Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

28. Jul 2026 / 15:25 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name RENK Group AG
Straße und Hausnummer Gögginger Str. 73
Postleitzahl 86159
Ort Augsburg
LEI 894500H8CNSZ53EI6K63

2. Grund der Mitteilung

Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person

Name Sitz Staat
BlackRock, Inc. Wilmington, Delaware US

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name
N/A

5. Datum der Schwellenberührung

23.07.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a.) Anteil Instrumente (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.b.1. + 7.b.2.) Summe Anteile (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Neu 3,08% 1,05% 4,12% 100.000.000
Letzte Mitteilung 2,57% 1,55% 4,12% -

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut in %
direkt (§ 33 WpHG) zugerechnet (§ 34 WpHG) direkt (§ 33 WpHG) zugerechnet (§ 34 WpHG)
DE000RENK730 0 3.078.329 0% 3,08%
Summe 3.078.329 3,08%

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Lent Securities (right to recall) N/A N/A 1.039.025 1,04%
Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Summe 1.039.025 1,04%

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Contract for Difference N/A N/A Cash 6.077 0,01%
Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Summe 6.077 0,01%

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen
Name Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Capital Holdings, Inc.
BlackRock Advisors, LLC
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BlackRock Canada Holdings ULC
BlackRock Asset Management Canada Limited
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd.
BlackRock (Singapore) Limited
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Holdco 4, LLC
BlackRock Holdco 6, LLC
BlackRock Delaware Holdings Inc.
BlackRock Fund Advisors
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock Holdco 4, LLC
BlackRock Holdco 6, LLC
BlackRock Delaware Holdings Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, National Association
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd.
BlackRock Investment Management (Australia) Limited
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd.
BlackRock HK Holdco Limited
BlackRock Asset Management North Asia Limited
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock Advisors (UK) Limited
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock International Limited
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock Investment Management (UK) Limited
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l.
BlackRock Asset Management Ireland Limited
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l.
BlackRock (Luxembourg) S.A.
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock Investment Management (UK) Limited
BlackRock Fund Managers Limited
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock (Netherlands) B.V.
BlackRock Asset Management Deutschland AG
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock International Limited
BlackRock Life Limited
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l.
BlackRock UK Holdco Limited
BlackRock Asset Management Schweiz AG
-
BlackRock, Inc.
BlackRock Saturn Subco, LLC
BlackRock Finance, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Management, Inc.
BlackRock International Holdings, Inc.
BR Jersey International Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock (Netherlands) B.V.
BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
-

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

Datum der Hauptversammlung

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile

10. Sonstige Informationen

Datum

28.07.2026

Ende der Mitteilung

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Sprache Deutsch
Unternehmen Renk Group AG
Gögginger Str. 73
86159 Augsburg
Germany
Internet https://www.renk.com/

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