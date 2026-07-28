Aqua free soutient un projet d’accès à l’eau potable en Tanzanie

Hamburg, 28.07.2026 - Dans de nombreuses régions du monde, l’accès à une eau potable sûre est encore loin d’être garanti. Dans le Lower Moshi, une région située au sud du Kilimandjaro, en Tanzanie, les communautés locales et les écoles sont confrontées à une eau potable contaminée. Les bactéries présentes dans l’eau peuvent provoquer des maladies diarrhéiques, tandis que des concentrations élevées en fluorure peuvent entraîner des problèmes de santé tels que la fluorose dentaire.

Afin d’améliorer la sécurité de l’eau sur place, nos collègues des Pays-Bas et de Belgique participent activement à une initiative innovante : le Safe Water Project Tanzania. En collaboration avec Element15, 50 systèmes de filtration d’eau BAR sont installés dans cinq communautés. Ces systèmes de filtration mobiles peuvent fournir chaque jour une eau potable sûre à plus de 9 000 personnes, sans aucun raccordement électrique.

Comment le projet a-t-il vu le jour ?

La collaboration avec Element15 a débuté lorsque son fondateur, Ingmar, recherchait une solution de filtration adaptée et a découvert Aqua free. Dès le premier échange, il est rapidement apparu que ce projet représentait une formidable opportunité de développer une solution durable pour garantir un approvisionnement sûr en eau potable.

Ensemble, nous avons développé le filtre et l’avons adapté aux exigences locales.

Quelles mesures ont été mises en œuvre sur place ?

Les premiers filtres spécialement conçus pour ce projet ont été expédiés en Tanzanie et installés sur place. À la suite de ce premier succès, le système a été perfectionné, puis déployé au Ghana dans le cadre d’un projet à long terme.

Les partenaires locaux d’Element15 assurent l’exploitation et la maintenance des systèmes. Ils veillent ainsi à ce que les populations bénéficient d’un accès continu à une eau potable sûre.

Comment le système fonctionne-t-il ?

Le système de filtration BAR est un dispositif mobile de traitement de l’eau, facilement transportable dans une valise. Il utilise un procédé de filtration en plusieurs étapes, composé d’un préfiltre, de charbon actif et d’une membrane Aqua free (https://www.aqua-free.com/fr/membranes).

Le système peut être raccordé à une source d’eau existante ou fonctionner à l’aide d’une pompe à pied ou d’une pompe d’irrigation solaire.

Les avantages

● Filtration efficace : élimine les bactéries, les virus, les parasites et les métaux lourds.

● Réduction du fluorure : un filtre spécifique au charbon d’os contribue à fournir une eau potable sûre.

● Capacité élevée : permet de traiter jusqu’à 2 000 litres d’eau potable sûre par heure.

● Indépendance énergétique : fonctionne sans raccordement électrique.

Une amélioration démontrée de la qualité de l’eau

Les résultats d’analyses réalisées en laboratoire en Afrique confirment les performances élevées du filtre. Les essais montrent que les bactéries sont efficacement éliminées de l’eau filtrée.

La qualité de l’eau est ainsi considérablement améliorée et le risque de maladies d’origine hydrique est réduit.

Des retours positifs de la part des communautés locales

Les habitants sont très satisfaits : ils peuvent désormais boire l’eau sans inquiétude. La demande est importante et le filtre est aujourd’hui utilisé avec succès non seulement en Tanzanie, mais également au Ghana.

Sur place, les partenaires d’Element15 exploitent les systèmes et veillent à ce qu’une eau potable sûre soit disponible tout au long de la journée. Ingmar et l’équipe d’Element15 installent actuellement des filtres supplémentaires et échangent avec des représentants des autorités afin de poursuivre le développement du projet.

Un projet ayant un impact durable

Nous sommes fiers de participer à cette initiative porteuse de sens. L’accès à une eau potable sûre devrait constituer un droit fondamental pour chaque personne.

Développer ce filtre et pouvoir aujourd’hui le voir utilisé sur le terrain représente pour nous une expérience particulièrement enrichissante. Nous sommes impatients de suivre le développement et l’expansion futurs de ce projet.

Pour en savoir plus sur cette initiative, consultez :

Aqua free références : https://www.aqua-free.com/fr/projet-element15

Aqua free journal : https://www.aqua-free.com/fr/projet-element15

Element15 : www.element15.nl

Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

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À propos d’Aqua free

Aqua free GmbH compte parmi les principaux fabricants européens dans le domaine de l’hygiène de l’eau. Depuis 1999, cette entreprise indépendante établit de nouvelles références en matière de qualité de l’eau potable et de protection de la santé.

Grâce à des solutions innovantes de filtration et de désinfection, Aqua free contribue à protéger les hôpitaux, les établissements de soins, les bâtiments résidentiels et les entreprises industrielles contre les infections liées à l’eau, tout en réduisant la présence de légionelles et d’autres micro-organismes. Les certifications ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485 témoignent des exigences élevées de l’entreprise en matière de qualité.

Aqua free Industries, qui fait également partie du groupe, est spécialisée dans les filtres à membrane et les solutions OEM sur mesure. L’entreprise accompagne ses clients dans plusieurs pays européens en leur proposant des services complets, depuis le développement jusqu’à la mise en œuvre d’exigences individuelles en matière d’hygiène de l’eau potable.

Pour plus d’informations, consultez le site www.aqua-free.com ou contactez-nous :

Margaretha Gesler

European Head of Marketing & Communication

E-mail : m.gesler@aqua-free.com

Winsbergring 31

22525 Hambourg

Allemagne

www.aqua-free.com