Stingray fait une mise à jour sur l’interdiction d’opérations limitée aux dirigeants

MONTRÉAL, 28 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY) (« Stingray » ou la « Société ») fait une mise à jour sur l’interdiction d’opérations limitée aux dirigeants temporaire (l’« Interdiction d’opérations »), annoncée précédemment, que l’Autorité des marchés financiers a prononcée aux termes de l’Instruction générale 12-203 relative aux interdictions d’opérations limitées aux dirigeants (l’« IG 12-203 ») et dont il est fait mention dans les communiqués de la Société datés du 22 juin 2026 (l’« Annonce concernant le manquement »), du 30 juin 2026 et du 14 juillet 2026 (ces deux derniers communiqués, collectivement, les « Communiqués concernant l’interdiction d’opérations »).

Stingray et son auditeur continuent de travailler avec diligence afin de déposer les états financiers consolidés audités de Stingray pour l’exercice clos le 31 mars 2026, le rapport de gestion s’y rapportant, les attestations du chef de la direction et du chef de la direction financière concernant ceux-ci ainsi que la notice annuelle de Stingray pour l’exercice clos le 31 mars 2026 (collectivement, les « Documents devant être déposés »). Stingray demeure déterminée à déposer ces documents dès que possible, ce qui est prévu au plus tard le 29 août 2026. L’interdiction d’opérations sera en vigueur jusqu’au dépôt des Documents devant être déposés.

Stingray fournit la présente mise à jour conformément à l’IG 12-203 et continuera à faire des mises à jour toutes les deux semaines tant que le dépôt des Documents devant être déposés n’a pas eu lieu.

Stingray confirme qu’à la date des présentes, a) il n’y a aucun changement important à l’information figurant dans l’Annonce concernant le manquement et dans les Communiqués concernant l’interdiction d’opérations qui n’a pas été communiqué au public; b) la Société n’a pas manqué à ses intentions déclarées quant au respect des dispositions des lignes directrices sur l’information de remplacement prévues dans l’IG 12-203; c) il n’y a pas eu, et il ne devrait pas y avoir, de manquement spécifié autre que le manquement faisant l’objet de l’Annonce concernant le manquement; et d) il n’y a aucune autre information importante concernant les affaires de la Société qui n’a pas été communiquée au public.

Aux termes de l’Interdiction d’opérations, il est interdit au chef de la direction, au chef de la direction financière et aux administrateurs de la Société d’effectuer des opérations sur les titres de la Société tant que les Documents devant être déposés ne seront pas déposés. De façon générale, l’Interdiction d’opérations n’empêchera pas d’autres personnes d’effectuer des opérations sur les titres de Stingray d’ici le dépôt des Documents devant être déposés sur SEDAR+. De plus, tant que le dépôt de ces documents n’aura pas été effectué, Stingray ne fera pas ce qui suit, directement ou indirectement, à savoir émettre des titres ou acquérir des titres auprès d’un initié ou d’un employé de la Société, sauf conformément aux obligations juridiquement contraignantes à cet égard qui existent au 30 juin 2026.

À propos de Stingray

Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY), la plus importante société de diffusion numérique sur plateformes connectées au monde, offre un contenu audio et vidéo de qualité inégalée aux consommateurs du monde entier. Pionnière de la diffusion et de la distribution multiplateformes, Stingray propose un vaste portefeuille de contenu numérique qui comprend des milliers de stations audio en direct et de radio, des chaînes télévisées consacrées à la musique, aux concerts et aux documentaires musicaux, des produits de karaoké ainsi que des chaînes d’ambiance et de bien-être. Ses services sont accessibles sur les téléviseurs connectés, les haut-parleurs intelligents, les appareils mobiles, les voitures connectées ainsi que dans les commerces de détail. Atteignant des centaines de millions de consommateurs chaque mois, les produits de Stingray offrent une portée publicitaire exceptionnelle, qui permet aux marques de s’adresser à un public engagé partout dans le monde. Propriétaire de plusieurs marques de renommée mondiale, dont TuneIn, Singing Machine, Stingray Karaoke et Qello Concerts, Stingray doit son succès à son équipe internationale comptant plus de 1 000 employés. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective, au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Cette information prospective comprend, sans limitation, les énoncés concernant la date de dépôt prévue des Documents devant être déposés, ainsi que les énoncés concernant la date prévue de la levée de l’Interdiction d’opérations. Bien que la Société estime que les attentes indiquées dans l’information prospective sont raisonnables, cette information comporte des risques et des incertitudes et est fondée sur les renseignements dont la Société dispose à l’heure actuelle. De par sa nature, cette information est assujettie à des risques et incertitudes inhérents qui peuvent être d’ordre général ou particulier. Divers facteurs importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Stingray, ont une incidence sur les activités, la performance et les résultats de Stingray et de son entreprise et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées dans l’information prospective. On reconnaît l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pouvoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « planifier », « croire », « continuer » et d’autres expressions semblables ou la forme négative de ces expressions, ainsi qu’à l’utilisation du futur et du conditionnel, y compris les renvois à des hypothèses. Toutefois, il est à noter que l’information prospective ne contient pas toujours ces mots ou expressions. Des renseignements supplémentaires sur les risques et incertitudes qui ont une incidence sur les activités de Stingray figurent sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Stingray pour l’exercice clos le 31 mars 2025, que l’on peut consulter sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca. Par conséquent, toute l’information prospective figurant dans les présentes est visée par la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels Stingray s’attend se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les incidences ou les effets prévus sur l’entreprise, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, l’information prospective figurant dans les présentes est donnée en date des présentes, et Stingray ne s’engage nullement à la mettre à jour ou à la modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf dans la mesure où la législation applicable l’exige.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mathieu Péloquin, CPA

Vice-président principal, Marketing et communications

Groupe Stingray Inc.

514-664-1244, poste 2362

mpeloquin@stingray.com