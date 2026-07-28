BULL ET KALRAY S'ASSOCIENT POUR DÉVELOPPER LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE RÉSEAUX À HAUTE VITESSE POUR L'ÈRE DE L'IA

Grenoble, le 28 juillet 2026 – Bull, leader dans le calcul avancé et l’intelligence artificielle, et Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), spécialiste des technologies matérielles et logicielles pour le calcul intensif et les infrastructures de données annoncent une collaboration autour des technologies de réseau pour les infrastructures IA et de calcul haute performance (HPC). Les deux entreprises collaboreront également sur la compatibilité Ultra Ethernet, une nouvelle norme ouverte susceptible de définir l’avenir des réseaux pour les futures générations de supercalculateurs, d’usines d’IA et d’infrastructures cloud à grande échelle1. Ensemble, elles visent à accélérer l’innovation dans le domaine des réseaux d’IA et à proposer des solutions de nouvelle génération répondant aux exigences de performance, d’évolutivité et d’efficacité des environnements informatiques les plus exigeants au monde.

UNE COLLABORATION CONÇUE POUR L’AVENIR DE L’IA ET DU CALCUL HAUTE PERFORMANCE

L’adoption rapide de l’intelligence artificielle, alimentée par des flux de données massifs et des architectures informatiques de plus en plus distribuées, stimule la demande d’infrastructures réseau plus rapides, plus évolutives et plus rentables.

À mesure que les entreprises, les fournisseurs de services cloud, les organismes de recherche et les innovateurs en IA étendent leurs déploiements, les réseaux sont devenus un facteur clé de la performance de l’IA. Les infrastructures modernes d’IA nécessitent des technologies d’interconnexion à haut débit et à faible latence, capables de prendre en charge des charges de travail de plus en plus complexes tout en optimisant l’efficacité opérationnelle et le coût total de possession.

En combinant l’expertise de Bull en matière de plateformes de calcul avancées avec les technologies innovantes de Kalray en matière de réseaux et de traitement des données, ce partenariat vise à fournir des solutions qui aident les clients à accélérer leurs déploiements d’IA, à maximiser l’utilisation de leurs infrastructures et à soutenir leur croissance future en toute confiance.

Emmanuel Le Roux, Directeur général de Bull, déclare :

« Le développement de nouvelles solutions d’interconnexion constitue un jalon stratégique pour répondre aux besoins des futures générations de supercalculateurs et d’infrastructures IA. La collaboration signée avec Kalray nous permet de développer des technologies avancées, en particulier pour le Cloud et l’IA, et de construire des solutions extrêmement performantes, tout en s’inscrivant dans une dynamique européenne forte en matière de souveraineté technologique. Dans un secteur largement dominé par des technologies extra-européennes, nous sommes particulièrement fiers d’offrir une alternative européenne, en produisant une puce intégrant les nœuds technologiques les plus avancés du moment. »

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare :

« Cet accord avec Bull confirme une nouvelle fois la pertinence de notre vision technologique et la qualité des innovations développées par nos équipes. Alors que l’IA continue de redéfinir les besoins en matière d’infrastructure dans tous les secteurs, nous sommes ravis de proposer des technologies qui offrent des performances accrues, une plus grande flexibilité et une efficacité améliorée. En collaboration avec Bull, nous avons pour objectif de développer des solutions qui permettront la mise en œuvre de la prochaine génération d’IA et de calcul haute performance (HPC), et de créer de la valeur à long terme pour nos clients du monde entier. »

UN PARTENARIAT TECHNOLOGIQUE STRATÉGIQUE ALLIANT CONCESSION DE LICENCES ET CO-DÉVELOPPEMENT

Cette collaboration vise à développer des solutions d’interconnexion destinées aux infrastructures d’IA et de calcul haute performance à très grande échelle, avec une évolution majeure conçue pour répondre pleinement aux exigences des environnements cloud natifs et centrés sur l’IA.

Pour Kalray, cet accord s’inscrit dans sa stratégie visant à tirer parti de ses technologies de semi-conducteurs grâce à un modèle économique combinant concession de licences de propriété intellectuelle, co-développement et services.

Dans le cadre de cette initiative, Kalray concédera sous licence ses technologies logicielles et matérielles, développées depuis plus d’une décennie, ainsi que son expertise en matière d’architectures avancées de traitement des données.

Kalray fournira et intégrera ses blocs de propriété intellectuelle avancés, notamment le sous-système Kalray Networking Engine, optimisé pour prendre en charge des débits pouvant atteindre 1,6 Tbps et équipé de 64 cœurs KV5 de nouvelle génération compatibles avec la norme RISC-V. Les premières solutions issues de cette collaboration devraient être commercialisées à grande échelle en 2028.



ACCÉLÉRER L’ÉVOLUTION DES RÉSEAUX D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Pour Bull, cette collaboration devrait accélérer l’évolution de sa technologie de réseau BXI afin de répondre aux exigences des futures infrastructures d’IA en alliant performances, ouverture et flexibilité. Les innovations qui

en résulteront sont conçues pour aider les clients à déployer et à exploiter plus efficacement des environnements d’IA et de calcul haute performance (HPC), tout en prenant en charge les normes industrielles émergentes.

Plus précisément, cette collaboration contribuera à :

Faire évoluer BXI vers des architectures basées sur Ethernet et vers les capacités de sécurité et de virtualisation requises par les charges de travail du cloud et de l’IA ;

Assurer une compatibilité totale avec la norme Ultra Ethernet, qui bénéficie d’un soutien croissant de la part du secteur ;

Proposer une approche hybride unique pour les charges de travail HPC et IA, permettant aux clients de bénéficier d’une latence ultra-faible et d’une gestion avancée de la congestion pour les applications HPC, tout en tirant parti des capacités de l’Ultra Ethernet pour les environnements d’IA et les charges de travail virtualisées, avec une bande passante pouvant atteindre 1,6 Tbps par carte réseau ;

Accélérer l’innovation grâce au développement technologique conjoint, permettant une évolution plus rapide des produits et aidant les clients à rester à la pointe des performances en matière d’infrastructure d’IA.

FAVORISER L’ADOPTION DU NORME ULTRA ETHERNET PAR LE SECTEUR

Au-delà de ce projet, Bull, initiateur et membre fondateur de l’Ultra Ethernet Consortium (UEC), collabore avec Kalray pour contribuer à la mise sur le marché des premiers produits compatibles Ultra Ethernet.

La norme Ultra Ethernet bénéficie du soutien de plus de 170 grandes entreprises et contributeurs issus des écosystèmes des réseaux, du calcul à très grande échelle et de l’IA. Elle vise à introduire des technologies de réseau ouvertes et évolutives, conçues spécifiquement pour répondre aux besoins d’infrastructure massifs des déploiements d’IA modernes.

À mesure que les centres de données dédiés à l’IA continuent de s’étendre, les normes de réseau ouvertes deviennent de plus en plus importantes pour garantir l’interopérabilité, accélérer l’innovation et permettre aux clients d’éviter les contraintes d’infrastructure susceptibles de limiter leur croissance future.

L’accord entre Bull et Kalray prévoit le développement conjoint de composants technologiques compatibles avec Ultra Ethernet et leur intégration dans les futures générations de solutions réseau de Bull. Les technologies qui en résulteront élargiront également les opportunités pour les équipementiers, les fournisseurs d’infrastructures et les entreprises technologiques cherchant à intégrer des capacités réseau avancées en matière d’IA dans leurs produits et plateformes de nouvelle génération.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs visant les applications traitant des flux massifs de données en particulier via l'intelligence artificielle. A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique, ainsi que les solutions associées, permettant à ses clients de bâtir des solutions toujours plus intelligentes, plus performantes et moins gourmandes en énergie.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray (dits DPUs) sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie, en complément des approches traditionnelles (CPU & GPU). L'offre de Kalray comprend des solutions d'accélération matérielles et logicielles, des licences de modules de propriété intellectuelle nécessaires pour concevoir des DPUs ainsi qu'une offre de co-développement - ou de design à la demande - de processeurs et de solutions d'accélération optimisées pour des usages spécifiques, dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers, les AI Gigafactories, les télécoms, le spatial, la défense, et bien d'autres. www.kalrayinc.com

À PROPOS DE BULL

Avec près d’un siècle d’innovations, Bull est un leader mondial du calcul haute performance, de l’intelligence artificielle et de l’informatique quantique, avec un revenu d’environ 720 millions d’euros et 3 000 experts opérant dans 32 pays. S’appuyant sur une architecture ouverte, de confiance et intégrée de bout en bout, Bull conçoit, déploie et opère des solutions matérielles et logicielles ainsi que des services stratégiques, pour accélérer la recherche scientifique, créer de la valeur pour les entreprises de manière durable et contribuer au progrès de la société. Porté par une R&D d’excellence, forte de 1 600 brevets, avec des capacités industrielles éprouvées et une expertise avancée en science des données, Bull permet aux États et aux industries de conserver la maîtrise totale de leurs données et de leur intelligence artificielle, au service du progrès pour la planète.





1 Cet accord a été annoncé dans le communiqué de presse publié par Kalray le 16 juillet 2026.



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