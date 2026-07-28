MARE NOSTRUM : CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE - LE NOUVEAU MARE NOSTRUM CONFIRME LA RESILIENCE DE SON MODELE

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE

LE NOUVEAU MARE NOSTRUM CONFIRME LA RESILIENCE DE SON MODELE

Grenoble, le 28 juillet 2026 – 8h30 – Le groupe Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, réalise un chiffre d'affaires consolidé de 43,7 M€ au premier semestre 2026.

Ce premier semestre a été pleinement réalisé sur le nouveau périmètre du Groupe. Il illustre la capacité de Mare Nostrum à maintenir une activité solide malgré un environnement toujours défavorable pour le travail temporaire, tout en poursuivant le développement de ses métiers à plus forte valeur ajoutée

En millions d’euros 2026 2025* CA 1er trimestre 20,3 23,6 CA 2ème trimestre 23,4 23,0 CA 1er semestre 43,7 47,8

*A périmètre comparable

Une nouvelle phase de développement

Après avoir achevé en 2025 son important programme de transformation - recentrage sur ses métiers historiques, cession des activités non stratégiques, simplification de son organisation et retour à la rentabilité - Mare Nostrum est entré désormais dans une nouvelle étape de son développement avec un modèle plus lisible, plus agile et concentré sur ses métiers stratégiques.

Ce premier semestre 2026 constitue ainsi la première période pleinement comparable du nouveau Mare Nostrum, concentré autour de ses quatre expertises complémentaires : Travail temporaire, Prestations RH, Recrutement & Formation.

Accélération de la croissance au T2

Après un premier trimestre marqué par un contexte de marché toujours difficile, Mare Nostrum a retrouvé une trajectoire de croissance au deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires s'établit à 23,4 M€, en progression de 15,3 % par rapport au T1 et de 1,7 % par rapport au T2 2025 à périmètre comparable. Cette amélioration séquentielle témoigne d'un redémarrage progressif de l'activité malgré un environnement toujours peu porteur pour le travail temporaire.

Dans un marché français toujours orienté à la baisse, marqué par la prudence persistante des entreprises dans leurs recrutements, l'activité Travail Temporaire a enregistré un net rebond de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Cette amélioration qui dépasse sur certaines séquences les niveaux de la même période en 2025, a permis de limiter le recul de l'activité sur l'ensemble du semestre, avec un chiffre d'affaires de 41,6 M€, contre 45,4 M€ au premier semestre 2025. Cette bonne tendance se poursuit sur juillet.

Parallèlement, les activités stratégiques poursuivent leur montée en puissance.

La Formation est en croissance de + 5,0 % à périmètre comparable, portée par l’élargissement du champ d’actions de Platinum CQFT, et le renforcement de l’accompagnement des salariés intérimaires avec le déploiement de nouvelles formations qualifiantes.

Le Recrutement confirme une dynamique commerciale engagée depuis sa réorganisation, en progression de +11,5 % sur la période. L’activité bénéficie notamment des premiers effets d’un retournement économique chez ses clients dont les carnets de commandes sont à nouveau bien orientés. Ce retournement de tendance est renforcé par le déploiement de la branche Santé, lancée début 2025, qui connaît un vif succès auprès des opérateurs du médical et paramédical (secteur historiquement sous tension).

Ces performances traduisent progressivement le rééquilibrage du portefeuille d'activités vers des métiers à plus forte valeur ajoutée et moins cycliques

Bonnes perspectives

Fort de ces premiers indicateurs positifs, Mare Nostrum, entend poursuivre l'exécution de sa feuille de route stratégique. Renaissant d’une période difficile, le Groupe a initié et déployé une nouvelle identité visuelle pour accompagner ses ambitions, clarifier, valoriser les marques amirales : TRIDENTT, NEPTUNERH, CELTIC, PLATINIUM, ARCADIA, CERES, INALVEA et IMFAA.

Mare Nostrum reste centré en priorité sur l'amélioration de la rentabilité, le développement des activités Formation et Recrutement et un redéploiement commercial pour l’intérim sur les secteurs clés à plus fort potentiel : BTP-grands travaux, agroalimentaire et santé.

Grâce à une organisation désormais stabilisée et à un modèle économique profondément transformé, Mare Nostrum estime disposer des fondamentaux nécessaires pour tirer pleinement parti de la normalisation progressive du marché de l'emploi.

A propos de Mare Nostrum :

Depuis près de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement et la formation. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarques dédiée aux PME/ETI.

Mare Nostrum est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR.

Contacts :

Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu Investisseurs

Jérôme Gacoin

Tél : +33 (0)1 75 77 54 65

marenostrum@aelium.fr

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