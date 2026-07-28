Le HIT co-organise la 2e Conférence internationale sur le leadership climatique et lance la Climate Leadership Initiative

HARBIN, Chine, 28 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La 2e Conférence internationale sur le leadership climatique s’est tenue à Harbin, la « capitale d’été », du 18 au 20 juillet 2026. Co-organisée par l’École de commerce du Harbin Institute of Technology, la Bartlett School of Sustainable Construction (UCL) et la Chinese Economic Association UK/Europe, la conférence a rassemblé plus de 300 experts et universitaires issus de 111 universités et instituts de recherche répartis dans 23 pays et régions. Aux côtés de représentants d’organisations internationales, dont le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ainsi que d’entreprises et de grandes revues universitaires, les participants ont exploré les dernières avancées et les meilleures pratiques mondiales en matière de leadership climatique, en apportant la sagesse des solutions chinoises à la gouvernance climatique mondiale. Proposée conjointement par le HIT et le PNUD, la Climate Leadership Initiative a été officiellement lancée lors de la conférence.

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La conférence a réuni un panel académique de premier plan. Parmi les intervenants principaux figuraient des membres de la Société royale du Canada, de l’Académie des sciences sociales d’Australie, de l’Académie européenne des sciences et de la Société royale d’Édimbourg, ainsi que des rédacteurs en chef de revues prestigieuses telles que l’Academy of Management Journal et la Review of Economic Studies. La conférence a également accueilli des experts de haut niveau, parmi lesquels un ancien directeur adjoint de la Division de la coopération régionale du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), un membre du conseil exécutif de la China Energy Research Society et un représentant résident adjoint du PNUD en Chine. Réunissant des expertises en management, en économie et en sciences de l’environnement, les intervenants ont présenté les avancées les plus récentes de la recherche internationale dans ces domaines.

Parallèlement, les rédacteurs en chef de plus de dix revues scientifiques de référence, dont Nature Portfolio et Cell Press, se sont réunis lors d’une session dédiée aux rédacteurs de revues afin d’échanger sur les tendances émergentes. Cinq organisations internationales (le PNUD, le PNUE, le WWF, le WRI et le CBI) ont activement participé aux travaux de la conférence, le PNUD ayant notamment organisé pour la première fois une session conjointe qui lui était consacrée, soulignant ainsi le rayonnement international de la conférence.

La conférence a lancé conjointement la Climate Leadership Initiative, en soulignant le rôle essentiel des disciplines scientifiques, technologiques et managériales dans la mise en relation de l’innovation en matière de technologies climatiques, des pratiques des entreprises et de la prise de décision en matière de gouvernance. Cette initiative appelle à une collaboration renforcée entre les écoles de commerce, les facultés des sciences et d’ingénierie, les instituts de recherche et les entreprises. Elle marque également une étape importante pour le HIT qui tire parti de ses atouts disciplinaires uniques afin d’aider les universités chinoises à passer du statut de simples participantes à celui de leaders en matière de gouvernance climatique mondiale.

En tant qu’université de premier plan alliant sciences, technologies et enseignement du management, le HIT a mis en place une véritable plateforme de collaboration internationale. Du rassemblement de chercheurs issus du monde entier au lancement de l’initiative, le HIT a démontré par ses actions concrètes que les universités chinoises peuvent non seulement participer à la gouvernance climatique mondiale, mais aussi en définir l’agenda et en impulser la dynamique. Animée par un esprit d’ouverture, cette institution centenaire de référence dans le domaine de l’ingénierie met toute son expertise au service du développement durable mondial en apportant des solutions chinoises.

Source : Harbin Institute of Technology