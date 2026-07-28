Aqua free unterstützt Trinkwasserprojekt in Tansania

Hamburg, 28.07.2026 - Der Zugang zu sicherem Trinkwasser ist in vielen Teilen der Welt noch immer nicht selbstverständlich. In Lower Moshi, einer Region südlich des Kilimandscharo in Tansania, kämpfen Gemeinden und Schulen mit verunreinigtem Trinkwasser. Bakterien im Wasser können Durchfallerkrankungen verursachen, während erhöhte Fluoridkonzentrationen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Dentalfluorose führen können.

Um die Wassersicherheit vor Ort zu verbessern, engagieren sich unsere Kolleginnen und Kollegen aus den Niederlanden und Belgien aktiv in einer innovativen Initiative: dem Safe Water Project Tanzania. In Zusammenarbeit mit Element15 werden in fünf Gemeinden insgesamt 50 BAR-Wasserfiltersysteme installiert. Diese mobilen Filtersysteme können täglich mehr als 9.000 Menschen mit sicherem Trinkwasser versorgen – und das vollständig ohne Stromanschluss.

Wie ist das Projekt entstanden?

Die Zusammenarbeit mit Element15 begann, als dessen Gründer Ingmar nach einer geeigneten Filtrationslösung suchte und dabei auf Aqua free aufmerksam wurde. Bereits nach einem ersten Gespräch wurde deutlich, dass dieses Projekt eine große Chance bietet, eine nachhaltige Lösung für die sichere Trinkwasserversorgung zu entwickeln.

Gemeinsam entwickelten wir den Filter und passten ihn an die Anforderungen vor Ort an.

Was wurde vor Ort umgesetzt?

Die ersten speziell entwickelten Filter wurden nach Tansania geliefert und dort installiert. Nach diesem ersten Erfolg wurde das System weiterentwickelt und anschließend im Rahmen eines langfristigen Projekts auch in Ghana eingesetzt.

Lokale Partner von Element15 übernehmen dort den Betrieb und die Wartung der Systeme. Dadurch wird sichergestellt, dass die Menschen kontinuierlich Zugang zu sicherem Trinkwasser haben.

Wie funktioniert das System?

Das BAR-Filtrationssystem ist ein mobiles Wasseraufbereitungssystem, das sich einfach in einem Koffer transportieren lässt. Es arbeitet mit einem mehrstufigen Filtrationsverfahren, das aus einem Vorfilter, Aktivkohle und einer Aqua free Membran (https://www.aqua-free.com/de/membrane) besteht.

Das System kann entweder an eine vorhandene Wasserquelle angeschlossen oder mithilfe einer Fußpumpe beziehungsweise einer solarbetriebenen Bewässerungspumpe betrieben werden.

Die Vorteile

● Effektive Filtration: Entfernt Bakterien, Viren, Parasiten und Schwermetalle.

● Reduzierung von Fluorid: Ein spezieller Knochenkohlefilter trägt zur Bereitstellung von sicherem Trinkwasser bei.

● Hohe Kapazität: Bereitet bis zu 2.000 Liter sicheres Wasser pro Stunde auf.

● Unabhängige Energieversorgung: Funktioniert ohne Stromanschluss.

Nachweisliche Verbesserung der Wasserqualität

Laborergebnisse aus Afrika bestätigen die hohe Leistungsfähigkeit des Filters. Untersuchungen zeigen, dass Bakterien wirksam aus dem gefilterten Wasser entfernt werden.

Dadurch wird die Wasserqualität deutlich verbessert und das Risiko wasserbedingter Erkrankungen reduziert.

Positive Rückmeldungen aus den Gemeinden

Die Menschen vor Ort sind sehr zufrieden: Sie können das Wasser nun ohne Bedenken trinken. Die Nachfrage ist groß, und der Filter wird inzwischen nicht nur in Tansania, sondern auch in Ghana erfolgreich eingesetzt.

Dort betreiben die Partner von Element15 die Systeme und stellen sicher, dass den Menschen über den gesamten Tag hinweg sicheres Trinkwasser zur Verfügung steht. Ingmar und das Team von Element15 installieren derzeit weitere Filter und führen Gespräche mit Regierungsvertretern, um das Projekt weiter auszubauen.

Ein Projekt mit nachhaltiger Wirkung

Wir sind stolz darauf, Teil dieser bedeutenden Initiative zu sein. Der Zugang zu sicherem Trinkwasser sollte ein grundlegendes Recht für alle Menschen sein.

Die Entwicklung dieses Filters und die Möglichkeit, ihn nun im praktischen Einsatz zu sehen, sind für uns eine besonders wertvolle Erfahrung. Wir freuen uns darauf, die weitere Entwicklung und das Wachstum des Projekts zu begleiten.

Weitere Informationen zu dieser Initiative finden Sie auf folgenden Websites:

Aqua free Referenzen: https://www.aqua-free.com/de/projekt-element15

Aqua free Magazin Artikel: https://www.aqua-free.com/de/magazin/verbrauchssicheres-wasser-mit-dem-bar-filtrationssystem

Element15: www.element15.nl

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Über Aqua free

Die Aqua free GmbH zählt zu den führenden europäischen Herstellern im Bereich der Wasserhygiene. Seit 1999 setzt das inhabergeführte Unternehmen neue Maßstäbe für Trinkwasserqualität und Gesundheitsschutz.

Mit innovativen Filtrations- und Desinfektionslösungen trägt Aqua free dazu bei, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Wohngebäude und Industrieunternehmen vor wasserassoziierten Infektionen zu schützen und Belastungen durch Legionellen und andere Mikroorganismen zu reduzieren. Zertifizierungen nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch des Unternehmens.

Die ebenfalls zur Unternehmensgruppe gehörende Aqua free Industries ist auf Membranfilter und kundenspezifische OEM-Lösungen spezialisiert. Das Unternehmen unterstützt Kundinnen und Kunden in mehreren europäischen Ländern mit umfassenden Leistungen – von der Entwicklung bis zur Umsetzung individueller Anforderungen im Bereich der Trinkwasserhygiene.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aqua-free.com oder kontaktieren Sie uns unter:

Margaretha Gesler

European Head of Marketing & Communication

E-Mail: m.gesler@aqua-free.com

Winsbergring 31

22525 Hamburg

Germany

www.aqua-free.com