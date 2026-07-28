Aspo Oyj Lehdistötiedote 28.7.2026 klo 13.00



Aspo julkistaa puolivuosikatsauksen maanantaina 3.8.2026



Aspo Oyj julkistaa puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2026 maanantaina 3.8.2026 n. klo 9.00.

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään 3.8.2026 klo 12.00 alkaen Sanomatalossa, Flik Studio Eliel, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tilaisuus on avoin myös yksityisille sijoittajille. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen sähköpostitse osoitteeseen viestinta@aspo.com.

Puolivuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Rolf Jansson ja talous- ja rahoitusjohtaja Erkka Repo.

Tilaisuus on englanninkielinen, ja sitä voi seurata myös suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://aspo.events.inderes.com/q2-2026. Kysymyksiä voi lähettää webcast-lomakkeella.

Videotallenne on katsottavissa myöhemmin samana päivänä Aspon verkkosivuilla aspo.fi.





Lisätietoja:

Susanna Hietanen, viestintäjohtaja, Aspo Oyj, puh. 050 3595 701,

susanna.hietanen@aspo.com









Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Aspon liiketoiminnot – ESL Shipping ja Telko mahdollistavat tulevaisuudenkestäviä valintoja asiakkaille lukuisilla teollisuudenaloilla. Aspo perustettiin vuonna 1929, ja nykyään meillä on noin 650 asiantuntijaa maalla ja merellä. Pohjoismaat ovat kotimarkkinamme, mutta palvelemme asiakkaitamme maailmanluokan ratkaisuilla yhteensä 18 maassa ympäri Eurooppaa sekä muutamissa Aasian maissa.

Aspo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.

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