Kering - Résultats semestriels 2026 : retour à la croissance, amélioration de la performance & exécution de la stratégie en ligne avec le plan

Kering - S1 26 - Communiqué de presse - 28 07 26

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 28 juillet 2026

















RÉSULTATS SEMESTRIELS 2026 :

RETOUR À LA CROISSANCE,

AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE &

EXÉCUTION DE LA STRATÉGIE EN LIGNE AVEC LE PLAN

Chiffre d’affaires du premier semestre de 7 220 millions d’euros,

+1 % en données comparables

Amélioration séquentielle avec un chiffre d’affaires au deuxième trimestre

de 3 652 millions d’euros, +2 % en données comparables,

avec une nette accélération des ventes dans le réseau en

propre de Gucci : +7 points

Performance opérationnelle renforcée avec une marge opérationnelle courante

de 12,8 % du chiffre d’affaires, soit 921 millions d’euros

Tous les principaux leviers d’exécution sont en ligne ou en avance sur le plan

Endettement financier net : 3,3 milliards d’euros, en baisse de

4,7 milliards d’euros depuis le 31 décembre 2025

« Kering a enregistré une amélioration de sa performance au deuxième trimestre, avec un retour à la croissance du chiffre d’affaires. À l’échelle du Groupe, nous constatons les premiers signes tangibles de progrès en matière de désirabilité des marques, de dynamique commerciale et de performance opérationnelle. Le trimestre a également marqué une accélération séquentielle, y compris chez Gucci, portée par les actions engagées au cours des derniers mois.

Ces résultats du premier semestre démontrent l’impact positif des mesures décisives que nous avons mises en œuvre pour renforcer la singularité de nos marques, simplifier notre organisation et accroître l’efficacité de l’ensemble du Groupe. Nous poursuivons également le déploiement de nos plateformes Groupe, en nous appuyant sur la technologie pour améliorer notre efficacité, renforcer l’engagement de nos clients et soutenir une meilleure exécution au sein de nos Maisons. Si l’environnement de marché demeure exigeant, nous restons pleinement concentrés sur la mise en œuvre rigoureuse et cohérente de notre feuille de route, afin de créer les bases d’une croissance durable et d’une création de valeur à long terme. »

Luca de Meo, Directeur général de Kering

Le chiffre d’affaires de Kering au deuxième trimestre 2026 s’est élevé à 3 652 millions d’euros, en hausse de 1 % en données publiées et de 2 % en données comparables. L’évolution du chiffre d’affaires en données publiées intègre un effet de change négatif d’environ un point.

Les ventes du réseau en propre ont progressé de 2 % en données comparables, soit une amélioration séquentielle de 4 points par rapport au premier trimestre. Les revenus Wholesale et Autres ont augmenté de 3 % en données comparables.

Le chiffre d’affaires de Kering au premier semestre 2026 s’est établi à 7 220 millions d’euros, en baisse de 3 % en données publiées et en hausse de 1 % en données comparables.

Les ventes du réseau en propre sont restées stables en données comparables. Les revenus Wholesale et Autres ont progressé de 5 % en données comparables.

Cette performance est d’autant plus notable qu’elle a été réalisée dans le cadre de la poursuite de l’optimisation de notre réseau de distribution. Après 75 fermetures nettes réalisées en 2025, nous avons enregistré 84 fermetures nettes au premier semestre, soit une réduction de 5 % de notre réseau de boutiques par rapport au 31 décembre 2025, sur un objectif d’environ 100 fermetures nettes pour l’ensemble de l’exercice.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s’est élevé à 921 millions d’euros au premier semestre 2026. La marge opérationnelle courante a atteint 12,8 %, en amélioration de 40 points de base par rapport au premier semestre 2025.

Le résultat net, part du Groupe s’est établi à 189 millions d’euros au premier semestre 2026. Le résultat net des activités poursuivies (hors éléments non courants), part du Groupe s’est élevé à 355 millions d’euros au premier semestre 2026.

Au premier semestre 2026, le cash-flow libre opérationnel du Groupe s’établit à

2,6 milliards d’euros, incluant 497 millions d’euros liés à des opérations immobilières et 300 millions d’euros liés à l’accord relatif à Gucci Beauty. Hors ces éléments, le cash-flow libre opérationnel s’est établi à 1,8 milliard d’euros.

L’endettement net s’est établi à 3,3 milliards d’euros, en baisse de 4,7 milliards d’euros par rapport aux 8,0 milliards d’euros enregistrés au 31 décembre 2025.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont atteint 8,5 milliards d’euros, dont 4,0 milliards d’euros provenant de la finalisation de la cession de Kering Beauté à L’Oréal le 31 mars 2026.

INDICATEURS FINANCIERS

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Variation



Chiffre d'affaires 7 220 7 439 -3 % Variation en comparable (1) +1 % Résultat opérationnel courant 921 920 +0 % en % du chiffre d’affaires 12,8 % 12,4 % +0,4 pts EBITDA courant 1 935 1 955 -1 % en % du chiffre d’affaires 26,8 % 26,3 % +0,5 pt Résultat net des activités poursuivies,

part du Groupe 189 474 -60 % Résultat net des activités poursuivies récurrent, part du Groupe (2) 355 404 -12 %

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE

Les données de 2025 sont retraitées de la contribution de Kering Beauté.

Chiffre d’affaires (en millions d’euros) T2 2026 T2 2025 Variation en publié Variation en comparable(1) S1 2026 S1 2025 Variation en publié Variation en comparable(1) Kering Mode & Maroquinerie 2 948 2 986 -1 % +0 % 5 800 6 115 -5 % -1 % dont Gucci 1 410 1 456 -3 % -2 % 2 757 3 027 -9 % -5 % Kering Jewelry 252 219 +15 % +18 % 521 455 +14 % +20 % Kering Eyewear 476 445 +7 % +8 % 965 921 +5 % +8 % Corporate & Autre 35 38 -7 % -6 % 65 71 -7 % +1 % Eliminations (59) (62) n.a. n.a. (131) (123) n.a. n.a. KERING 3 652 3 626 +1 % +2 % 7 220 7 439 -3 % +1 %





Résultat opérationnel courant

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Variation

en publié Kering Mode & Maroquinerie 828 832 -1 % dont Gucci 468 486 -4 % Kering Jewelry 32 16 +106 % Kering Eyewear 222 186 +19 % Corporate & Autre (152) (111) n.a. Eliminations (9) (3) n.a. KERING 921 920 +0 %

(1) Variation à périmètre et taux de change comparables.

(2) Résultat net récurrent, part du Groupe: résultat net, part du Groupe des activités poursuivies hors éléments non courants.

Kering Mode et Maroquinerie

Au deuxième trimestre 2026, le chiffre d’affaires du segment Kering Mode et Maroquinerie s’est élevé à 2 948 millions d’euros, en baisse de 1 % en données publiées et stable en données comparables par rapport à l’année précédente, marquant une nouvelle étape dans l’amélioration séquentielle avec une progression de 3 points par rapport au premier trimestre.

La performance de Gucci, qui fait partie de ce segment, est commentée plus en détail dans un paragraphe dédié.

Saint Laurent, Bottega Veneta et Brioni ont poursuivi leur amélioration séquentielle, avec une forte accélération de leur performance par rapport au premier trimestre.

Les ventes dans le réseau en propre sont stables en données comparables.

Saint Laurent a confirmé son momentum , renouant avec la croissance sur le semestre, bénéficiant d’une accélération séquentielle dans toutes les régions à l’exception de

l’Asie-Pacifique. La Maison a réalisé une solide performance en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest, portée par une forte demande des clients, alors que les nouvelles collections ont continué de gagner en traction. L’amélioration de l’exécution retail et de la disponibilité des produits a soutenu une croissance robuste auprès des clients VIC ( Very Important Clients ) et Core (cœur de cible).

, renouant avec la croissance sur le semestre, bénéficiant d’une accélération séquentielle dans toutes les régions à l’exception de l’Asie-Pacifique. La Maison a réalisé une solide performance en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest, portée par une forte demande des clients, alors que les nouvelles collections ont continué de gagner en traction. L’amélioration de l’exécution et de la disponibilité des produits a soutenu une croissance robuste auprès des clients VIC ( ) et Core (cœur de cible). Bottega Veneta a, une nouvelle fois, affiché une performance remarquable, toutes les régions présentant une forte accélération séquentielle, portée notamment par la maroquinerie.

Balenciaga a enregistré une performance plus contrastée au cours du trimestre. La Maison poursuit sa transition créative et le rééquilibrage progressif de ses activités. La maroquinerie reste néanmoins un pilier solide.

McQueen a accéléré la mise en œuvre des initiatives visant à repositionner la marque comme une référence britannique du tailoring et des tenues de cérémonie, tout en renforçant ses fondamentaux et en ajustant son réseau de distribution, sous la direction de Gianfranco D’Attis, nommé Directeur général le 1 er juin 2026.

et des tenues de cérémonie, tout en renforçant ses fondamentaux et en ajustant son réseau de distribution, sous la direction de Gianfranco D’Attis, nommé Directeur général le 1 juin 2026. Brioni a enregistré un nouveau trimestre de solide performance.





Les revenus Wholesale et Autres sont restés stables en données comparables au deuxième trimestre.

Au premier semestre, le chiffre d’affaires du segment Kering Mode et Maroquinerie s’est élevé à

5 800 millions d’euros, en baisse de 5 % en données publiées et de 1 % en données comparables.

Les ventes du réseau en propre ont reculé de 2 % en comparable. Les ventes de Wholesale et Autres ont progressé de 2 % en données comparables.

Le résultat opérationnel courant du segment Kering Mode et Maroquinerie s’est établi à 828 millions d’euros au premier semestre 2026. Sa marge opérationnelle courante atteint 14,3 %, en hausse de 0,7 point par rapport au premier semestre 2025, reflétant la discipline en matière de coûts déployée dans l’ensemble du segment.

dont Gucci

Au deuxième trimestre 2026, le chiffre d’affaires de Gucci s’est élevé à 1 410 millions d’euros, en baisse de 3 % en données publiées et de 2 % en données comparables.

Les ventes dans le réseau en propre ont atteint 1 275 millions d’euros, en recul de 2 % en données comparables, soit une amélioration marquée de 7 points par rapport au premier trimestre 2026. Cette évolution représente la plus forte accélération séquentielle de Gucci depuis plusieurs trimestres. La montée en puissance des nouvelles collections a permis de renforcer la visibilité de la marque, l’engagement des clients et la bonne dynamique commerciale. La performance a été soutenue par les lancements réussis de produits clés, notamment les lignes Borsetto et Paparazzo, tandis que le défilé Gucci Core à New York a suscité une attention importante et contribué à renforcer la dynamique de la marque.

Toutes les régions se sont améliorées au cours du trimestre. L’Amérique du Nord est restée le principal moteur de croissance. L’Europe de l’Ouest et l’Asie-Pacifique ont montré les premiers signes de reprise, tandis que le marché en Chine continentale est resté difficile, bien que les tendances se soient améliorées au cours du trimestre.

Les revenus Wholesale et Autres ont atteint 135 millions d’euros, en hausse de 5 % en données comparables.

Au premier semestre, le chiffre d’affaires de Gucci s’est élevé à 2 757 millions d’euros, en baisse de 9 % en données publiées et de 5 % en données comparables, avec une nette amélioration séquentielle.

Les ventes dans le réseau en propre ont diminué de 6 % en données comparables. Les revenus Wholesale et Autres ont atteint 281 millions d’euros, en hausse de 3 % en données comparables.

Le résultat opérationnel courant de Gucci a atteint 468 millions d’euros au premier semestre 2026. Sa marge opérationnelle courante s’est établie à 17,0 %, en hausse de 1 point par rapport au premier semestre 2025, grâce à une discipline continue dans la gestion des coûts, sans compromettre les investissements. Les partenariats récemment annoncés avec Alpine et avec L’Oréal autour de Gucci Beauty continueront de renforcer l’image de marque et son rayonnement international.

Kering Jewelry

Au deuxième trimestre 2026, Kering Jewelry a réalisé une très forte performance avec un chiffre d’affaires de 252 millions d’euros. Les ventes ont progressé de 15 % en données publiées et de

18 % en données comparables.

Les ventes du réseau en propre ont augmenté de 28 %, tandis que les revenus Wholesale et Autres ont reculé de 2 % en données comparables.

La performance est restée solide dans l’ensemble des régions, portée par une dynamique toujours très forte au Japon, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.

Boucheron a poursuivi sa performance exceptionnelle, atteignant de nouveaux niveaux records. La croissance est restée particulièrement solide au Japon et en Asie-Pacifique, soutenue par le lancement réussi de la nouvelle déclinaison Quatre XS de l’emblématique collection Quatre .

de l’emblématique collection . Pomellato a maintenu une dynamique soutenue, portée par la solidité du Japon et de l’Amérique du Nord ainsi que par le succès continu de ses collections phares.

DoDo a connu un trimestre plus difficile face à une base de comparaison élevée.

Qeelin a poursuivi sa forte croissance, malgré un ralentissement de sa dynamique au cours du trimestre. La performance en Asie-Pacifique est restée solide.

Au premier semestre, le chiffre d’affaires de Kering Jewelry s’est élevé à 521 millions d’euros, en hausse de 14 % en données publiées et de 20 % en données comparables.

Les ventes dans le réseau en propre ont progressé de 28% en données comparables. Les revenus Wholesale et Autres ont augmenté de 4% en données comparables.

Le résultat opérationnel courant de Kering Jewelry s’est établi à 32 millions d’euros et la marge opérationnelle courante à 6,2 %, soit une amélioration de 2,7 points par rapport au premier semestre 2025.

Kering Eyewear

Au deuxième trimestre 2026, le chiffre d’affaires de Kering Eyewear a atteint 476 millions d’euros, en hausse de 7 % en données publiées et de 8 % en données comparables.

Les principales régions ont enregistré une croissance solide. La performance a bénéficié d’initiatives majeures liées aux produits, notamment la collection capsule célébrant les 40 ans de Lindberg, la relance de l’activité optique de Maui Jim et le lancement réussi de la collection lunettes Valentino, soutenu par d’importants événements en Italie et aux États-Unis.

Au premier semestre, le chiffre d’affaires de Kering Eyewear a atteint 965 millions d’euros, en hausse de 5 % en données publiées et de 8 % en données comparables.

Le résultat opérationnel courant de Kering Eyewear a atteint 222 millions d’euros au premier semestre 2026. La marge opérationnelle courante s’est établie à 23,0 %, en hausse de 2,9 points par rapport au premier semestre 2025.

Corporate et Autre

Au deuxième trimestre 2026, le chiffre d’affaires du segment Corporate & Autre s’est élevé à

35 millions d’euros, en baisse de 7 % en données publiées et de 6 % en données comparables. Cette évolution reflète un effet de périmètre lié à la fin des revenus locatifs consécutive à la transaction immobilière de via Monte Napoleone, et ce malgré la très forte performance de Ginori 1735.

Au premier semestre, le chiffre d’affaires du segment Corporate & Autre s’est élevé à 65 millions d’euros, en baisse de 7 % en données publiées et en hausse de 1 % en données comparables.

Le segment a enregistré une perte opérationnelle courante de 152 millions d’euros au premier semestre 2026.

Situation au Moyen-Orient

La situation au Moyen-Orient est restée difficile au cours du deuxième trimestre, même si les tendances dans les magasins gérés en propre se sont améliorées de manière séquentielle, au fil des mois. Alors que la région représente habituellement environ 5 % des ventes dans le réseau en propre du Groupe, la crise en cours a pesé à hauteur d’environ un point sur la croissance du chiffre d’affaires du Groupe au deuxième trimestre.

PERFORMANCE FINANCIÈRE, FLUX DE TRÉSORERIE ET SITUATION FINANCIÈRE

Au premier semestre 2026, les autres produits et charges opérationnels non courants ont représenté une charge nette de 223 millions d’euros. Celle-ci reflète principalement les pertes liées aux cessions d’actifs non courants, notamment dans le cadre de la finalisation de la vente de l’immeuble de la via Monte Napoleone à Milan, les dépréciations d’actifs résultant de la poursuite de la rationalisation du réseau de distribution, et les coûts de restructuration associés à des initiatives ciblées de réorganisation au sein de certaines divisions de Kering.

Les charges financières nettes se sont élevées à 280 millions d’euros, ou 160 millions d’euros hors intérêts sur passifs locatifs. Le coût de la dette nette s’est établi à 122 millions d’euros, en baisse de 26 % par rapport au premier semestre 2025, bénéficiant d’une progression des produits financiers.

Le taux effectif d’impôt sur le résultat courant s’est élevé à 32,5 %.

Au premier semestre 2026, le résultat net, part du Groupe s’est établi à 189 millions d’euros et le résultat net des activités poursuivies (hors éléments non courants), part du Groupe s’est élevé à 355 millions d’euros.

Au premier semestre 2026, le cash-flow libre opérationnel du Groupe s’établit à

2,6 milliards d’euros, incluant 497 millions d’euros liés à des opérations immobilières et 300 millions d’euros liés à l’accord relatif à Gucci Beauty. Hors ces éléments, le cash-flow libre opérationnel s’est établi à 1,8 milliard d’euros.

Au 30 juin 2026, Kering affiche un endettement financier net de 3,3 milliards d’euros, en diminution de 4,7 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2025.

PERSPECTIVES

Dans un environnement géopolitique et macroéconomique qui demeure incertain, le Groupe met l’accent sur une exécution irréprochable et sur son agilité, en dotant chacune de ses Maisons de stratégies de marque plus distinctives et plus pérennes ainsi que du soutien opérationnel nécessaire pour accélérer leur développement.

À mesure que Kering progresse dans l’exercice 2026, son objectif demeure de renouer avec la croissance et d’améliorer sa profitabilité.

***

Réuni le 28 juillet 2026, le Conseil d’administration de Kering, présidé par François-Henri Pinault, a arrêté les comptes consolidés du premier semestre clos le 30 juin 2026, lesquels ont fait l’objet d’un examen limité.

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS ET ANNONCES INTERVENUS LORS DU SECOND TRIMESTRE

Kering finalise une transaction portant sur un immeuble emblématique via Monte Napoleone à Milan

Le 1er avril 2026, Kering a finalisé un accord avec Al Mirqab Group, portant sur un immeuble appartenant à Kering situé au 8 via Monte Napoleone à Milan. Kering a apporté cet actif à une société par action nouvellement constituée, détenue à 80 % par Al Mirqab Group et à 20 % par Kering. La participation de Kering est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence à compter de ce jour. Kering a reçu 729 millions d’euros lors de la finalisation de l’opération, tandis que les 432 millions d’euros supplémentaires seront versés au Groupe cinq ans plus tard.

Kering lance la Kering Accademia per le Eccellenze pour cultiver l'artisanat et les talents du luxe de demain

Le 15 avril 2026, à l’occasion de la 3e édition de la Journée du Made in Italy, Kering a annoncé le lancement de la Kering Accademia per le Eccellenze. L’Accademia consolidera et renforcera les initiatives de formation déjà développées par les Maisons du Groupe, tout en s’appuyant sur un solide réseau d’écoles partenaires et d’institutions d’excellence,

ReconKering | True Luxury. Next Luxury.

Le 16 avril 2026, Kering a présenté ReconKering, son plan de transformation, à l’occasion de son Capital Markets Day qui s’est tenu à Florence. Cette feuille de route stratégique a pour objectif de renforcer la désirabilité des Maisons du Groupe, d’accélérer l’exécution de leurs plans d’action et de soutenir une création de valeur durable.

Kering conclut un partenariat stratégique avec ICCF autour de sa marque phare ICICLE, et prend une participation minoritaire

Le 16 avril 2026, Kering et ICCF ont annoncé un partenariat stratégique visant à conjuguer leurs atouts complémentaires dans le secteur du luxe.

Dans le cadre de cet accord, Kering a pris une participation minoritaire au capital d’ICCF. Ce partenariat associe la connaissance approfondie qu’a ICCF de l’écosystème du luxe et du paysage culturel chinois à l’expertise de longue date de Kering en matière d’artisanat, d’opérations et de développement de marques en Europe.

L’investissement de Kering soutiendra la nouvelle phase de développement de la marque phare d’ICCF, ICICLE, et notamment la poursuite de son expansion internationale ainsi que l’enrichissement de son offre de produits sur de nouvelles catégories.

Évolution de la composition du Conseil d’administration et approbation de l’ensemble des résolutions

Le 21 avril 2026, Kering a annoncé des changements dans la composition de son Conseil d’administration. Le 28 mai 2026, les actionnaires ont approuvé l’ensemble des résolutions soumises à l’Assemblée générale, notamment la nomination de deux nouveaux administrateurs, Marie‑Hélène Chenut et Laurent Kleitman. Ces évolutions renforcent davantage le dispositif de gouvernance du Groupe.

Gianfranco D’Attis nommé Directeur général d’Alexander McQueen

Le 1er juin 2026, Kering a annoncé la nomination de Gianfranco d’Attis au poste de Directeur général d’Alexander McQueen. Il pilotera la prochaine phase de développement de la Maison et sera rattaché à Luca de Meo, Directeur général de Kering.

Kering publie son Rapport d’impact développement durable sur 10 ans

Le 4 juin 2026, Kering a publié un rapport marquant dix années de progrès en matière de développement durable, dix ans après l'annonce de sa stratégie "10 ans à façonner un avenir durable". Cette publication met en lumière les réalisations du Groupe ainsi que les enseignements tirés de ses actions dans les domaines du climat, de la biodiversité, de l’économie circulaire et de l’impact social.

Gucci et L’Oréal concluent, avec un an d’avance, un contrat de licence beauté exclusive d’une durée de 50 ans

Le 7 juillet 2026, Gucci et L’Oréal ont conclu un nouveau contrat de licence beauté exclusive d’une durée de 50 ans, dont l’entrée en vigueur est prévue à mi-2027. Au-delà des perspectives de croissance, ce partenariat devrait contribuer à renforcer davantage la désirabilité et la valeur de marque de Gucci à l’échelle mondiale.

Dans le cadre de cette transaction, Coty recevra une contrepartie d’environ 400 millions de dollars au titre du rachat anticipé des droits liés au contrat de licence existant. Les paiements correspondants devraient intervenir au cours des exercices 2026 (250 millions de dollars) et 2027 (jusqu’à 150 millions de dollars). Certains stocks seront également acquis en complément de ce montant d’environ 400 millions de dollars. Par ailleurs, L’Oréal versera à Kering une compensation correspondant aux coûts de transition, représentant environ 70 % des coûts liés au rachat anticipé de la licence et à l’acquisition des stocks, en contrepartie de la mise en œuvre ordonnée par Kering de la transition du contrat de licence existant.

Romain Spitzer nommé Directeur général de Bottega Veneta

Le 15 juillet 2026, Kering a annoncé la nomination de Romain Spitzer au poste de Directeur général de Bottega Veneta, à compter du 1er septembre 2026. Bénéficiant d’une solide expérience internationale dans le luxe, Romain Spitzer conduira la prochaine phase de développement de la Maison. Rattaché à Luca de Meo, Directeur général de Kering, il est basé à Milan et a rejoint le Comité exécutif du Groupe.

WEBCAST

Kering présentera ses résultats semestriels 2026 lors d’un webcast accessible ici à 18h00 (heure de Paris) le mardi 28 juillet 2026. Cette présentation sera suivie d’une session de Questions-Réponses dédiée aux analystes.

Les visuels de présentation (PDF) seront disponibles avant le webcast sur le site https://www.kering.com/fr/finance/.

Réécoute possible depuis le site internet www.kering.com/fr/finance/publications.

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 44 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2025.

Contacts

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Pénélope Linage +33 (0)6 76 09 42 10 penelope.linage-ext@kering.com Analystes/investisseurs Philippine de Schonen +33 (0)6 13 45 68 39 philippine.deschonen@kering.com Victoria Gerard +33 (0)6 79 39 85 16 victoria.gerard@kering.com









ANNEXES







EXTRAIT DES COMPTES CONSOLIDÉS ET AUTRES

INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉSULTATS SEMESTRIELS 2026



SITUATION AU 30 JUIN 2026







Sommaire page Compte de résultat consolidé 11 État du résultat global consolidé 12 Bilan consolidé 13 Tableau des flux de trésorerie consolidés 14 Répartition du chiffre d’affaires 15 Principales définitions 16

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

(en millions d’euros) 1er semestre 2026 1er semestre 2025 ACTIVITÉS POURSUIVIES Chiffre d’affaires 7 220 7 439 Coût des ventes (2 050) (2 030) Marge brute 5 170 5 409 Autres charges de personnel (1 315) (1 420) Autres produits et charges opérationnels courants (2 934) (3 069) Résultat opérationnel courant 921 920 Autres produits et charges opérationnels non courants (223) 34 Résultat opérationnel 698 954 Résultat financier (280) (277) Résultat avant impôt 418 677 Charge d’impôt (204) (200) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (23) 1 Résultat net des activités poursuivies 191 478 dont part du Groupe 136 429 dont part des intérêts minoritaires 55 49 ACTIVITÉS ABANDONNÉES Résultat net des activités abandonnées 53 45 dont part du Groupe 53 45 dont part des intérêts minoritaires - - TOTAL GROUPE Résultat net 244 523 dont part du Groupe 189 474 dont part des intérêts minoritaires 55 49





(en millions d’euros) 1er semestre 2026 1er semestre 2025 Résultat net, part du Groupe 189 474 Résultat de base par action (en euros) 1,54 3,86 Résultat dilué par action (en euros) 1,54 3,86 Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe 136 429 Résultat de base par action (en euros) 1,11 3,50 Résultat dilué par action (en euros) 1,11 3,50 Résultat net des activités abandonnées, part du Groupe 53 45 Résultat de base par action (en euros) 0,43 0,36 Résultat dilué par action (en euros) 0,43 0,36

Les données du premier semestre 2025 sont retraitées de la contribution de Kering Beauté.

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

(en millions d’euros) 1er semestre 2026 1er semestre 2025 Résultat net 244 523 dont part du Groupe 189 474 dont part des intérêts minoritaires 55 49 Variation des écarts de conversion des filiales consolidées : 25 (309) variation des écarts de conversion 25 (309) montants transférés au compte de résultat - - Variation des couvertures de flux de trésorerie futurs en devises : (106) 162 variation de juste valeur (77) 222 montants transférés au compte de résultat (66) (12) effets d’impôt 38 (47) Variation des autres éléments du résultat global des sociétés mises en équivalence : - - variation de juste valeur - - montants transférés au compte de résultat - - Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, transférables au compte de résultat (81) (147) Variation des provisions pour retraites et autres avantages similaires : 6 1 variation des écarts actuariels 8 1 effets d’impôt (2) - Variation des actifs financiers évalués à la juste valeur : 5 (2) variation de juste valeur 6 (2) effets d’impôt (2) 1 Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, non transférables au compte de résultat 11 (1) Total gains et pertes enregistrés en capitaux propres (70) (148) RÉSULTAT GLOBAL 174 375 dont part du Groupe 102 343 dont activités abandonnées 1 (7) dont part des intérêts minoritaires 72 32 dont activités abandonnées - -

Les données du premier semestre 2025 sont retraitées de la contribution de Kering Beauté.

BILAN CONSOLIDÉ

Actif

(en millions d’euros) 30/06/2026 31/12/2025 Écarts d’acquisition 3 582 3 666 Marques et autres immobilisations incorporelles 7 951 7 962 Droits d’utilisation sur contrats de location 5 517 5 647 Immobilisations corporelles 3 367 3 546 Participations dans les sociétés mises en équivalence 2 279 2 080 Actifs financiers non courants 559 533 Actifs d’impôt différé 1 765 1 725 Autres actifs non courants 384 12 Actifs non courants 25 404 25 171 Stocks 3 385 3 677 Créances clients et comptes rattachés 877 824 Créances d’impôt courant 375 486 Actifs financiers courants 43 102 Autres actifs courants 1 257 1 358 Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 480 4 313 Actifs courants 14 417 10 760 Actifs détenus en vue de la vente - 5 251 TOTAL ACTIF 39 821 41 182

Passif et capitaux propres

(en millions d’euros) 30/06/2026 31/12/2025 Capitaux propres – Part du Groupe 14 482 14 706 Capitaux propres – Part des intérêts minoritaires 880 809 Capitaux propres 15 362 15 515 Emprunts et dettes financières à long terme 9 964 10 306 Passifs non courants sur contrats de location 4 976 5 032 Passifs financiers non courants 18 40 Provisions non courantes pour retraites et autres avantages similaires 77 87 Provisions non courantes 118 232 Passifs d’impôt différé 1 817 1 779 Autres passifs non courants 445 138 Passifs non courants 17 415 17 614 Emprunts et dettes financières à court terme 1 840 2 046 Passifs courants sur contrats de location 1 127 1 180 Passifs financiers courants 103 170 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 906 1 898 Provisions courantes pour retraites et autres avantages similaires 13 13 Provisions courantes 168 186 Dettes d’impôt courant 420 519 Autres passifs courants 1 467 1 716 Passifs courants 7 044 7 728 Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente - 325 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 39 821 41 182

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

(en millions d’euros) 1er semestre 2026 1er semestre 2025 Résultat net des activités poursuivies 191 478 Dotations nettes courantes aux amortissements et provisions sur actif opérationnel non courant 1 014 1 035 Autres (produits)/charges sans contrepartie en trésorerie 241 (182) Capacité d’autofinancement 1 446 1 331 Charges/(produits) d’intérêts financiers 231 268 Dividendes reçus - - Charge d’impôt courant 145 296 Capacité d’autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts 1 822 1 895 Variation du besoin en fonds de roulement 602 (261) Impôt payé (100) (162) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 2 324 1 472 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (419) (431) Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 708 1 342 Acquisitions de filiales et d’entreprises associées nettes de la trésorerie acquise (115) (268) Cessions de filiales et d’entreprises associées nettes de la trésorerie cédée 6 343 Acquisitions d’autres actifs financiers (43) (17) Cessions d’autres actifs financiers 20 6 Intérêts et dividendes reçus 50 31 Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement 207 1 006 Augmentation (diminution) de capital social et autres opérations - - Dividendes versés aux actionnaires de Kering SA (490) (736) Dividendes versés aux intérêts minoritaires des filiales consolidées (3) (7) Transactions avec les intérêts minoritaires - (14) (Acquisitions)/cessions d’actions Kering auto-détenues (1) - Émissions d’emprunts obligataires et bancaires 19 772 Remboursements d’emprunts obligataires et bancaires (527) (775) Émissions/(remboursements) des autres dettes financières (211) (126) Remboursements des passifs sur contrats de location (573) (536) Intérêts versés et assimilés (281) (295) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (2 067) (1 717) Flux nets liés aux activités abandonnées 3 709 (1) Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie 2 109 Variation nette de la trésorerie 4 175 869 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 4 287 3 309 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 8 462 4 178

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

CHIFFRE D’AFFAIRES DES PREMIER ET DEUXIÈME TRIMESTRES

(En millions d’euros)







T1 2026 T1 2025 Variation

en publié Variation en comparable

(1) T2 2026 T2 2025 Variation

en publié Variation en comparable

(1) H1 2026 H1 2025 Variation

en publié Variation en comparable

(1) Kering Mode et Maroquinerie 2 852 3 129 -9 % -3 % 2 948 2 986 -1 % +0 % 5 800 6 115 -5 % -1 % dont Gucci 1 347 1 571 -14 % -8 % 1 410 1 456 -3 % -2 % 2 757 3 027 -9 % -5 % Kering Jewelry 269 236 +14 % +22 % 252 219 +15 % +18 % 521 455 +14 % +20 % Kering Eyewear 489 476 +3 % +7 % 476 445 +7 % +8 % 965 921 +5 % +8 % Corporate & Autre 30 33 -7 % +10 % 35 38 -7 % -6 % 65 71 -7 % +1 % Eliminations (72) (61) n.a n.a (59) (62) n.a n.a (131) (123) n.a n.a KERING 3 568 3 813 -6 % -0 % 3 652 3 626 +1 % +2 % 7 220 7 439 -3 % +1 %

(1)À périmètre et taux de change comparables.



PRINCIPALES DÉFINITIONS

Croissance « publiée » et croissance « comparable »

La croissance « publiée » du Groupe correspond à la variation de son chiffre d’affaires publié (précédemment qualifié de « réel ») entre deux périodes.

Le Groupe mesure la croissance « comparable » (également nommée « croissance organique » ou « croissance en comparable ») de ses activités en comparant l’évolution du chiffre d’affaires entre deux périodes à périmètre et taux de change constants.

Les effets de périmètre sont traités de la manière suivante, pour les périodes concernées :

en excluant du chiffre d’affaires de la période actuelle, la part relative aux entités acquises ;

en excluant du chiffre d’affaires de la période précédente, la part relative aux entités cédées ou en cours de cession.

Les effets de change sont calculés en appliquant les taux de change moyens de la période actuelle aux montants de la période précédente.

Résultat opérationnel courant

Le résultat opérationnel du Groupe inclut l’ensemble des produits et des charges directement liés à ses activités, que ces produits et charges soient récurrents ou qu’ils résultent de décisions ou de transactions ponctuelles ou atypiques.

Les autres produits et charges opérationnels non courants regroupent, en raison de leur nature, de leur montant ou de leur fréquence, des éléments susceptibles d’affecter la pertinence du suivi de la performance opérationnelle du Groupe reflétée par le résultat opérationnel courant. Ils comprennent les effets des variations de périmètre, les dépréciations d’écarts d’acquisition et de marques et, lorsqu’ils sont significatifs, des dépréciations d’immobilisations incorporelles et corporelles, des plus ou moins-values de cession d’actifs immobilisés, des coûts de restructuration et de litiges.

En conséquence, le Groupe utilise comme indicateur alternatif de performance majeur le résultat opérationnel courant, défini comme la différence entre le résultat opérationnel et les autres produits et charges opérationnels non courants. Cet indicateur permet de faciliter la compréhension de la performance opérationnelle du Groupe et de ses Maisons, pouvant ainsi servir à une approche prévisionnelle de la performance récurrente. Il est présenté de façon constante et stable dans le temps et selon le principe de continuité et de pertinence de l’information financière.

EBITDA courant et EBITDA courant ajusté

Le Groupe utilise, pour le suivi de sa performance opérationnelle, un indicateur alternatif de performance intitulé EBITDA courant. Cet indicateur financier correspond au résultat opérationnel courant augmenté des dotations nettes aux amortissements et des provisions sur actifs opérationnels non courants, comptabilisées en résultat opérationnel courant.

Le groupe utilise un EBITDA courant ajusté des écritures IFRS 16. Cet indicateur est utilisé, à des fins de meilleure comparabilité, dans le calcul d'un ratio d'endettement financier net, qui rapporte la dette financière nette (excluant les dettes locatives) à l'EBITDA courant ajusté.

Cash-flow libre opérationnel, cash-flow disponible opérationnel et cash-flow disponible

Le Groupe utilise un agrégat intermédiaire pour le suivi de sa performance financière dénommé cash-flow libre opérationnel. Cet indicateur financier correspond aux flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles sous déduction des investissements opérationnels nets (définis comme les acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles).

Le Groupe a également défini un agrégat supplémentaire, le cash-flow disponible opérationnel, afin de prendre en compte le remboursement des loyers fixes capitalisés (principal et intérêts) en application de la norme IFRS 16 et ainsi refléter l’intégralité de ses flux opérationnels.

Le cash-flow disponible correspond ainsi au cash-flow disponible opérationnel augmenté des intérêts et dividendes reçus et diminué des intérêts versés et assimilés (hors contrats de location).

Endettement financier net

L’endettement financier net est un des principaux indicateurs financiers suivis par le Groupe. Il comprend les emprunts et dettes financières diminués de la trésorerie et équivalents de trésorerie. Les passifs sur contrats de location ne sont pas inclus dans le calcul de cet indicateur. Les emprunts et dettes financières incluent les options de vente accordées à des intérêts minoritaires.



Le coût de l’endettement financier net correspond à l’ensemble des charges et produits financiers attachés à ces éléments, y compris l’effet des instruments dérivés utilisés à des fins de couverture de juste valeur des emprunts et dettes financières.

Taux d’impôt effectif sur le résultat courant

Le taux d’impôt effectif sur le résultat courant correspond au taux d’impôt effectif hors effet d’impôt relatif aux autres produits et charges opérationnels non courants, les dépréciations d'impôts différés et les éventuelles provisions pour provisions fiscales incertaines latentes.

Pièce jointe