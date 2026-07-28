HERE renforce la sécurité de son navigateur d’entreprise grâce à l’intégration des capacités de détection et de réponse aux menaces de Keep Aware

NEW YORK, 28 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HERE Enterprise, le navigateur d’IA d’entreprise conçu comme un espace de travail sécurisé, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Keep Aware, leader de la sécurité des navigateurs d’entreprise. Cet accord intègre à l’environnement HERE les capacités de Keep Aware en matière de détection des menaces ciblant les navigateurs, d’analyse comportementale et de prévention des pertes de données, renforçant ainsi les contrôles de gouvernance et de sécurité existants de HERE grâce à une visibilité et une réponse en temps réel au moment même de l’interaction avec l’utilisateur.

Ce partenariat intervient dans un contexte où l’adoption croissante de l’IA générative et des applications reposant sur l’IA par les entreprises fait émerger de nouvelles catégories de risques liés aux navigateurs. Des données sensibles peuvent être introduites dans des outils non autorisés, des identifiants peuvent être compromis par des techniques d’ingénierie sociale toujours plus sophistiquées, tandis que les équipes de sécurité disposent souvent de peu de visibilité sur les interactions des utilisateurs ayant précédé un incident. En combinant l’espace de travail sécurisé de HERE avec les capacités de visibilité et de réponse intégrées au navigateur de Keep Aware, les organisations peuvent appliquer des contrôles plus précis au moment même où les utilisateurs interagissent avec des applications, des données et l’IA.

La sécurité est au cœur de HERE depuis sa création. Le navigateur d’entreprise HERE propose déjà des contrôles intégrés, notamment l’isolation des processus, la restriction des captures d’écran et du partage d’écran, la gestion de l’impression et un contrôle granulaire du copier-coller, afin d’aider les organisations à maîtriser la circulation des informations sensibles dans le navigateur et au-delà. Parallèlement, HERE intègre de nombreuses fonctionnalités de productivité, telles que Supertabs et Supersearch, afin de limiter les contraintes d’utilisation souvent associées aux navigateurs sécurisés, permettant ainsi aux organisations de ne jamais avoir à choisir entre sécurité et productivité. Adopté par plus de 90 % des institutions financières mondiales et utilisé dans des secteurs hautement réglementés, notamment les administrations publiques, la défense et la santé, HERE a été conçu pour les environnements où la gouvernance, la capacité d’audit et le contrôle des données sont des exigences opérationnelles.

Ensemble, HERE et Keep Aware renforcent désormais la sécurité du navigateur d’entreprise autour de quatre axes essentiels :

Détection et réponse aux menaces intégrées au navigateur. Identifier les activités suspectes et intervenir face aux tentatives d’hameçonnage, au vol d’identifiants et à d’autres interactions à haut risque, directement dans le navigateur.

Identifier les activités suspectes et intervenir face aux tentatives d’hameçonnage, au vol d’identifiants et à d’autres interactions à haut risque, directement dans le navigateur. Protection adaptative des données. Prévenir les pertes de données sensibles grâce à des politiques granulaires d’alerte, d’avertissement et de blocage, définies selon l’utilisateur, le groupe, l’application, le site Web et le contexte.

Prévenir les pertes de données sensibles grâce à des politiques granulaires d’alerte, d’avertissement et de blocage, définies selon l’utilisateur, le groupe, l’application, le site Web et le contexte. Contrôle des téléversements, des téléchargements et de la saisie de données. Maîtriser la circulation des fichiers, des identifiants et des informations d’entreprise dans les applications Web, SaaS et d’IA.

Maîtriser la circulation des fichiers, des identifiants et des informations d’entreprise dans les applications Web, SaaS et d’IA. Visibilité sur les comportements et analyse de sécurité. Donner aux équipes de sécurité et de conformité une visibilité accrue sur l’activité du navigateur grâce à des données de télémétrie enrichies, afin d’identifier les activités à risque, les applications de shadow IT et les nouveaux schémas de risques liés aux usages des utilisateurs.

« HERE a été conçu pour les organisations pour lesquelles la sécurité est non négociable, comme les banques, les hôpitaux, les administrations publiques et les organisations de défense, qui ne peuvent pas se permettre la moindre erreur », a déclaré Mazy Dar, PDG de HERE. « Ce partenariat élève encore le niveau d’exigence. En combinant l’espace de travail sécurisé de HERE avec les capacités de renseignement sur les menaces et de réponse intégrées au navigateur de Keep Aware, nous offrons à nos clients un moyen plus complet de maîtriser les risques là où les utilisateurs, les données, les applications et l’IA interagissent réellement. »

Ce partenariat ne se limite pas à une simple intégration technologique. HERE proposera également et déploiera les capacités combinées auprès de ses clients dans le monde entier, accompagnera les évaluations et les preuves de concept, et assurera le support technique client pour les projets menés par HERE. Les deux entreprises veilleront également à maintenir une cohérence continue entre leurs produits grâce à un comité conjoint axé sur les besoins des clients, les priorités d’intégration et les évolutions futures.

« Il ne s’agit pas d’un simple référencement sur une marketplace ni d’une intégration superficielle », a déclaré Steve Mocarski, directeur technique de HERE. « Nous alignons nos activités de mise sur le marché, notre support client et notre développement produit autour d’une vision commune de l’avenir de la sécurité d’entreprise. Keep Aware apporte une expertise de pointe en matière de détection et de réponse aux menaces liées aux navigateurs, et nous pouvons ensemble intégrer ces capacités dans une stratégie globale d’espace de travail sécurisé et contrôlé. »

« Nous avons conçu Keep Aware pour intervenir là où le travail se déroule réellement : directement au sein du navigateur », a déclaré Ryan Boerner, PDG de Keep Aware. « HERE a conçu son navigateur d’entreprise autour d’un modèle d’espace de travail sécurisé et contrôlé qui est en parfaite adéquation avec le nôtre. Parce que HERE répond aux exigences de gouvernance et de contrôle des entreprises hautement réglementées, ce partenariat permet de fournir les capacités de sécurité de Keep Aware intégrées au navigateur à certaines des organisations les plus exigeantes au monde en matière de sécurité. »

À propos de HERE Enterprise

HERE est un navigateur d’IA d’entreprise conçu spécifiquement comme un espace de travail contrôlé. Il offre aux employés un accès unifié à leurs applications et à l’IA, et permet aux organisations de déployer et de gérer les deux. En réunissant applications, données, flux de travail et IA dans un environnement sécurisé unique, HERE aide les organisations à accroître leur productivité, à renforcer leur sécurité et à conserver un contrôle total, sans dépendance à un fournisseur ni fragmentation.

Adopté par plus de 90 % des institutions financières mondiales et comptant parmi ses clients des organisations des secteurs public, de la défense, de la santé et d’autres environnements hautement réglementés, HERE est la couche technologique qui relie et encadre les interactions au cœur du travail moderne. HERE a créé la norme d’interopérabilité FDC3, désormais disponible en open source sous FINOS, une filiale de la Linux Foundation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur here.io.

À propos de Keep Aware

Keep Aware est à la pointe de la sécurité du navigateur, considérant que le navigateur Web constitue désormais l’espace de travail principal des environnements professionnels modernes et intégrant l’IA. La plateforme de sécurité de navigateur Keep Aware offre des capacités de détection et de réponse aux menaces dans tous les environnements professionnels basés sur un navigateur et intégrant l’IA, faisant de celui-ci un véritable pilier de la sécurité d’entreprise.

Elle s’appuie sur l’analyse des comportements réels dans le navigateur pour détecter les attaques modernes qui ciblent directement cet environnement. Elle sécurise l’utilisation de l’IA générative, applique des contrôles granulaires sur les activités dans le navigateur et bloque les menaces liées aux identités, l’hameçonnage, l’ingénierie sociale et les extensions malveillantes, sans nuire à la productivité. En sécurisant les interactions au cœur du travail quotidien, Keep Aware permet aux organisations d’adopter en toute confiance les solutions SaaS et l’IA générative, tout en se protégeant contre les menaces liées aux navigateurs.

Contact presse :

Mitra Roknabadi

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