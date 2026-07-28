Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 au 24 juillet 2026

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CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 28 juillet 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 juillet au 24 juillet 2026

 

Nom de l'émetteur		 

Code Identifiant de l'émetteur		 

Jour de la transaction		 

Code identifiant de l'instrument financier		 

Volume total journalier (en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
des actions		 

 

Marché
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3620/07/2026FR000012533868 61391,5929XPAR

Pièce jointe


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Capgemini_-_2026-07-28_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_20_au_24_juillet
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