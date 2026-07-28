Le nouveau rapport de CIRA sur les tendances Internet révèle que les Canadiennes et Canadiens font passer la confiance avant la commodité

OTTAWA, Ontario, 28 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon le rapport 2026 de CIRA sur les tendances Internet au Canada, les Canadiennes et Canadiens font de plus en plus attention aux entreprises, aux plateformes et aux services numériques auxquels ils et elles confient leurs données personnelles.

Qu’il s’agisse de supprimer des applications et de refuser leurs autorisations, de choisir des détaillants canadiens ou de remettre en question le contenu généré par l’IA, les Canadiennes et Canadiens jouent un rôle plus actif dans leurs décisions quant à l’endroit où dépenser leur argent, à la façon de protéger leurs données et aux renseignements auxquels accorder leur confiance.

Le sondage national a révélé que 74 pour cent de la population canadienne a pris des mesures pour protéger ses données en raison de préoccupations en matière de protection de la vie privée. De fait, 41 pour cent des personnes interrogées ont refusé d’accorder une autorisation à une application, 34 pour cent ont supprimé une application et 22 pour cent ont utilisé un réseau privé virtuel (RPV).

Les Canadiennes et Canadiens accordent également davantage d’importance à l’endroit où sont stockées leurs données : 67 pour cent des personnes interrogées estiment important que leurs données personnelles soient stockées sur des serveurs situés au Canada. Dans l’ensemble, ces résultats indiquent que les préoccupations en matière de protection de la vie privée influencent de plus en plus les choix numériques au quotidien de la population canadienne.

L’identité canadienne influence également les décisions d’achat en ligne. Soixante-cinq pour cent des personnes interrogées déclarent préférer acheter en ligne auprès de détaillants canadiens lorsqu’elles ont le choix, tandis que 52 pour cent citent le soutien à l’économie canadienne, l’achat de produits canadiens ou le soutien aux entreprises locales comme principale raison de ce choix.

Informations clés

L’IA générative s’est généralisée plus rapidement que la confiance dans cette technologie n’a pu se développer. Quarante-six pour cent des Canadiens ont utilisé un outil d’IA générative au cours de l’année écoulée, soit près du triple du taux de 16 pour cent enregistré en 2024. Pourtant, les préoccupations continuent de l’emporter sur l’enthousiasme : 56 pour cent des personnes interrogées se disent préoccupées par l’IA générative, contre 26 pour cent qui demeurent enthousiastes à ce sujet. Plus de la moitié, soit 53 pour cent, déclarent avoir été confrontés à des contenus frauduleux générés par l’IA au cours de l’année écoulée. Alors que 49 pour cent des personnes interrogées vérifient toujours ou souvent les réponses générées par l’IA à l’aide d’une autre source, seules 19 pour cent d’entre elles déclarent le faire systématiquement.

Quarante-six pour cent des Canadiens ont utilisé un outil d’IA générative au cours de l’année écoulée, soit près du triple du taux de 16 pour cent enregistré en 2024. Pourtant, les préoccupations continuent de l’emporter sur l’enthousiasme : 56 pour cent des personnes interrogées se disent préoccupées par l’IA générative, contre 26 pour cent qui demeurent enthousiastes à ce sujet. Plus de la moitié, soit 53 pour cent, déclarent avoir été confrontés à des contenus frauduleux générés par l’IA au cours de l’année écoulée. Alors que 49 pour cent des personnes interrogées vérifient toujours ou souvent les réponses générées par l’IA à l’aide d’une autre source, seules 19 pour cent d’entre elles déclarent le faire systématiquement. Le coût de l’accès à Internet oblige la population canadienne à faire des compromis. Trente et un pour cent des personnes interrogées déclarent que les frais liés à l’Internet à domicile et au téléphone portable restent inabordables, tandis que 42 pour cent ont réduit d’autres dépenses pour pouvoir continuer à payer ces services. Près d’un quart des personnes interrogées (24 pour cent) ont modifié leur forfait Internet ou mobile au cours de l’année écoulée afin de réduire leurs dépenses.

Trente et un pour cent des personnes interrogées déclarent que les frais liés à l’Internet à domicile et au téléphone portable restent inabordables, tandis que 42 pour cent ont réduit d’autres dépenses pour pouvoir continuer à payer ces services. Près d’un quart des personnes interrogées (24 pour cent) ont modifié leur forfait Internet ou mobile au cours de l’année écoulée afin de réduire leurs dépenses. Les Canadiennes et Canadiens se disent nettement plus à l’aise d’effectuer des achats sur des sites de vente au détail en ligne au pays. Soixante-treize pour cent des Canadiennes et des Canadiens se sentent à l’aise à l’idée d’effectuer un achat sur un site de vente au détail en ligne canadien, contre 42 pour cent sur un site aux États-Unis. Cela confirme le lien entre la confiance et la préférence de la population canadienne pour les services du pays.

Soixante-treize pour cent des Canadiennes et des Canadiens se sentent à l’aise à l’idée d’effectuer un achat sur un site de vente au détail en ligne canadien, contre 42 pour cent sur un site aux États-Unis. Cela confirme le lien entre la confiance et la préférence de la population canadienne pour les services du pays. Les perturbations sur Internet obligent les Canadiennes et Canadiens à trouver leurs propres solutions de secours.21 pour cent des personnes interrogées ont subi une interruption majeure de leur connexion Internet à domicile en 2025, tandis que près de la moitié d’entre elles (49 pour cent) déclarent utiliser le point d’accès mobile (HotSpot) de leur téléphone cellulaire pour rester connectées en cas de panne. Près d’un quart des personnes interrogées (24 pour cent) s’inquiètent des perturbations futures, ce qui souligne à quel point la fiabilité de l’Internet reste essentielle pour le travail, les services et la vie quotidienne.





Citation de la direction

« Malgré les inquiétudes croissantes concernant l’intelligence artificielle, la vie privée et les cybermenaces, les Canadiennes et Canadiens ne se détournent pas de l’Internet. Ils et elles l’utilisent simplement avec plus de prudence. Les gens font davantage attention aux informations qu’ils partagent, aux autorisations qu’ils accordent et se demandent si un service numérique a su gagner leur confiance. C’est un signal clair adressé aux organisations : la protection de la vie privée, la transparence et la possibilité d’un choix éclairé ne peuvent plus être considérées comme facultatives. » – Byron Holland, président et chef de la direction, CIRA

Le rapport 2026 de CIRA sur les tendances Internet au Canada brosse un portrait national de l’utilisation d’Internet par la population canadienne et examine comment la protection de la vie privée, l’intelligence artificielle, la souveraineté numérique, l’abordabilité, la fiabilité et les achats en ligne influencent ses comportements et ses décisions.

Ressources

À propos des tendances Internet au Canada

Le rapport a été préparé par CIRA au moyen d’une enquête en ligne menée par le Strategic Counsel. Au total, 2 000 internautes canadien·nes (de 18 ans et plus) ont été interrogé·es par l’entremise d’un panel en ligne en mars. Chaque année, CIRA produit le rapport sur les tendances Internet au Canada grâce à cette recherche afin de mieux comprendre l’accès et l’utilisation d’Internet par les Canadiennes et Canadiens. Cette année, CIRA publiera une série de blogues en quatre parties sur les constatations les plus marquantes de son sondage annuel. Les résultats complets de l’étude présentant les plus récentes tendances en matière d’Internet au Canada et les habitudes des internautes peuvent être consultés ici.

À propos de CIRA

CIRA est une organisation nationale à but non lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de la population canadienne. En tant que cheffe de file de l’écosystème Internet au Canada, CIRA offre une vaste gamme de produits, de programmes et de services conçus pour faire d’Internet un espace sécurisé et accessible pour la population canadienne. CIRA représente le Canada sur la scène nationale et internationale pour soutenir son objectif visant à bâtir un Internet fiable pour la population canadienne en contribuant à façonner l’avenir d’Internet.