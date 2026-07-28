AlayaCare annonce les lauréats des Prix Momentum 2026 pour les soins à domicile





TORONTO, 28 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AlayaCare, la plateforme technologique de premier plan pour les soins à domicile, a annoncé aujourd'hui le nom des lauréats des Prix Momentum 2026 pour les soins à domicile – un programme dédié à souligner l'excellence, l'innovation et la compassion des personnes qui font rayonner l'industrie des soins à domicile.

Cette année, le programme a reçu des mises en candidature de partout en Amérique du Nord, recueillant des milliers de votes du public et faisant partie d'un processus de sélection rigoureux mené par un jury indépendant composé de leaders de l'industrie des soins à domicile. Soixante gagnants ont été sélectionnés dans quatre catégories : Leadership exécutif, Soins de première ligne, Impact et innovation, et Excellence opérationnelle.

« L'industrie des soins à domicile regorge de personnes extraordinaires qui accomplissent un travail extraordinaire, et les Prix Momentum existent pour faire en sorte que ce travail ne passe pas inaperçu », a déclaré Adrian Schauer, chef de la direction d'AlayaCare. « La qualité et la profondeur des candidatures reçues cette année témoignent de la croissance de cette industrie. Ces gagnants représentent ce que les soins à domicile ont de mieux à offrir, et nous sommes fiers de les célébrer. »

À propos des Prix Momentum 2026

Le programme des Prix Momentum pour les soins à domicile a reçu des centaines de mises en candidature cette année, chaque candidat étant évalué selon une combinaison du nombre de votes du public et de l'appréciation d'un jury indépendant composé de leaders chevronnés du secteur des soins à domicile. Les finalistes ont été sélectionnés dans quatre catégories :

Leadership exécutif — Souligne l'apport des leaders qui définissent la vision, la culture et l'orientation stratégique permettant de faire rayonner leur organisation, et l'industrie dans son ensemble.

— Souligne l'apport des leaders qui définissent la vision, la culture et l'orientation stratégique permettant de faire rayonner leur organisation, et l'industrie dans son ensemble. Soins de première ligne — Célèbre les proches aidants et cliniciens qui offrent des soins exceptionnels et empreints de compassion, directement auprès des clients, jour après jour.

— Célèbre les proches aidants et cliniciens qui offrent des soins exceptionnels et empreints de compassion, directement auprès des clients, jour après jour. Impact et innovation — Honore les personnes qui trouvent de nouvelles façons d'améliorer la prestation des soins, les résultats et l'accessibilité grâce à la créativité et à la technologie.

— Honore les personnes qui trouvent de nouvelles façons d'améliorer la prestation des soins, les résultats et l'accessibilité grâce à la créativité et à la technologie. Excellence opérationnelle — Souligne l'apport des leaders de l'ombre qui bâtissent les processus, les systèmes et les équipes rendant possibles des soins de qualité à grande échelle.





Gagnants 2026

Leadership exécutif Alison Green · Ayeshia Quainoo-Tefera · Benoit Goupil · Catherine Morgan · Courtney Segars · Jackie Fox · Jenna Skeen · Kristy Rohwedder · Lindsey Klebenow · Michael Nappi · Sandra Beauchamp · Shilonda Savage · Sofia Yagudaev · Veerpal Dhatt · Yelena Schmidt

Soins de première ligne Brianna Allen · Dagmaly Santiago · Daniel Flaherty · Doris Joncas · Genee Gillis · Jamilla Mansoor · Judith Armelle Kammoe Kapawou · Marie-Ève St-Pierre · Michelle Hernandez · Pauline Santino · Sabine Sabimbona · Sharon Burton-Young · Smriti Neupane · Tim Griffin · Unna Fuller-Fletcher

Impact et innovation Alexander Kuczak · Ashley McLellan · Brandis Moran · Cassandra Bernard · Chelsey Ammons · Eileen Hedrick · Eric Dalton · Hamerti Melka · Ifeyinwa Inoma · Jeff Salter · Jeet Shweta Shangari · Kam Muthulingam · Melanie Hval · Michelle Marshall · Robert Stanley

Excellence opérationnelle Becky Torrez · Caleb Roseme · Dana Queen · Julianna Penton · Komal Batra · Katy Packingham · Latisa Kirk · Laura Wilken · Lauren Malik · Lyne Pruneau · Magali Dugas · Melissa Therrien · Sam Pennie · Shannon Loving · Yasmin Mohamoud

À propos d'AlayaCare

AlayaCare est une plateforme intégrée conçue pour desservir les organismes publics, privés et à but non lucratif offrant des soins à domicile et communautaires, permettant de gérer l'ensemble du parcours client, y compris les évaluations des besoins, les plans de soins, l'horaire, l'optimisation des visites et des trajets, ainsi que la vérification des visites. Fondée en 2014 et comptant aujourd'hui plus de 600 employés, AlayaCare combine des solutions de soins traditionnels à domicile et virtuels qui permettent aux fournisseurs de soins de réduire les coûts et d'obtenir de meilleurs résultats pour leurs clients. Pour en savoir plus, visitez AlayaCare.com.

Contact média : monicaszalajko@alayacare.com

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