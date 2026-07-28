CSL célèbre la livraison du premier navire d'une flotte de transbordement de classe mondiale destinée au projet Simandou

MONTRÉAL, 28 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe CSL (« CSL »), un chef de file mondial en matière de transport maritime responsable, annonce la livraison du MV Wontanara, le premier des cinq navires de transbordement (TSV) de pointe conçus pour soutenir le projet de minerai de fer de Simandou, en Guinée, l’un des plus vastes projets miniers et d’infrastructure au monde.

Conçue par CSL et construite au chantier naval CSSC Chengxi, cette flotte révolutionnaire de TSV allie une capacité de port en lourd de 41 800 tonnes à un système d'autodéchargement à double flèche capable de transférer jusqu’à 12 000 tonnes de minerai de fer par heure, ce qui en fait la flotte de TSV la plus rapide et la plus efficace au monde.

Spécialement conçue pour acheminer efficacement de grands volumes de minerai de fer entre les terminaux fluviaux et les vraquiers au large, cette flotte de TSV se caractérise par une coque à faible tirant d’eau optimisée pour la navigation fluviale, cinq propulseurs azimutaux offrant une maniabilité et une précision exceptionnelles, ainsi qu’une capacité de navigation bidirectionnelle qui renforce à la fois la sécurité et l’efficacité opérationnelle.

« La conception de pointe et les capacités de manutention de cette flotte reflètent l’expertise de CSL dans la transformation de défis logistiques complexes en solutions maritimes concrètes et hautement performantes », a déclaré Louis Martel, président et chef de la direction de CSL. « En étroite collaboration avec notre client, nous avons conçu un système de transbordement intégré qui permet des exportations de grands volumes sécuritaires, efficaces et continues dans des environnements aux eaux peu profondes. »

CSL a dirigé le développement de cette solution de transbordement, de la conception initiale à l’ingénierie, à la construction et à la livraison. S’appuyant sur sa solide expérience dans la conception de navires autodéchargeants et les opérations de transbordement, CSL a défini les exigences techniques de la flotte, dirigé les phases d’ingénierie et de conception, et assuré la supervision tout au long de la construction.

Le MV Wontanara est le premier des cinq TSV qui entreront en service pour soutenir le projet Simandou, la livraison du reste de la flotte étant prévue au cours des prochains mois.

Groupe CSL est un fournisseur de classe mondiale de solutions maritimes complexes et le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeants au monde. Son siège social est situé à Montréal et l’entreprise compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Afrique. CSL offre une vaste gamme de services d'expédition et de manutention et transporte annuellement des millions de tonnes de marchandises pour des clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

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