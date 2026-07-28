Le propriétaire de McVitie’s fixe pour 2030 l’objectif de doubler les ventes de produits présentant un meilleur équilibre nutritionnel

LONDRES, 28 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’entreprise à l’origine de McVitie’s, GODIVA et Ülker s’est engagée à doubler, d’ici 2030, le volume de produits qu’elle commercialise contenant moins de sucre, de sel et de graisses saturées, et davantage de nutriments tels que les fibres et les protéines.

Le géant du snacking, pladis, a indiqué qu’il atteindrait cet objectif en améliorant les recettes existantes sans compromettre le goût, en lançant de nouveaux produits et en étendant les gammes à succès à de nouveaux marchés.

Cette initiative intervient alors que les consommateurs recherchent de plus en plus des snacks adaptés à leur mode de vie et à leurs objectifs de bien-être, sans renoncer au goût ni au plaisir. pladis estime que cette démarche offrira un plus grand choix au sein de son portefeuille de produits afin de répondre à l’évolution de ces attentes.

Le Dr Jennifer Moss, directrice de la R&D de pladis, a déclaré :

« Les consommateurs n’achètent pas des biscuits ou du chocolat parce qu’ils recherchent un cours de nutrition : ils les achètent parce qu’ils les apprécient. Le goût restera toujours la priorité.

« Ce qui change, c’est que les consommateurs veulent de plus en plus de choix. Ils recherchent des produits qui s’intègrent à leur mode de vie et à leurs objectifs de bien-être tout en gardant la même saveur.

« Nous pensons que les marques qui réussiront à l’avenir seront celles capables d’offrir les deux. C’est pourquoi nous nous engageons à proposer davantage d’options aux consommateurs tout en continuant à leur offrir le plaisir qui a toujours été au cœur de nos marques. »

Pour soutenir cet objectif, pladis a élaboré un nouveau cadre nutritionnel mondial qui orientera le développement, la reformulation et la commercialisation des produits au sein de son portefeuille.

Conçu par les scientifiques de l’entreprise, ce cadre s’appuie sur des systèmes nutritionnels reconnus à l’échelle internationale, notamment le Nutri-Score français, le Health Star Rating australien et le Nutrient Profile Model (HFSS) du Royaume-Uni.

Ce cadre est appliqué à l’ensemble des produits pladis et adopte une approche équilibrée de la nutrition. Il évalue à la fois les nutriments dont les consommateurs sont encouragés à augmenter l’apport, comme les fibres et les protéines, et ceux que beaucoup cherchent à réduire, notamment le sel, le sucre et les graisses saturées.

Aujourd’hui, les produits identifiés par ce cadre comme offrant un meilleur équilibre nutritionnel représentent environ 10 % du volume des ventes de pladis. L’entreprise s’est fixé l’ambition de doubler ce volume d’ici 2030.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité du travail mené depuis de nombreuses années par pladis pour faire évoluer son portefeuille de produits. L’entreprise a déjà retiré 676 tonnes de sucre de ses recettes au Royaume-Uni, soit l’équivalent d’environ 169 millions de cuillères à café de sucre. Aux Pays-Bas, elle a repensé ses biscuits aux fruits Sultana en réduisant leur teneur en sucre et en sel tout en augmentant leur teneur en fibres. Les efforts de reformulation menés au cours de la dernière décennie ont également permis à Ülker de retirer 549 tonnes de matières grasses de ses produits tout en réduisant les quantités de sucre et de sel.

Cet engagement s’inscrit dans le cadre de Happy People, Happy Planet, la nouvelle stratégie mondiale de développement durable récemment lancée par pladis.

pladis emploie environ 16 000 personnes et commercialise ses produits dans plus de 110 pays.

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Notes à l’attention des rédacteurs :

Tous les objectifs sont fondés sur les données de référence de 2023.

Le calcul du nombre de cuillères à café de sucre est basé sur 4 g de sucre par cuillère à café.

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