|30/06/2026
|- €
|30/06/2026
|1
|500
|265,00 €
|TOTAL
|832
|159 032
|96 578,84 €
|906
|167 864
|100 371,17 €
Pièce jointe