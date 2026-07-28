PEKING, July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN hat einen Artikel veröffentlicht, der sich mit dem Reiseboom in China befasst. Da immer mehr Reisende aus aller Welt auf der Suche nach kühleren Reisezielen nach China kommen, beleuchtet der Artikel den Boom im Einreisetourismus des Landes in diesem Sommer und hebt hervor, wie Chinas zunehmend liberale Visabestimmungen und ausländerfreundliche Dienstleistungen diesen Reisetrend vorantreiben.

Während eine Hitzewelle weite Teile Europas erfasst, zeichnet sich ein neuer Reisetrend ab. Reisende blicken auf der Suche nach kühleren Sommerreisezielen zunehmend über ihre eigenen Landesgrenzen hinaus, und China entwickelt sich zu einer ihrer beliebtesten Destinationen.

Mit ihrem kühlen Klima und ihrer malerischen Landschaft aus grünen Hügeln und klarem Wasser hat sich die Stadt Liupanshui, die in der südwestchinesischen Provinz Guizhou als Chinas „kühle Stadt“ bekannt ist, zu einem beliebten Reiseziel für ausländische Touristen entwickelt, die der Hitze entfliehen möchten. Während dieser Sommerferien finden in der ganzen Stadt mehr als 20 Themen-Events statt, darunter Musikfestivals und ländliche Gartenmessen, die Besucher aus aller Welt anziehen.

Als der amerikanische Tourist Max Slonim diesen Sommer die Stadt besichtigte, war er von dem kühlen und angenehmen Wetter beeindruckt. „Wann immer Sie malerische und wunderschöne Orte besuchen, können Sie die Natur und die friedliche Atmosphäre wirklich genießen – ohne große Menschenmengen und lange Warteschlangen“, sagte er.

Die allgemeine Dynamik rund um Chinareisen nimmt weiter zu. In der ersten Hälfte des Jahres 2026 verzeichnete China mehr als 22,91 Millionen Einreisen, was einem Anstieg von 20,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Traditionelle Sommerreiseziele wie die Provinzen Yunnan, Guizhou und Hunan stehen ganz oben auf den Sommer-Wunschlisten internationaler Reisender.

Der Boom im China-Reisemarkt

In Zhangjiajie, einer Touristenstadt in der zentralchinesischen Provinz Hunan, die weltweit für ihre traumhafte Landschaft bekannt ist, hat die Hochsaison für Besucher aus dem Ausland begonnen. Touristen aus Europa, Südostasien und anderen Regionen begeben sich in die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Sandsteinberge, wo kühle Brisen und üppige Wälder einen Rückzugsort in der Natur bieten.

Dank der chinesischen Regelung zum visumfreien 240-Stunden-Transit hat die Stadt über 10 Passagierflugstrecken eingerichtet, die acht Länder und Regionen miteinander verbinden. Und dank beschleunigter Einreiseverfahren und des Zugangs zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten allein mit dem Reisepass ist das Reisen in der Stadt für internationale Besucher nahtloser denn je geworden.

Seit Anfang Juli ist die Zahl der Sommerausflüge von Familien in das Naturschutzgebiet „Zhangjiajie Grand Canyon“ stark angestiegen; die täglichen Besucherzahlen liegen bei fast 10.000, wobei ausländische Touristen mehr als 50 % der Gesamtbesucherzahl ausmachen.

Auch Chinas kühlere Reiseziele an der Küste erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Qinhuangdao, eine Küstenstadt in der nordchinesischen Provinz Hebei, hat ein vielfältiges Angebot an Sommeraktivitäten auf den Weg gebracht, darunter Segeln, Schnellbootfahrten, Darbietungen des immateriellen Kulturerbes sowie immersive VR-Erlebnisse im Museum der Chinesischen Mauer.

Die Stadt verzeichnete im ersten Halbjahr dieses Jahres 43.000 Besucher aus dem Ausland, was einem Anstieg von 50 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, während sich die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ausländischer Touristen von sieben auf fünfzehn Tage verdoppelte.

Dieser Trend ist insbesondere bei europäischen Reisenden zu beobachten. Auf die europäischen Länder entfallen fast 30 % der 20 wichtigsten Herkunftsmärkte für Einreisende nach China in diesem Sommer. Die Buchungen von Reisen sind im Vergleich zum Vorjahr um 275 % gestiegen, während sich die Bestellungen von Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten verzwanzigfacht haben. Allein auf Besucher aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland entfallen fast 42 % aller Ankünfte aus Europa.

Warum China?

Hinter dem Tourismusboom steht Chinas stetig ausgeweitete Politik der Visumerleichterungen. China gewährt derzeit Staatsangehörigen aus 50 Ländern einseitige Visumfreiheit und hat mit 29 Ländern Verträge über gegenseitige Visumbefreiung unterzeichnet. Mittlerweile können Staatsangehörige aus 55 Ländern das 240-Stunden-Programm für visumfreien Transit nutzen, um über 65 ausgewiesene Grenzübergänge nach China einzureisen.

Auch die internationale Erreichbarkeit hat sich deutlich verbessert. Direktflüge verbinden mittlerweile Ziele in Übersee mit 160 chinesischen Städten, während mehr als drei Viertel der Einreisenden das Land nun visumfrei betreten.

Mittlerweile sind die Dienstleistungen im Reisebereich zunehmend ausländerfreundlicher geworden. Mehrsprachige Ticketautomaten, KI-gestützte Übersetzungsgeräte sowie Kundendienst in Englisch, Französisch, Spanisch und weiteren Sprachen sind mittlerweile an Sehenswürdigkeiten und auf den großen Reiseplattformen weit verbreitet.

Ein Detail, das von ausländischen Besuchern immer wieder hervorgehoben wird, ist jedoch überraschend einfach: die Klimaanlage. Von Flughäfen und U-Bahn-Stationen bis hin zu Einkaufszentren, Hotels und Sehenswürdigkeiten ist eine zuverlässige Klimatisierung zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Sommerreiseerlebnisses in China geworden, unterstützt durch eines der weltweit größten und zuverlässigsten Stromversorgungssysteme.

In den sozialen Medien sind Videos von ausländischen Reisenden, die von ihren Sommerabenteuern in China berichten, zu Fenstern geworden, durch die ein weltweites Publikum das Land neu entdeckt. Immer häufiger wagen sich Besucher über Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen hinaus, um alte Städte, Bergdörfer und weniger bekannte Städte zu erkunden. Was sie dort vorfinden, ist mehr als nur ein kühler Ort, um der Sommerhitze zu entfliehen – sie entdecken ein China, das zunehmend zugänglicher, gastfreundlicher und lebendiger wird.