Dynabook Canada élargit son portefeuille d'ordinateurs portables professionnels haut de gamme avec les Portégé® Z40L-P et X30L-P, équipés de processeurs Intel® Core™ Ultra série 3

MISSISSAUGA, Ontario, 28 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dynabook Canada Inc. a annoncé aujourd'hui la disponibilité de ses tout derniers ordinateurs portables professionnels haut de gamme équipés de processeurs Intel® Core™ Ultra Série 3 : le modèle phare Portégé® Z40L-P et l'ultra-léger Portégé® X30L-P. Ces deux PC Copilot+ sont conçus pour aider les professionnels d'aujourd'hui à travailler plus efficacement grâce à des performances accrues, une sécurité de niveau entreprise et une productivité optimisée par l'IA, le tout dans des conceptions élégantes et robustes conçues pour les entreprises.

En tête de la gamme se trouve le Portégé Z40L-P de 14 pouces, l'ordinateur portable professionnel haut de gamme le plus avancé de Dynabook. Il offre des performances exceptionnelles pour des charges de travail professionnelles exigeantes, incluant l'ingénierie, la conception, le dessin technique et la création de contenu. Pour compléter la gamme, le Portégé X30L-P : un ordinateur portable professionnel haut de gamme de 13,3 pouces pesant seulement 910 grammes, conçu pour les cadres dirigeants, les voyageurs d'affaires et les professionnels mobiles qui privilégient la portabilité sans compromettre les performances.

« Les entreprises ont besoin d'ordinateurs portables professionnels capables de s'adapter à un large éventail de flux de travail professionnels, allant de la productivité quotidienne aux applications techniques exigeantes », a déclaré Kalden Tsung, chef de produit chez Dynabook Canada Inc. « Grâce aux processeurs Intel® Core™ Ultra Series 3, les Portégé Z40L-P et Portégé X30L-P offrent aux clients des expériences informatiques de première qualité alliant performance, mobilité, sécurité et les dernières fonctionnalités Copilot+ PC permettant ainsi aux équipes à rester productives où qu'elles soient. »

Portégé Z40L-P : Performances optimales pour des charges de travail professionnelles exigeantes

Conçu comme la vedette des ordinateurs portables professionnels haut de gamme de Dynabook, le Portégé Z40L-P combine mobilité et performances dignes d'une station de travail dans un format mince et léger de 14 pouces.

Certaines configurations équipées de processeurs Intel® Core™ Ultra X9 et X7 avec carte graphique Intel® Arc™ Pro, offrent les performances requises pour l'ingénierie, la conception assistée par ordinateur (CAO), le dessin technique, le développement logiciel, analytique de gestion et les applications créatives. Des options supplémentaires de processeurs Intel® Core™ Ultra 7 et Ultra 5 offrent aux entreprises la flexibilité de standardiser leur infrastructure sur une plateforme unique et performante pour tous leurs utilisateurs.

Le Portégé Z40L-P prend en charge jusqu'à 64 Go de mémoire LPDDR5x et jusqu'à 2 To de stockage SSD PCIe NVMe, permettant une réactivité rapide pour des applications gourmandes en données et du multitâche complexe.

En tant que PC Copilot+, le Z40L-P introduit également des fonctionnalités de productivité améliorées par l'IA, notamment des sous-titres en direct, des effets Windows Studio et Dynabook Gesture Control pour une présentation et un contrôle multimédia sans contact. La gestion de l'alimentation pilotée par l'IA permet de prolonger la durée de vie de la batterie tout au long de la journée, tandis que sa batterie de 56Wh remplaçable par l’utilisateur permet une maintenance à long terme et réduit les coûts informatiques

Conçu sur un châssis robuste en alliage de magnésium testé selon les normes MIL-STD-810H, le Portégé Z40L-P inclut une sécurité de niveau entreprise avec la protection cœur sécurisé, Microsoft Pluton, la reconnaissance faciale Windows Hello, l'authentification par empreinte digitale et les technologies de détection de présence humaine qui contribuent à protéger les informations sensibles dans les environnements de travail hybrides d'aujourd'hui.

Portégé X30L-P : Productivité optimal dans un format ultra-léger

Conçu spécialement pour les professionnels nomades, le Portégé X30L-P offre des performances professionnelles exceptionnelles dans un format ultra-léger de seulement 910 grammes, faisant de lui l'un des ordinateurs portables les plus légers de Dynabook. Équipé de processeurs Intel® Core™ Ultra Series 3, cet ordinateur portable de 13,3 pouces allie performances réactives à une mobilité exceptionnelle, ce qui le rend idéal pour les cadres dirigeants, éducateurs, consultants, équipes de terrain et professionnels hybrides.

Son écran WUXGA 16:10 offre un espace de travail supplémentaire pour le multitâche, tandis que la prise en charge de jusqu'à 64 Go de mémoire LPDDR5x et jusqu'à 2 To de stockage SSD permet aux utilisateurs de gérer facilement les applications professionnelles modernes.

En tant que PC Copilot+, le Portégé X30L-P intègre des fonctionnalités de productivité telles que Cliquez pour faire, sous-titres en direct et Windows Studio Effects, ainsi qu'une touche Microsoft Copilot dédiée pour un accès rapide à une assistance intelligente. Les améliorations de la webcam grâce à l'IA, la réduction intelligente du bruit et l'optimisation des batteries améliorent la collaboration tout au long de la journée.

Malgré sa taille compacte, le Portégé X30L-P offre une connectivité étendue, incluant Thunderbolt™ 4, HDMI®, USB Type-A, Intel® Wi-Fi 7 et un lecteur de carte microSD, réduisant ainsi le besoin d'adaptateurs et permettant de travailler efficacement où que vous soyez.

Comme le Z40L-P, le Portégé X30L-P est construit avec un châssis en alliage de magnésium durable qui respecte les normes de test MIL-STD-810H et intègre le PC Microsoft à cœur sécurisé ainsi qu'une authentification biométrique pour sécuriser les données professionnelles.

Conçu pour les travailleurs mobiles d'aujourd'hui

Ensemble, le Portégé Z40L-P et le X30L-P élargissent le portefeuille d'ordinateurs portables professionnels haut de gamme de Dynabook Canada, offrant aux organisations la flexibilité de déployer des systèmes adaptés à différents styles de travail sans compromettre la performance, la sécurité ou la facilité de gestion.

Qu'il s'agisse de soutenir les professionnels techniques exigeant des performances dignes d'une station de travail ou les employés mobiles à la recherche d'une portabilité exceptionnelle, les deux modèles offrent la fiabilité, la connectivité et les fonctionnalités d'entreprise attendues des ordinateurs portables professionnels Dynabook.

Disponibilité

Le Portégé X30L-P et le Portégé Z40L-P amélioré, équipés de processeurs Intel® Core™ Ultra Série 3, sont désormais disponibles auprès des partenaires agréés de Dynabook Canada. Les configurations et les prix varient selon le modèle.

Pour plus d'informations, consultez le site https://ca.dynabook.com ou communiquez un revendeur agréé Dynabook

À propos de Dynabook Canada Inc.

Dynabook Canada Inc. met au point et fournit des ordinateurs portatifs professionnels conçus pour offrir fiabilité, sécurité et utilisation à long terme. Parmi les réalisations marquantes de l’entreprise, on peut citer le lancement du premier ordinateur portatif moderne en 1985 et plusieurs décennies de développement de produits destinés aux environnements informatiques professionnels.

Filiale en propriété exclusive de Sharp Corporation, Dynabook conserve le contrôle intégral de la conception, de l’ingénierie et de la mise à l’essai des produits au Japon. Son portefeuille canadien comprend les ordinateurs portatifs Satellite Pro, Tecra et Portégé par des équipes de vente et de service spécialisées aux quatre coins du pays.

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