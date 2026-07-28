HERE erweitert Enterprise-Browser-Sicherheit um integrierte Bedrohungserkennung und -reaktion von Keep Aware

NEW YORK, July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HERE Enterprise, der speziell als kontrollierte Arbeitsumgebung konzipierte KI-gestützte Enterprise-Browser, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Keep Aware bekannt, einem führenden Anbieter für Enterprise-Browser-Sicherheit. Die Vereinbarung integriert die browsernativen Funktionen von Keep Aware zur Bedrohungserkennung, zu Verhaltensanalysen und zur Verhinderung von Datenverlust in die HERE-Umgebung und erweitert die bestehenden Governance- und Sicherheitskontrollen von HERE um Echtzeittransparenz und Reaktionsmöglichkeiten direkt dort, wo Nutzer interagieren.

Die Partnerschaft erfolgt vor dem Hintergrund, dass die zunehmende Einführung generativer KI und KI-gestützter Anwendungen in Unternehmen neue Arten browserbasierter Risiken schafft. Sensible Daten können in nicht freigegebene Tools gelangen, Zugangsdaten können durch zunehmend ausgefeiltes Social Engineering offengelegt werden und Sicherheitsteams fehlt häufig der Kontext zu den Nutzerinteraktionen, die einem Vorfall vorausgehen. Durch die Kombination der kontrollierten Arbeitsumgebung von HERE mit den Funktionen von Keep Aware für Transparenz und Reaktion direkt im Browser können Organisationen präzisere Kontrollen genau dort anwenden, wo Nutzer mit Anwendungen, Daten und KI interagieren.

Sicherheit steht bei HERE seit seiner Gründung im Mittelpunkt. Der HERE Enterprise Browser bietet bereits integrierte Kontrollen, darunter Prozessisolierung, Beschränkungen für Screenshots und Bildschirmfreigaben, Kontrollen für Druckvorgänge sowie feingranulare Kontrollen für Kopieren und Einfügen. Damit unterstützt er Organisationen dabei, zu steuern, wie sensible Informationen innerhalb und außerhalb des Browsers übertragen werden. Gleichzeitig bietet HERE zahlreiche Produktivitätsfunktionen wie Supertabs und Supersearch, die die bei den meisten sicheren Browsern auftretenden Reibungsverluste minimieren und dafür sorgen, dass Organisationen sich nicht zwischen Sicherheit und Produktivität entscheiden müssen. HERE genießt das Vertrauen von mehr als 90 % der globalen Finanzinstitute und wird in stark regulierten Bereichen wie dem öffentlichen Sektor, der Verteidigung und dem Gesundheitswesen eingesetzt. Die Lösung wurde für Umgebungen entwickelt, in denen Governance, Auditierbarkeit und Kontrolle über Daten operative Anforderungen sind.

Gemeinsam erweitern HERE und Keep Aware nun die Sicherheit von Enterprise-Browsern in vier entscheidenden Bereichen:

Browsernative Bedrohungserkennung und -reaktion. Erkennung verdächtiger Aktivitäten und direktes Eingreifen im Browser bei Phishing, Diebstahl von Zugangsdaten und anderen Interaktionen mit hohem Risiko.

Erkennung verdächtiger Aktivitäten und direktes Eingreifen im Browser bei Phishing, Diebstahl von Zugangsdaten und anderen Interaktionen mit hohem Risiko. Adaptiver Schutz sensibler Daten. Verhinderung des Verlusts sensibler Daten durch differenzierte Richtlinien zum Melden, Warnen und Blockieren nach Nutzer, Gruppe, Anwendung, Website und Kontext.

Verhinderung des Verlusts sensibler Daten durch differenzierte Richtlinien zum Melden, Warnen und Blockieren nach Nutzer, Gruppe, Anwendung, Website und Kontext. Kontrolle über Uploads, Downloads und Dateneingaben. Steuerung der Übertragung von Dateien, Zugangsdaten und Unternehmensinformationen über Web-, SaaS- und KI-Anwendungen.

Steuerung der Übertragung von Dateien, Zugangsdaten und Unternehmensinformationen über Web-, SaaS- und KI-Anwendungen. Transparenz über das Nutzerverhalten und Sicherheitserkenntnisse. Bereitstellung umfangreicherer Browsertelemetrie und zusätzlicher Einblicke in riskante Browseraktivitäten, Shadow-IT-Anwendungen und sich abzeichnende Muster nutzerbedingter Risiken für Sicherheits- und Compliance-Teams.

„HERE wurde für Organisationen entwickelt, für die bei der Sicherheit keine Kompromisse möglich sind, etwa Banken, Krankenhäuser, Behörden und Organisationen im Verteidigungsbereich, die es sich nicht leisten können, Fehler zu machen“, so Mazy Dar, CEO von HERE. „Diese Partnerschaft legt die Messlatte erneut höher. Durch die Kombination der kontrollierten Arbeitsumgebung von HERE mit den Funktionen von Keep Aware für Threat Intelligence und Reaktion direkt im Browser bieten wir Kunden eine umfassendere Möglichkeit, Risiken genau dort zu kontrollieren, wo Nutzer, Daten, Anwendungen und KI tatsächlich aufeinandertreffen.“

Die Vereinbarung geht über eine reine technische Integration hinaus. HERE wird die gebündelten Funktionen zudem weltweit vermarkten und für Kunden bereitstellen, Evaluierungen und Proofs of Concept unterstützen sowie direkten technischen Support für von HERE betreute Kundenprojekte leisten. Die Unternehmen werden ihre Produkte zudem kontinuierlich über ein gemeinsames Gremium abstimmen, das sich mit Kundenanforderungen, Integrationsprioritäten und künftigen Weiterentwicklungen befasst.

„Dies ist weder ein Marketplace-Listing noch eine lose Integration“, so Steve Mocarski, CTO von HERE. „Wir richten Go-to-Market, Kundensupport und Produktentwicklung an einer gemeinsamen Vorstellung davon aus, wohin sich die Enterprise-Sicherheit entwickelt. Keep Aware verfügt über umfassende Expertise bei der browserbasierten Bedrohungserkennung und -reaktion. Gemeinsam können wir diese Funktionen in eine wesentlich umfassendere Strategie für eine kontrollierte Arbeitsumgebung einbinden.“

„Wir haben Keep Aware für den Ort entwickelt, an dem die Arbeit tatsächlich stattfindet – den Browser“, so Ryan Boerner, CEO von Keep Aware. „HERE hat seinen Enterprise-Browser auf Grundlage eines Modells für eine kontrollierte Arbeitsumgebung entwickelt, das eng mit unserem eigenen übereinstimmt. Da HERE darauf ausgelegt ist, die Governance- und Kontrollanforderungen stark regulierter Unternehmen zu erfüllen, macht diese Partnerschaft den Browserschutz von Keep Aware einigen der besonders sicherheitsbewussten Organisationen weltweit zugänglich.“

Über HERE Enterprise

HERE ist der KI-gestützte Browser für Unternehmen, der gezielt als kontrollierte Arbeitsumgebung entwickelt wurde. Er ermöglicht Mitarbeitern den einheitlichen Zugriff auf ihre Anwendungen und KI-Funktionen, während Unternehmen beide Bereiche kontrolliert bereitstellen und steuern können. Indem HERE Anwendungen, Daten, Arbeitsabläufe und KI in einer einzigen sicheren Umgebung zusammenführt, unterstützt die Lösung Organisationen dabei, ihre Produktivität zu steigern, die Sicherheit zu stärken und die Kontrolle zu behalten – ohne Anbieterbindung oder Fragmentierung.

HERE genießt das Vertrauen von mehr als 90 % der globalen Finanzinstitute und wird von Kunden im öffentlichen Sektor, in der Verteidigung, im Gesundheitswesen und in anderen stark regulierten Branchen eingesetzt. HERE ist die Technologieschicht, die verbindet und steuert, wie moderne Arbeit erledigt wird. HERE hat den FDC3-Interoperabilitätsstandard entwickelt, der inzwischen unter dem Dach von FINOS, einem Teil der Linux Foundation, als Open Source veröffentlicht wurde. Mehr dazu unter here.io.

Über Keep Aware

Keep Aware gehört zu den führenden Anbietern für Browsersicherheit und trägt der Tatsache Rechnung, dass der Webbrowser die zentrale Arbeitsumgebung für moderne und KI-gestützte Arbeit ist. Keep Aware Browser Security bietet Bedrohungserkennung und -reaktion in allen Browsern, die für die tägliche Arbeit und KI-Nutzung eingesetzt werden, und macht den Browser so zu einer vollwertigen Sicherheitskontrolle.

Die Plattform beobachtet das tatsächliche Browserverhalten, um moderne browsernative Angriffe zu erkennen. Sie schützt die Nutzung von GenAI, setzt präzise Kontrollen für Browseraktivitäten durch und stoppt identitätsbasierte Bedrohungen, Phishing, Social Engineering und bösartige Browsererweiterungen, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen. Indem Keep Aware die tatsächlichen Arbeitsabläufe absichert, ermöglicht die Lösung Organisationen, SaaS und GenAI sicher einzuführen und sich zugleich gegen browserbasierte Bedrohungen zu schützen.

Medienkontakt:

Mitra Roknabadi

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