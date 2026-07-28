Une étude d’Aptean révèle pourquoi l’IA généraliste ne répond pas aux attentes des entreprises

ALPHARETTA, Ga., 28 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un an après qu’une étude du MIT1 a révélé que 95 % des projets pilotes d’IA générative ne parvenaient pas à produire de valeur mesurable, une nouvelle étude internationale d’Aptean en pointe une cause majeure : l’IA généraliste manque de la pertinence et de la précision qu’exigent les entreprises. L’étude révèle également l’essor des outils « Shadow AI », la nécessité d’une gouvernance renforcée et un optimisme persistant quant à l’impact à long terme des solutions d’IA.

Les arguments en faveur d’une IA sectorielle

L’étude 2026 d’Aptean sur l’intelligence artificielle a constaté qu’au cours de l’année écoulée, les entreprises utilisant une IA verticale, spécifique à leur secteur, ont surpassé celles qui s’appuyaient uniquement sur des outils généralistes sur sept des huit indicateurs clés de performance opérationnels mesurés. « 77 % des dirigeants nous ont dit que l’IA généraliste ne peut tout simplement pas gérer la complexité de leurs opérations. Ce n’est pas un reproche adressé à la technologie ; c’est un problème de conception », a déclaré TVN Reddy, PDG d’Aptean. « Un modèle générique ne connaît ni votre activité, ni vos règles de conformité, ni ce qu’est la réussite dans votre secteur. Une IA conçue sur mesure, elle, les connaît, et c’est souvent ce qui fait la différence entre la réussite et l’échec. »

Les personnes interrogées ont clairement exprimé leur souhait de disposer de solutions d’IA verticales, conçues sur mesure pour un secteur ou une fonction unique et entraînées sur les données, la terminologie et les règles de conformité propres à ce domaine. 88 % des dirigeants estiment qu’une IA sectorielle conçue sur mesure est essentielle ou très importante pour leur entreprise. Interrogés sur les raisons de leur préférence pour les solutions sectorielles, les trois motifs les plus cités étaient une intégration plus facile avec les systèmes existants, des résultats plus pertinents et plus précis, et de meilleurs conseils stratégiques de la part de fournisseurs qui comprennent leur secteur.

L’étude a identifié l’intégration des systèmes comme un frein à l’adoption de l’IA. 82 % des personnes interrogées estiment qu’intégrer l’IA aux systèmes centraux est plus difficile que la technologie d’IA elle-même. La plupart des entreprises ne disposent pas de cette capacité en interne et font appel à des fournisseurs externes : 92 % des personnes interrogées reconnaissent que leur organisation gagnerait à s’appuyer sur une expertise externe pour maximiser la valeur de l’IA, et l’intégration avec les systèmes existants arrive en tête des critères de sélection d’un fournisseur.

Un appel à la gouvernance et à des garde-fous

Après l’échec des premiers projets pilotes d’IA, de nombreux salariés ont choisi de contourner les outils validés par l’entreprise au profit de technologies d’IA externes. L’étude a révélé que 40 % des salariés utilisent ces outils « Shadow AI » au travail sans approbation formelle. Ce comportement s’explique par trois facteurs : un décalage entre la vitesse d’adoption des salariés et la maturité de l’organisation, l’absence d’outils validés, et le fait que les individus privilégient leurs besoins immédiats au détriment des mesures de gouvernance de l’organisation. Malgré leur propre usage du « Shadow AI », 96 % des personnes interrogées estiment qu’un cadre formel de gouvernance de l’IA,assorti de responsabilités clairement définies et de normes éthiques, est nécessaire, et 75 % affirment que l’absence d’un tel cadre constitue un frein majeur à la réussite.

L’optimisme persiste

Malgré les échecs initiaux et les lacunes en matière de gouvernance, les entreprises restent massivement optimistes à l’égard de l’IA et la considèrent comme essentielle à leur réussite à long terme. De fait, 83 % déclarent que l’opportunité est leur principale motivation, et 82 % s’accordent à dire que l’IA offre une valeur évidente qui n’a pas encore été pleinement exploitée. Plutôt que d’interpréter les taux d’échec actuels comme une raison de faire une pause, les personnes interrogées y voient une raison de continuer à investir et de prendre un avantage concurrentiel.

Lire le rapport complet : l’intégralité des conclusions de l’étude 2026 d’Aptean est disponible à l’adresse https://www.aptean.com/en-US/resources/product-capabilities/datasheet/aptean-intelligence-report-the-reckoning

Data Bank et ressources : des éléments de langage, statistiques et graphiques préapprouvés sont disponibles pour publication à l’adresse https://www.aptean.com/en-US/ai-statistics-data-bank

1 Challapally et al., The GenAI Divide: State of AI in Business 2025, MIT NANDA, juillet 2025

À propos de cette étude

L’étude 2026 d’Aptean sur l’intelligence artificielle est une enquête multirégionale sur la manière dont les organisations mettent l’intelligence artificielle (IA) au travail, là où elle porte ses fruits, là où ce n’est pas le cas, et pourquoi. Aptean a confié à l’institut d’études indépendant Vanson Bourne la réalisation d’une enquête auprès de 1 535 décideurs d’entreprises réalisant au moins 10 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel, sur six marchés (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Pays-Bas, France et Allemagne) et cinq secteurs : agroalimentaire ; habillement et textile ; transport et distribution ; fabrication discrète et de process ; et concessionnaires d’équipements, auxquels s’ajoute une analyse transsectorielle de la chaîne d’approvisionnement. Les participants étaient des dirigeants d’entreprise et des responsables informatiques, de la direction générale au management, directement impliqués dans la stratégie d’IA de leur organisation et influents sur les décisions relatives aux systèmes de gestion intégrée (ERP) ou de gestion de la chaîne d’approvisionnement (SCM).

À propos d’Aptean

Aptean est une entreprise d’IA conçue pour l’industrie. Pour les fabricants, distributeurs et grossistes, de la moyenne entreprise à la grande entreprise, confrontés à la hausse des coûts, à l’érosion des marges et à la complexité opérationnelle, Aptean intègre l’IA directement dans les flux de travail, les décisions et les données sur lesquels votre entreprise fonctionne déjà, de sorte que l’intelligence n’est pas un module rapporté, mais la façon même dont le travail s’accomplit. À la clé : des décisions plus rapides, des coûts réduits et une amélioration mesurable des marges, au travers d’un partenariat continu plutôt que d’un déploiement ponctuel. Son siège est situé à Alpharetta, en Géorgie, et l’entreprise dispose de bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur aptean.com.

À propos de Vanson Bourne

Vanson Bourne est un spécialiste indépendant des études de marché pour le secteur technologique. Sa réputation d’analyses solides et crédibles fondées sur la recherche repose sur des principes de recherche rigoureux et sur notre capacité à recueillir l’opinion de décideurs de haut niveau, dans les fonctions techniques comme métiers, dans tous les secteurs d’activité et sur tous les grands marchés. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.vansonbourne.com.

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