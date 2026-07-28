Alstom S.A. : Alstom et ses partenaires finalisent le financement du projet de trains légers Haïfa–Nazareth en Israël

Alstom et ses partenaires finalisent le financement du projet de trains légers Haïfa–Nazareth en Israël

L a finalisation du financement marque une étape majeure, permettant au projet d’entrer pleinement dans sa phase d’exécution

La part d’Alstom dans ce projet clé en main est valorisée à environ 750 millions d’euros 1 , comprenant matériel roulant et maintenance de long terme

Le projet renforcera la connectivité dans le nord d’Israël et offrira une solution de mobilité durable à environ 100 000 voyageurs par jour





28 juillet 2026 – Alstom et ses partenaires du consortium ont finalisé le financement du projet de trains légers Haïfa–Nazareth (NofiT) en Israël, franchissant ainsi une étape décisive dans la réalisation de l’une des plus importantes initiatives de transport public du pays.

Attribué en 2024 par Trans Israel, le projet prévoit la réalisation d’une ligne de trains légers de 41 kilomètres, reliant Haïfa, Nazareth et les communes environnantes à travers 20 stations. Destinée à transporter environ 100 000 passagers par jour, cette ligne améliorera l’accès à l’emploi, à l’éducation et aux services essentiels tout en contribuant à la réduction de la congestion routière et des émissions.

La finalisation du financement reflète l’étroite coopération entre le ministère des Transports et de la Sécurité routière, le ministère des Finances, Trans Israel et les partenaires du consortium dans la concrétisation de l’un des projets de transport public les plus importants du pays.

D’une valeur totale d’environ 2 milliards d’euros, le projet constitue un investissement majeur pour l’avenir des transports publics dans le nord d’Israël. La part d’Alstom est estimée à environ 750 millions d’euros et comprend la conception, l’ingénierie, la fourniture, l’intégration, les essais et la mise en service des systèmes ferroviaires, ainsi que leur maintenance de long terme

« La finalisation du financement constitue une avancée majeure pour le projet de trains légers NofiT et témoigne de l’engagement fort de l’ensemble des partenaires impliqués », a déclaré Yael Rosenman Gross, Directrice Générale d’Alstom Israël. « Cette étape nous permet d’avancer avec confiance et de commencer à déployer une solution de mobilité qui améliorera la connectivité, soutiendra le développement économique et bénéficiera aux communautés du nord d’Israël pour les décennies à venir. »

Le projet est réalisé par un consortium réunissant Alstom, Electra Ltd. et Minrav Ltd.

Electra Ltd. et Minrav Ltd. assureront la réalisation des travaux de génie civil et des infrastructures, tandis que l’exploitation et la maintenance seront ensuite confiées à une société commune dédiée réunissant Electra Afikim, Minrav et Alstom.

Désormais franchie, cette étape de finalisation du financement marque l’entrée du projet dans une nouvelle phase de réalisation. Les travaux de construction et de mise en œuvre se poursuivront au cours des prochaines années, rapprochant le nord d’Israël de la mise en place d’un réseau de transport moderne conçu pour renforcer la connectivité régionale, soutenir la croissance économique et offrir une mobilité durable aux générations futures.

À propos d’Alstom en Israël

Depuis plus de 40 ans, Alstom est un partenaire de confiance du secteur des transports en Israël, contribuant à certains des projets ferroviaires et de mobilité urbaine les plus importants du pays.

Avec plus de 320 collaborateurs en Israël, Alstom associe une expertise mondiale à des talents locaux afin de concevoir, fournir, exploiter et maintenir des solutions de transport durables. Les équipes de l’entreprise œuvrent chaque jour pour améliorer la mobilité, connecter les communautés et soutenir le développement économique et social à long terme du pays.

Grâce à l’innovation, à l’excellence opérationnelle et à un engagement fort envers ses collaborateurs, Alstom continue de jouer un rôle actif dans la transformation de la mobilité en Israël et dans la transition du pays vers des transports plus connectés et plus durables.

À propos d’Alstom Alstom, leader mondial de l’industrie ferroviaire, fait du rail la clé de voûte de la mobilité durable. Nous concevons et nous produisons une gamme complète de solutions à la pointe de l’innovation : trains à grande vitesse et trains régionaux, métros, monorails, tramways, systèmes clés en main, services intégrés, infrastructures, signalisation et solutions numériques de dernière génération. Avec 87 800 collaborateurs répartis dans 61 pays, nous allions ancrage local et expertise internationale afin d’offrir aux voyageurs des trajets plus connectés, plus agréables et plus respectueux de l’environnement. Au plus proche de nos partenaires et de nos clients, nous révélons tout le potentiel du rail, contribuant à la transformation des territoires et à l’amélioration de la qualité de vie. Coté en France, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 19,2 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2026. Pour découvrir l’univers d’Alstom : www.alstom.com Contacts Head Quarter

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1 Cette commande sera enregistrée au deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2026/27 d’Alstom.

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