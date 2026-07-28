Communiqué de presse

Eviden et Thales renforcent les capacités de navigation résiliente des véhicules de l'armée de terre

Paris, France – 28 juillet 2026 - Eviden et Thales annoncent aujourd’hui l’intégration de la capacité Galileo PRS développée par Thales au sein du récepteur de navigation par satellite militarisé P3TS1 d’Eviden, utilisé par l’armée de terre.

Cette évolution renforce la résilience du système de géolocalisation des véhicules de l’armée de terre en améliorant sa résistance aux attaques électroniques et au leurrage, tout en garantissant l’intégrité et la sécurité des données de positionnement dans des environnements opérationnels fortement contestés.

Deux options seront disponibles : dans un premier temps TopStar Galileo PRS Core Module, qui permet l’accès aux signaux Galileo PRS ainsi qu’aux signaux ouverts Galileo et GPS, et dans un second temps l’intégration du GPS ou TopStar Smart Receiver, qui ajoute à ce dernier la fonction anti-brouillage. Ces deux options sont munies d’une horloge ultraprécise assurant la synchronisation des radios tactiques, même après la perte de signaux GNSS.

Cette nouvelle version P3TS PRS s’inscrit dans la continuité de la mission d’industrialisation et de soutien opérationnel de P3TS confiée à Eviden par la DGA, fort de son expertise dans l’intégration et le déploiement de solutions de tenue en temps réel de la situation tactique étendue, et de ses capacités de déploiement de SICS (système d’information du combat SCORPION). En proposant deux options pour l’intégration de Galileo PRS, le P3TS PRS s’adapte aux besoins et aux contraintes de toutes les plateformes terrestres.

Le système P3TS PRS augmente l’autonomie stratégique européenne - en réduisant la dépendance au GPS - et répond aux besoins des forces de s’appuyer sur des solutions souveraines et résilientes, rapides à déployer sur les théâtres d’opérations, où les risques de brouillage et de leurrage se sont intensifiés.

« Nous sommes honorés de pouvoir proposer aux forces une version plus résiliente de P3TS, grâce à l’intégration des solutions Galileo PRS de Thales, pour sécuriser et soutenir les missions dans des environnements à haut risque et à haute intensité. P3TS PRS garantit la précision, la fiabilité de positionnement, la résistance au brouillage et la haute disponibilité attendues par les armées », a déclaré Bernard Payer, directeur, Systèmes Critiques de Mission, Eviden, Atos Group.

« En alliant l’expertise de la navigation résiliente de Thales au savoir-faire éprouvé d'Eviden, nous préservons la capacité des véhicules terrestres à opérer en environnement de guerre électronique. Thales est le seul acteur à avoir développé un module de sécurité Galileo PRS en France, et à disposer d’une gamme de récepteurs GNSS modulaires, un atout décisif pour les forces. » a souligné Florent Chauvancy, vice-président Activités Avionique de vol, Thales.

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Plus d’information sur P3TS

Système de géolocalisation militaire multi-constellations, souverain et résilient, P3TS fournit aux forces françaises une position et une synchronisation fiables en temps réel, essentielles à la conduite des opérations. Ces informations alimentent les systèmes d’information de combat, dont celui du programme Scorpion, SICS, développé par Eviden, ainsi que les postes de radio tactiques pour une meilleure appréhension de l’environnement de combat par l’ensemble de la chaîne de commandement.

Sa capacité à collecter, fusionner, maintenir et partager en temps réel une vision fiable de la situation opérationnelle est également à la disposition des soldats débarqués et des véhicules tactiques non numérisés (logistique, opérations intérieures, exercices de reconnaissance), ce qui contribue à limiter les tirs fratricides, sa vocation première.

P3TS est une innovation de la Section technique de l’armée de terre (STAT) de la DGA, soutenue par la Cellule innovation participative de l’Agence de l’innovation de défense (AID).

A propos d’Eviden

Eviden est la branche d’Atos Group pour les produits de cybersécurité, les systèmes critiques et l’analyse vidéo augmentée par l’IA. Acteur de confiance, Eviden déploie auprès de ses clients publics et privés des capacités d’analyse avancée et garantit la robustesse, la continuité et la résilience de leurs opérations. Eviden s’appuie sur plus de 2200 experts et 720 brevets pour sécuriser dans le monde entier les personnes, les données et les infrastructures critiques, à la convergence de l’intelligence, de la souveraineté et de la confiance.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (au nouveau périmètre). Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est coté sur Euronext Paris.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies pour les secteurs de la Défense, de l’Aérospatial et de la Cybersécurité & Digital. Son portefeuille de produits et services innovants contribue à répondre à plusieurs grands défis : la souveraineté, la sécurité, la durabilité et l’inclusion.

Le Groupe consacre 4,5 milliards d’euros par an à la Recherche & Développement dans des domaines clés, en particulier pour les environnements critiques, tels que l’Artificial Intelligence, la Cybersécurité, le Quantique et les technologies du Cloud.

Thales compte plus de 85 000 collaborateurs dans 65 pays. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,1 milliards d’euros.

Contacts presse

Eviden : Isabelle Grangé | isabelle.grange@atosgroup.com | +33 (0) 6 64 56 74 88

Thales : Laura Fau | laura.fau@thalesgroup.com | +33 (0) 6 65 84 09 82

1 Plug and Play Positioning and Timing System – P3TS

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