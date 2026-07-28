Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 au 24 juillet 2026

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros

Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)

330 703 844 RCS Paris

Paris, le 28 juillet 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 juillet au 24 juillet 2026





Nom de l'émetteur



Code Identifiant de l'émetteur



Jour de la transaction



Code identifiant de l'instrument financier



Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition

des actions







Marché CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 20/07/2026 FR0000125338 68 613 91,5929 XPAR

Pièce jointe