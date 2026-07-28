CGTN : Pourquoi la Chine s’est imposée comme une destination estivale incontournable

PÉKIN, 28 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN a publié un article analysant l’essor de la Chine en tant que destination de voyage. Face à l’afflux croissant de voyageurs du monde entier vers la Chine à la recherche de destinations plus tempérées, l’article examine le boom du tourisme entrant cet été et met en lumière le rôle moteur des politiques de facilitation des visas et des services adaptés aux étrangers dans cette tendance.

Alors qu’une chaleur extrême frappe une grande partie de l’Europe, une nouvelle tendance se dessine en matière de voyage. De plus en plus, les voyageurs se tournent vers des destinations au-delà de leurs propres frontières à la recherche de destinations estivales plus fraîches, et la Chine s’impose comme l’un de leurs choix privilégiés.

Grâce à son climat frais et à ses paysages pittoresques de collines verdoyantes et d’eaux limpides, la ville de Liupanshui est surnommée la « ville fraîche » de Chine. Située dans la province du Guizhou, au sud-ouest du pays, elle est devenue une destination prisée des voyageurs étrangers qui souhaitent échapper à la chaleur. Durant ces vacances d’été, plus de vingt événements thématiques, tels que des festivals de musique et des foires dans des jardins champêtres, sont organisés dans toute la ville, attirant ainsi des visiteurs en provenance du monde entier.

En visite dans la ville cet été, Max Slonim, touriste américain, a été impressionné par le climat frais et agréable. « Lorsque l’on se rend dans des sites magnifiques et pittoresques, on peut vraiment profiter de la nature et d’une atmosphère paisible, sans devoir affronter de grandes foules ni de longues files d’attente », a-t-il déclaré.

La dynamique plus large qui porte le phénomène « China Travel » continue de prendre de l’ampleur. Au cours du premier semestre 2026, la Chine a enregistré plus de 22,91 millions d’arrivées de visiteurs internationaux, soit une hausse de 20,4 % sur un an. Les destinations estivales classiques, telles que les provinces du Yunnan, du Guizhou et du Hunan, figurent en tête des préférences des voyageurs internationaux pour l’été.

« China Travel » : l’essor du tourisme en Chine

Dans le centre de la Chine, à Zhangjiajie, ville touristique de la province du Hunan mondialement connue pour ses paysages féeriques, la haute saison a débuté pour les visiteurs venus de l’étranger. Des touristes en provenance d’Europe, d’Asie du Sud-Est et d’ailleurs partent à la découverte de ses montagnes de grès classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, où la fraîcheur de la brise et la luxuriance des forêts offrent un refuge naturel.

Grâce à la politique chinoise de transit sans visa de 240 heures, la ville a pu ouvrir plus de dix liaisons aériennes passagers reliant huit pays et régions. L’accès aux principales attractions sur simple présentation du passeport, combiné à des procédures d’immigration accélérées, a rendu les déplacements dans la ville plus fluides que jamais pour les visiteurs internationaux.

Depuis le début du mois de juillet, les voyages d’été en famille vers la zone touristique du Grand Canyon de Zhangjiajie ont connu une forte hausse. La fréquentation quotidienne avoisine désormais les 10 000 visiteurs, dont plus de 50 % sont des touristes venus de l’étranger.

Les destinations côtières chinoises, au climat plus frais, gagnent également en popularité. Dans le nord de la Chine, Qinhuangdao, ville côtière de la province du Hebei, a lancé un programme varié d’activités estivales, incluant la voile, des promenades en hors-bord, des spectacles liés au patrimoine culturel immatériel ainsi que des expériences immersives en réalité virtuelle au Musée de la Grande Muraille.

Au cours du premier semestre de l’année, la ville a accueilli 43 000 visiteurs étrangers, soit une hausse de 50 % sur un an, tandis que la durée moyenne de séjour des touristes internationaux a doublé, passant ainsi de sept à quinze jours.

Cette tendance est particulièrement marquée chez les voyageurs européens. Les pays européens représentent près de 30 % des 20 principaux marchés émetteurs de touristes étrangers vers la Chine cet été. Sur un an, les réservations de voyages ont bondi de 275 % tandis que les commandes de billets pour des attractions ont été multipliées par vingt. À eux seuls, les visiteurs venus de Grande-Bretagne, de France et d’Allemagne représentent près de 42 % de l’ensemble des arrivées en provenance d’Europe.

Pourquoi la Chine ?

Ce boom touristique s’explique par la politique chinoise de facilitation des visas, qui ne cesse de s’élargir. La Chine applique actuellement une exemption de visa unilatérale pour les ressortissants de 50 pays et a conclu des accords d’exemption réciproque de visa avec 29 pays. Parallèlement, les ressortissants de 55 pays peuvent désormais bénéficier du programme d’exemption de visa pour un transit de 240 heures afin d’entrer en Chine via 65 points d’entrée désignés.

L’accessibilité internationale s’est également considérablement améliorée. Des vols directs relient désormais des destinations étrangères à 160 villes chinoises, tandis que plus des trois quarts des voyageurs internationaux entrent aujourd’hui dans le pays sans visa.

Dans le même temps, les services liés au voyage se sont progressivement adaptés aux besoins des voyageurs étrangers. Des bornes de billetterie multilingues, des appareils de traduction assistés par l’IA et des services d’assistance en anglais, français, espagnol et autres langues sont désormais largement disponibles sur les sites touristiques et les grandes plateformes de voyage.

Pourtant, un détail simple revient régulièrement dans les remarques des visiteurs étrangers : la climatisation. Des aéroports et stations de métro aux centres commerciaux, hôtels et sites touristiques, une climatisation fiable est devenue un élément essentiel de l’expérience de voyage estival en Chine, soutenue par l’un des réseaux électriques les plus vastes et les plus fiables au monde.

Sur les réseaux sociaux, les vidéos de voyageurs étrangers relatant leurs expériences estivales en Chine offrent au public mondial une nouvelle manière de redécouvrir le pays. De plus en plus, les visiteurs s’aventurent au-delà de Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen pour aller explorer des cités anciennes, des villages de montagne et des villes moins connues. Ce qu’ils y trouvent va bien au-delà d’un simple lieu agréable pour échapper à la chaleur estivale : ils découvrent une Chine de plus en plus accessible, accueillante et dynamique.