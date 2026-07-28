Eurobio Scientific: Premier semestre 2026, Continuation de la transformation stratégique

PREMIER SEMESTRE 2026,

CONTINUATION DE LA TRANSFORMATION STRATEGIQUE

Progression du chiffre d’affaires semestriel de 5% à 84,5 M€

Continuation de la stratégie du Groupe : Produits propriétaires : 37% du Chiffre d’affaires Internationalisation : 47% du Chiffre d’affaires réalisé hors de France



Paris, le 28 juillet 2026 – 17h45

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires semestriel au 30 juin 2026.

Croissance de l’activité de 5%

Eurobio Scientific a enregistré à fin juin 2026 un chiffre d’affaires de 84,5 M€ contre 80,7 M€ au 30 juin 2025, soit une progression d’environ 5%. Sur une base proforma comparable, c’est-à-dire hors effets de périmètre liés aux acquisitions, le chiffre d’affaires est stable.

Les effets de périmètre concernent principalement la prise en compte de l’acquisition de l'unité Sciences de la vie de Voden Medical Instruments Spa qui a enregistré un chiffre d’affaires de 3,8 M€.

en M€ 30 Juin 2026 30 Juin 2025 Variation Chiffre d’affaires 84,5 80,7 + 4,7% non audité

La part des produits propriétaires continue de progresser

Le chiffre d’affaires des produits propriétaires représente 31,3 M€ au 30 juin 2026, en progression de 10% par rapport au premier semestre 2025. Hors effet de périmètre, la croissance s’élève à 7%. Les produits propriétaires représentent environ 37% du chiffre d’affaires du Groupe, grâce notamment à la contribution de GenDx en transplantation et des gammes de produits en infectieux et contrôle qualité.

Le chiffre d’affaires des produits distribution est globalement stable

Le chiffre d’affaires des produits distribution représente 53,2 M€ au 30 juin 2026, en progression de 2% par rapport au premier semestre 2025. Hors effet de périmètre, le chiffre d’affaires est en repli de 5%, principalement en raison de la fin des appels d’offre sur les produits One Lambda.

Contrat de distribution Seegene

Eurobio Scientific et la société sud-coréenne Seegene sont partenaires depuis 2011 dans le cadre d’un contrat de distribution qui a généré environ 48 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice 2025.

Seegene a indiqué son souhait de rentrer en direct sur le marché français à l’échéance et selon les termes du contrat de distribution qui s’achève au 31 décembre 2026.

Le contrat de distribution prévoit en effet la capacité pour Eurobio Scientific, et avec accord de Seegene, d’honorer ses contrats commerciaux privés conclus avant la date d’échéance du contrat de distribution pour une durée maximale de 3 ans, ainsi que ses contrats publics pour la durée de l’octroi des appels d’offres.

Le chiffre d’affaires Seegene s’élève à 25,6 M€ au 30 juin 2026, en progression de 12% par rapport au premier semestre 2025, reflétant les engagements forts du Groupe envers ses clients en termes de qualité de produits et qualité de services.

Un Groupe de plus en plus international

Les ventes à l’international représentent 47% du chiffre d’affaires. Elles sont liées aux acquisitions citées précédemment et à la croissance significative des activités, notamment pour GenDx aux Etats-Unis et au Canada.

Déploiement de la stratégie du Groupe

Le Groupe poursuit sa stratégie d’expansion géographique et technologique ciblée, avec l’ambition de devenir une société internationale majeure dans le diagnostic de spécialité et d'offrir à ses clients une offre complète s’appuyant sur le diagnostic moléculaire avec ses propres solutions et celles de ses partenaires. L’acquisition récente de la division CareDx Lab products au 30 juin 2026 s’inscrit pleinement dans cette stratégie.

Perspectives

Le Groupe Eurobio Scientific poursuit et accélère sur l’exécution des axes stratégiques développés depuis plusieurs années : le développement de produits propres, l’internationalisation et l’ouverture de nouveaux marchés.

Prochain rendez-vous financier

Résultats semestriels au 30 juin 2026 : 24 Septembre 2026, après bourse

A propos d’Eurobio Scientific







Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 360 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Milan en Italie, Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne, Anvers en Belgique et Utrecht aux Pays-Bas.







Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EB Development, agissant de concert avec des fonds gérés par NextStage AM et IK Partners, ainsi que des membres du Conseil d’administration et de la direction générale de la Société.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com







Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP







Contacts Groupe Eurobio Scientific

Denis Fortier, Président Directeur Général

Olivier Bosc, Directeur Général Délégué / CFO

Tel. +33 1 69 79 64 80 Actus

Mathieu Calleux

Relations Investisseurs

Tel. +33 1 53 65 68 68

eurobio-scientific@actus.fr





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