Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 au 24 juillet 2026

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 28 juillet 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 juillet au 24 juillet 2026
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Nom de l'émetteur
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Code Identifiant de l'émetteur
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Jour de la transaction
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Code identifiant de l'instrument financier
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Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
des actions
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Marché
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|20/07/2026
|FR0000125338
|68 613
|91,5929
|XPAR
Pièce jointe