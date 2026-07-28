Orange : Publication du rapport financier du premier semestre 2026 d’Orange

Communiqué de presse

Paris, le 28 juillet 2026

Publication du rapport financier du premier semestre 2026 d’Orange

Orange a publié le 28 juillet 2026 son rapport financier semestriel du 1er semestre 2026.

Le rapport a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Il est disponible sur le site internet de la société à l’adresse suivante :

https://www.orange.com/fr/finance/information-financiere-et-extra-financiere

A propos d’Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications. Le Groupe ambitionne d’être le partenaire de confiance pour la vie numérique du quotidien en offrant aux particuliers, aux entreprises et aux communautés une connectivité fiable et des services innovants. À fin 2025, Orange connecte 340 millions de clients (incluant MasOrange) dans 26 pays et a réalisé 40,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Acteur de confiance, Orange s’appuie sur l’excellence de ses réseaux très haut débit pour déployer des infrastructures numériques en Europe, en Afrique et au Moyen Orient. Le Groupe est leader Européen de la fibre avec 100m de foyers connectables et les offres convergeant. En France, Orange connecte 34 millions de clients et a été classé n° 1 par le régulateur Arcep pour la qualité de son réseaux mobile pour la 15ème année consécutive. En Afrique et Moyen Orient, le moteur de croissance du Groupe, Orange compte près de 180 millions de clients et favorise l’inclusivité numérique et financier à travers ses solutions connectées.

Sous la marque Orange Business, le Groupe accompagne les entreprises dans la transformation de leurs réseaux ainsi que dans l’IA, le cloud de confiance et la cybersécurité. Orange est également un acteur majeur du marché wholesale, où il dispose d’une infrastructure mondiale de premier plan et de capacités importantes de déploiement et d’exploitation de câbles sous-marins. Acteur engagé de l’innovation, Orange s’appuie sur 700 chercheurs et détient un portefeuille de 11 000 brevets.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA). Plus d’informations : www.orange.com.

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Contact presse :

Tom Wright tom.wright@orange.com

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