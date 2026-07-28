Le Canso Credit Income Fund est converti en un fonds négocié en bourse et ses parts sont désormais négociées à la Bourse de Toronto

TORONTO, 28 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lysander Funds Limited (« Lysander ») est heureuse d’annoncer que le Canso Credit Income Fund (le « Fonds ») a réalisé avec succès sa conversion annoncée précédemment pour le faire passer d’un fonds à capital fixe à un fonds négocié en bourse (la « conversion »). À compter d’aujourd’hui, la dénomination du Fonds devient « FNBActif de revenu de crédit Canso Lysander » (le « FNB »), et les parts du FNB ont commencé à être négociées à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole boursier « PBY ».

Lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 4 juin 2026, les porteurs de parts du Fonds ont approuvé la conversion ainsi que des changements connexes pour faciliter et mettre en œuvre celle-ci. Les parts de catégorie A du Fonds seront converties en parts du FNB, à raison de une pour une, et les parts de catégorie F du Fonds seront converties en parts du FNB selon un taux d’échange fondé sur la valeur liquidative par part de catégorie F en fonction de la valeur liquidative par part de catégorie A, calculées au moment de la conversion. Les porteurs de parts n’ont aucune mesure à prendre afin d’être reconnus comme des porteurs de parts du FNB à la suite de la conversion.

« Nous sommes heureux d’avoir réalisé la transition de la structure du Fonds vers une structure de FNB qui, selon nous, permet au Fonds de cadrer davantage avec la façon dont de nombreux investisseurs et conseillers accèdent aux solutions de placement de nos jours », a déclaré Richard Usher-Jones, président et chef de la direction de Lysander. « Cette structure vise à favoriser la liquidité sur le marché secondaire et l’efficacité des opérations, tout en préservant l’accès à la stratégie de placement bien établie du Fonds en matière de crédit. »

À la suite de la conversion, le FNB est également considéré comme étant un « OPC alternatif » au sens du Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement.

Des renseignements supplémentaires concernant le FNB, y compris son prospectus et son aperçu du FNB, sont disponibles au www.lysanderfunds.com/fr/.

Au sujet de Lysander Funds Limited

Lysander est un gestionnaire de fonds d’investissement indépendant faisant affaire avec des gestionnaires de portefeuille chevronnés et indépendants afin d’offrir des stratégies de placement ciblées aux investisseurs canadiens.

L’objectif de Lysander est d’accroître la richesse de tous les Canadiens et de procurer aux conseillers et aux investisseurs de l’information et une expertise afin de les aider à prendre des décisions de placement judicieuses.

Le siège du FNBActif de revenu de crédit Canso Lysander est situé au 3080, rue Yonge, bureau 4000, Toronto (Ontario) M4N 3N1.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne suivante :

Richard Usher-Jones

Président et chef de la direction

Lysander Funds Limited

Tél. : 416 640-4275

Téléc. : 416 855-6515

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Lysander, veuillez visiter le site www.lysanderfunds.com/fr/, envoyer un courriel à l’adresse manager@lysanderfunds.com ou téléphoner au 1 877 308-6979.

Lysander FundsMD est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.

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