GTT - Résultats du 1er semestre 2026 - Carnet de commandes à un niveau historiquement élevé

Résultats du 1er semestre 2026 :

Carnet de commandes à un niveau historiquement élevé ;

Résultats solides ;

Objectifs annuels confirmés

Activité commerciale soutenue : 65 commandes enregistrées au 1 er semestre 2026

Chiffre d’affaires : 387,3 M€, stable par rapport au 1 er semestre 2025

EBITDA : 263,6 M€, soit une marge d’EBITDA de 68,1 %

Acompte sur dividende : 4,30 euros par action

Paris – Le 28 juillet 2026. GTT, l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, annonce aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre 2026.

Commentant ces résultats, François Michel, Directeur général de GTT, a déclaré :



« Les 65 commandes annoncées au premier semestre 2026 confirment la très bonne performance commerciale de GTT au cours de la période. Les perturbations géopolitiques n’ont pas eu d’impact sur la demande de nouveaux méthaniers. La signature de décisions d’investissement supplémentaires dans de nouvelles unités de liquéfaction de gaz naturel à hauteur de 37 Mtpa confirme cette dynamique.

Les premières commandes reçues pour des méthaniers à trois cuves, celles enregistrées pour les plus grands réservoirs de stockage terrestre de GNL et d’éthane jamais réalisés avec notre technologie GST®, ainsi que la commande de la première unité FLNG américaine affichant la plus grande capacité de production au monde, illustrent notre capacité à anticiper les besoins futurs de nos clients. Ces succès récompensent nos efforts en matière de recherche et développement, ainsi que notre démarche d’innovation, à nouveau distingués par l’INPI1 au cours de la période.

L’activité commerciale de GTT Marine reflète la pertinence de notre approche consistant à répondre aux besoins de nos clients en leur proposant une offre intégrée de solutions pour la performance des navires.

A peine un an après l’acquisition de Danelec, nous avons en effet déjà remporté des contrats auprès d’acteurs de premier plan grâce à la complémentarité de nos offres, contribuant ainsi aux synergies attendues. Grâce à ces capacités renforcées, nous accélérons par ailleurs le développement de solutions digitales pour les activités de GTT Energy, qui participeront à renforcer davantage notre positionnement sur la chaine de valeur du GNL.

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires du premier semestre 2026 atteint 387,3 millions d’euros, et notre EBITDA affiche 263,6 millions d’euros, un niveau stable par rapport au premier semestre 2025. Porté par la dynamique commerciale, le carnet de commande progresse à 1,9 milliard d’euros, offrant ainsi une forte visibilité pour les années à venir.

La performance du Groupe est en ligne avec les objectifs annoncés pour l’année 2026. Dans ce contexte, et en l’absence de retards significatifs dans les plannings de construction des navires, le Groupe confirme ses perspectives de chiffre d’affaires et d’EBITDA pour l’exercice 2026. Un acompte sur dividende de 4,30 euros sera versé aux actionnaires au mois de décembre. »





Evolution des activités du Groupe au cours du premier semestre 2026

GTT Energy : maintien d’une dynamique commerciale soutenue

Au cours du premier semestre 2026, le Groupe a enregistré un total de 65 commandes, parmi lesquelles 56 commandes de nouveaux méthaniers dont les livraisons sont prévues entre 2028 et 2030.

A noter, parmi les méthaniers commandés au second trimestre 2026, la commande de deux méthaniers d’une capacité de 177 000 m3 dotés d’une configuration à trois cuves. Ce nouveau concept équipera quatre navires : deux navires commandés en novembre 2025 et deux unités supplémentaires commandées en mai 2026.

GTT a également été sélectionné pour la conception des cuves cryogéniques de deux éthaniers de grande capacité (VLEC). Leur livraison est prévue entre le quatrième trimestre 2028 et le premier trimestre 2029.

Le Groupe a poursuivi son développement dans le domaine des infrastructures liées au Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Il a ainsi enregistré une commande pour une nouvelle unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU2) d’une capacité de 170 000 m3 pour le compte de l’armateur malaisien MISC, et a annoncé la commande de la première unité flottante de liquéfaction de gaz naturel aux Etats-Unis (FLNG3). Affichant la plus grande capacité de production au monde, cette dernière sera construite dans le cadre du projet Delfin LNG 1. La livraison de ces unités est prévue au premier trimestre 2029 (FSRU) et mi-2030 (FLNG).

Le Groupe a également enregistré des commandes pour la conception de cinq réservoirs de stockage terrestre, incluant trois réservoirs de stockage de GNL d’une capacité unitaire de 240 000 m3 et un réservoir d’une capacité de 200 000 m3 dédié au stockage d’éthane. Construits en Chine, ils seront les plus grands réservoirs au monde équipés de la technologie GST® développée par GTT. La livraison des cinq réservoirs terrestres commandés au premier semestre 2026 est prévue entre le quatrième trimestre 2027 et le quatrième trimestre 2028.

Au cours du premier semestre 2026, 45 méthaniers ont été livrés, ainsi qu’un éthanier de grande capacité (VLEC) et une unité flottante de stockage et de regazéification du GNL (FSRU).

Le pôle GTT Energy affiche un chiffre d’affaires de 355,5 M€ au premier semestre 2026. Il diminue de - 5,7 % par rapport au premier semestre 2025, principalement en raison de la baisse du nombre de méthaniers en cours de construction sur la période.

GTT Marine : des succès commerciaux récompensant l’approche intégrée déployée dans le cadre de l’intégration de Danelec

Le pôle GTT Marine a poursuivi son développement commercial et a remporté plusieurs contrats grâce à son offre intégrée associant hardware et software. Il a notamment enregistré des commandes de la part d’armateurs chinois pour équiper plus de 150 navires, majoritairement des porte-conteneurs, avec des Shaft Power Meters (SPM) conçus et distribués par GTT Marine. Le développement de l’activité relative aux Voyage Data Recorders (VDR) s’est également poursuivi : près de 50 VDR ont été commandés à GTT Marine pour des opérations de retrofit prévues en 2026.

Les synergies commerciales attendues de l’intégration de Danelec et de la création de GTT Marine se sont matérialisées au cours du premier semestre 2026 par la signature de deux contrats avec de nouveaux clients. La société Petrobras a en effet sélectionné GTT au premier trimestre 2026 pour équiper jusqu’à 120 navires avec les solutions de routage météorologique et d’amélioration de performance développées par le Groupe. GTT Marine a également remporté au deuxième trimestre 2026 un contrat pour équiper la flotte de méthaniers affrétés par le groupe Petronas. Ces navires seront dotés des équipements de collecte de données nécessaires à l’utilisation des solutions de suivi de la performance et d’optimisation des routes développées par GTT Marine. Une assistance digitale au suivi de la flotte et de la cargaison de GNL est également intégrée au contrat.

Enfin, à l’occasion du salon Posidonia qui s’est tenu à Athènes au mois de juin 2026, GTT Marine a présenté à l’ensemble de ses partenaires présents son portefeuille de solutions intégrées associant équipements et solutions digitales à forte valeur ajoutée.

Le pôle GTT Marine affiche un chiffre d’affaires de 31,8 M€ au premier semestre 2026. Il enregistre une très forte progression (+ 238 % par rapport au premier semestre 2025) en raison de la pleine intégration de Danelec.

Innovation

Au cours du premier semestre 2026, la démarche d’innovation de GTT a été récompensée par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Ce dernier a en effet classé GTT première ETI déposante de brevets en France pour l’année 2025. Pour rappel, le Groupe avait déposé 68 demandes de brevets et se maintient à la 23ème place du classement général de l’INPI.

Les commandes de méthaniers dotés d’une configuration à trois cuves confirment l’adoption des innovations proposées par GTT à ses clients et partenaires. Ce concept innovant résulte de l’étroite collaboration entre GTT, le chantier naval et l’armateur BW LNG, et a fait l’objet d’approbations de principe4 par les principales sociétés de classe dès 2022. La configuration à trois cuves intègre des renforcements ciblés ainsi que plusieurs améliorations de conception permettant d’atteindre des performances supérieures à celles d’un méthanier conventionnel de 174 000 m³ à quatre cuves.

Equipés du système de confinement à membranes Mark III Flex de GTT, ces navires, d’une capacité unitaire de 177 000 m3, conserveront les mêmes dimensions que les méthaniers standards de 174 000 m³, la même compatibilité au terminal, ainsi que les mêmes paramètres de chargement et de déchargement, offrant ainsi une flexibilité totale aux affréteurs. L’amélioration du ratio entre le volume de cargaison de GNL et la surface d’isolation permettra d’augmenter l’efficacité thermique et de réduire le taux d’évaporation du GNL d’environ 6 % par rapport à une configuration à quatre cuves équipée de la même technologie.

L’intérêt croissant pour la technologie de stockage terrestre GST® développée par GTT souligne la capacité du Groupe à innover pour répondre aux évolutions de marché et intégrer la complexité croissante des projets. A ce titre, les trois réservoirs terrestres de GNL d’une capacité de 240 000 m3 et le réservoir d’éthane d’une capacité de 200 000 m3 à construire en Chine seront les plus grands au monde et associeront un haut niveau de performance avec une grande flexibilité opérationnelle. Leur capacité à stocker d'autres gaz liquéfiés anticipe les futurs besoins énergétiques et industriels.

Conflit au Moyen-Orient

La situation au Moyen‑Orient perturbe les marchés de l’énergie et du transport maritime, avec des fermetures temporaires d’infrastructures de GNL au Qatar et aux Émirats arabes unis, dont une partiellement endommagée. Cette situation n’a pas affecté les prévisions de demande en GNL à moyen et long terme, qui ont été revues à la hausse au second trimestre 2026 par les organismes de référence du secteur.

À ce stade, le Groupe n’identifie pas d’impact direct sur son activité ni de modification des calendriers de construction des chantiers navals.

Continuité de la gouvernance du Groupe

A l’occasion de l’assemblée générale de GTT, qui s’est tenue le 16 juin 2026, les actionnaires du Groupe ont confirmé le renouvellement des mandats d’administrateur de MM. Philippe Berterottière, Pascal Macioce et Antoine Rostand, pour une durée de quatre ans. A l’issue de cette assemblée, le mandat de Président du Conseil d’administration de M. Philippe Berterottière a été confirmé par le Conseil d’administration, pour une durée de deux ans.

Enfin, Mme Sandra Lagumina a été cooptée par le Conseil d’administration de GTT le 10 juin 2026, en qualité d’administratrice en remplacement de Mme Virginie Banet, démissionnaire, et pour la durée du mandat restant à courir de cette dernière, soit jusqu’à l’Assemblée générale annuelle 2027.

Carnet de commandes au 30 juin 2026

Au 1er janvier 2026, le carnet de commandes de GTT, hors GNL carburant, comptait 288 unités. Il a évolué de la façon suivante depuis le 1er janvier :

Livraisons réalisées : 45 méthaniers, 1 VLEC, 1 FSRU ;

Commandes obtenues : 56 méthaniers, 2 éthaniers, 5 réservoirs terrestres, 1 FSRU, 1 FLNG ;

Au 30 juin 2026, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s’établit ainsi à 306 unités, dont :

272 méthaniers ;

22 éthaniers ;

3 FSRU ;

4 FLNG ;

5 réservoirs terrestres.

En ce qui concerne le GNL carburant, avec la livraison de 5 navires, le nombre de navires en commande au 30 juin 2026 s’élève à 43 unités.





Evolution du chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2026

(en millions d'euros) S1 2025 S1 2026 Var. Chiffre d'affaires total 388,7 387,3 - 0,4% GTT Energy 376,8 355,5 -5,7% Systèmes de confinement 364,8 344,7 -5,5% dont méthaniers / éthaniers 345,7 320,2 -7,4% dont FSRU5 3,3 8,7 +161,7% dont FLNG6 4,3 5,8 +35,9% dont réservoirs terrestres 0,0 - - dont navires propulsés au GNL 11,5 9,9 -13,3% Services aux opérations 12,0 10,8 -10,1% GTT Marine 9,4 31,8 +237,8% Hydrogène (Elogen) 2,5 0,1 -96,5%

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2026 s’élève à 387,3 M€, affichant une légère baisse de - 0,4 % par rapport au chiffre d’affaires du premier semestre 2025 (année exceptionnelle suite au pic de commande de 162 Méthaniers en 2022, le premier semestre 2025 étant en progression de +32 % par rapport au premier semestre 2024).

Le chiffre d’affaires lié à la construction de systèmes de confinement s’établit à 344,7 M€, en retrait de - 5,5% au premier semestre 2026 par rapport aux six premiers mois de l’année 2025. Les redevances des méthaniers et éthaniers s’élèvent à 320,2 M€, en retrait de - 7,4 % en raison de la baisse du nombre de méthaniers en cours de construction sur la période. Les redevances issues de la construction d’unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU), et d’unités flottantes de liquéfaction (FLNG) affichent une augmentation respective de + 162 % et + 36 %. Cette augmentation est portée par l’augmentation du nombre d’unités en construction. Les redevances générées par l’activité GNL carburant atteignent 9,9 M€, enregistrant une baisse de -13,3 % au premier semestre 2026.

Le chiffre d’affaires lié aux services s’élève à 10,8M€. Il affiche une diminution de -10 % par rapport au premier semestre 2025, expliquée par une moindre activité de certification et un volume moins important de prestations de maintenance.

Le chiffre d’affaires des solutions marines et digitales atteint 31,8 M€, porté par la contribution de Danelec et la bonne performance de l’activité Safety, dédiée aux équipements de sécurité et de collecte de données de performance. Le pôle GTT Marine contribue ainsi à hauteur de 8 % au chiffre d’affaires du Groupe du premier semestre 2026, contre 2% au premier semestre 2025.

Le chiffre d’affaires de l’activité de conception et de fabrication d’électrolyseurs (Elogen) atteint 0,1 M€. L’essentiel de l’activité d’Elogen se concentre sur la recherche et le développement après la restructuration menée à bien en 2025.

Analyse du compte de résultat consolidé du premier semestre 2026

Compte de résultat consolidé résumé

(en millions d'euros ; résultat par action en euros) S1 2025 S1 2026 Var. Chiffre d'affaires 388,7 387,3 -0,4% Résultat opérationnel avant amortissement sur immobilisations (EBITDA) 264,5 263,6 -0,3% Marge d’EBITDA (sur chiffre d’affaires, %) 68,0% 68,1% Résultat opérationnel (EBIT) 257,1 248,2 -3,4% Marge d’EBIT (sur chiffre d’affaires, %) 66,1% 64,1% Résultat opérationnel non courant -48,2 - - Résultat net 180,0 210,4 +16,9% Marge nette (sur chiffre d’affaires, %) 46,3% 54,3% Résultat net par action7 (en euros) 4,86 5,68 +16,9%

Le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur immobilisations (EBITDA) atteint 263,6 M€ au premier semestre 2026, un niveau stable par rapport au premier semestre 2025. La marge d’EBITDA affiche une légère progression à 68,1 % au premier semestre 2026, contre 68,0 % au premier semestre 2025.

Le résultat opérationnel (EBIT) enregistre une diminution de -3,4 % (248,2 M€ au 30 juin 2026 contre 257,1 M€ au 30 juin 2025), tenant compte des dotations aux amortissements liées à GTT Marine (allocation du prix d’acquisition de Danelec, R&D).

Le résultat net s’établit à 210,4 millions d’euros au premier semestre 2026, en hausse de +17 % par rapport aux 180 M€ enregistrés un an plus tôt. Il bénéficie notamment d’un effet de base lié aux charges opérationnelles non courantes enregistrées au premier semestre 2025, principalement liées à la restructuration d’Elogen.

Autres données financières consolidées

(en millions d'euros) S1 2025 S1 2026 Var. Dépenses d’investissements

(y compris subventions d’investissement) (25,4) (1,7) -93,3% Dividendes payés (142,0) (183,3) +29,1% Situation de trésorerie 360,0 384,7 +6,9% Dette - (90) - Situation de trésorerie nette 360,0 294,7 -18,1%

Les dépenses d’investissement affichent une diminution de -93 % et s’établissent à 1,7 M€ au 30 juin 2026, contre 25,4 M€ au 30 juin 2025. Elles comprennent notamment les travaux de réhabilitation des bâtiments du siège social de GTT et les investissements dans la recherche et le développement, partiellement compensés par l’encaissement d’une subvention destinée à la filiale Elogen.

Au 30 juin 2026, la trésorerie du groupe s’élevait à 384,7 M€. Après déduction de l’emprunt contracté pour l’acquisition de Danelec, la trésorerie nette du groupe s’élevait à 294,7 M€.

Acompte sur dividende

Le Conseil d’administration du 28 juillet 2026 a décidé la distribution d’un acompte sur dividende de 4,30 euros par action au titre de l’exercice 2026, payable en numéraire selon le calendrier suivant :

8 décembre 2026 : date de détachement ;

10 décembre 2026 : date de paiement.

Objectifs 2026 confirmés

Au 30 juin 2026, le Groupe dispose d’une très forte visibilité sur son chiffre d’affaires grâce au carnet de commandes de son activité principale. Celui-ci correspond à un chiffre d’affaires de 1 853 millions d’euros sur la période 2026-2029 et au-delà, se répartissant comme suit : 300 millions d’euros au second semestre 2026, 655 millions d’euros en 2027, 603 millions d’euros en 2028, 295 millions d’euros en 2029 et au-delà.

En l’absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT confirme ses objectifs pour l’exercice 2026, soit

Un chiffre d’affaires consolidé 2026 compris dans une fourchette de 740 à 780 M€,

Un EBITDA consolidé 2026 compris dans une fourchette de 490 à 530 M€,

Maintien de la politique de distribution de dividendes8.





***

Présentation du point sur l’activité du premier semestre 2026

François Michel, Directeur général, et Thierry Hochoa, Directeur administratif et financier, commenteront l’activité du premier semestre 2026 de GTT et répondront aux questions de la communauté financière à l’occasion d’une conférence téléphonique en anglais qui se tiendra mercredi 29 juillet 2026, à 8h30, heure de Paris.

Cette conférence sera retransmise en direct sur le site Internet de GTT.

Pour participer à la conférence téléphonique, vous devrez composer l’un des numéros suivants environ cinq à dix minutes avant le début de la conférence :

France : + 33 1 70 91 87 04

Royaume-Uni : + 44 1 212 818 004

Etats-Unis : + 1 718 705 87 96

Autres pays : + 39 02 802 09 11

Code de confirmation : 140215

Le document de présentation sera disponible sur le site internet le 29 juillet 2026 à 8h30.

Agenda financier

Activité du troisième trimestre 2026 : le 23 octobre 2026 (après clôture de bourse)

Résultats annuels 2026 : le 24 février 2027 (après clôture de bourse)

Activité du premier trimestre 2027 : le 22 avril 2027 (après clôture de bourse)

Assemblée Générale des actionnaires : le 16 juin 2027

Résultats semestriels 2027 : le 28 juillet 2027





A propos de GTT

GTT, groupe de technologie et d’ingénierie, est l'expert des systèmes de confinement cryogénique à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis 60 ans, le groupe GTT innove pour concevoir les technologies d’excellence qui équipent les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Engagé dans la construction d’un monde durable, GTT développe par ailleurs de nouvelles solutions pour accompagner les armateurs et les énergéticiens dans leur trajectoire vers un futur décarboné. Ainsi, le Groupe propose des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant pour les navires de commerce, développe des solutions maritimes et digitales de pointe pour améliorer la performance économique et environnementale des navires, et accélère son innovation dans le domaine des solutions bas-carbone.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices CAC Next 20, SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

Contact Relations Investisseurs

Information-financiere@gtt.fr information-financiere@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 42 64 / +33 (0)1 30 23 20 87

Contacts Presse :

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Pour plus d’information, visitez www.gtt.fr

Avertissement important

Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et communiqués aux marchés par GTT. La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures. Bien que la direction de GTT estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres GTT sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GTT qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GTT auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de risques » du document d’enregistrement universel de GTT déposé auprès de l’AMF le 27 avril 2026, et du rapport financier semestriel mis à disposition le 28 juillet 2026. L’attention des investisseurs et des porteurs de titres GTT est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur GTT.





Annexes (états financiers consolidés IFRS)

Annexe 1 : Bilan consolidé

(en millions d'euros) 30 juin 2026 31 décembre 2025 Immobilisations incorporelles 169,2 168,4 Goodwill 104,7 104,8 Immobilisations corporelles 58,8 62,7 Participations dans les entreprises mises en équivalence 14,2 14,7 Actifs financiers non courants 13,7 14,5 Impôts différés actifs 4,2 5,5 Actifs non courants 364,8 370,6 Stocks 26,5 25,1 Clients 204,5 189,8 Créance d'impôts exigibles 40,9 69,8 Autres actifs courants 49,2 43,7 Actifs financiers courants 0,3 0,2 Trésorerie et équivalents 381,6 346,7 Actifs courants 702,9 675,2 TOTAL DE L'ACTIF 1 067,7 1 045,8 (en millions d'euros) 30 juin 2026 31 décembre 2025 Capital 0,4 0,4 Primes liées au capital 6,9 6,9 Actions autodétenues (6,0) (4,6) Réserves 402,1 172,0 Résultat Net 210,5 413,6 Capitaux propres - part du Groupe 613,8 588,2 Capitaux propres - part revenant aux intérêts non contrôlés 1,5 1,6 Capitaux propres d'ensemble 615,3 589,8 Provisions - part non courante 4,1 3,8 Passifs financiers - part non courante 62,7 88,4 Impôts différés passifs 25,2 26,3 Passifs non courants 92,1 118,5 Provisions - part courante 8,5 10,5 Fournisseurs 36,0 31,1 Avances sur subventions 13,6 1,4 Dettes d'impôts exigibles 17,5 11,4 Passifs financiers courants 42,0 40,3 Autres passifs courants 242,7 242,8 Passifs courants 360,3 337,6 TOTAL DU PASSIF 1 067,7 1 045,8





Annexe 2 : Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros) 30 juin 2026 30 juin 2025 Produits des activités ordinaires 387,3 388,7 Autres produits d'exploitation 0,7 0,1 Total Produits d'exploitation 388,0 388,8 Achats consommés (13,5) (7,8) Charges externes (52,2) (49,6) Charges de personnel (66,8) (64,6) Impôts et taxes (1,8) (2,9) Dotations nettes aux amortissements et provisions (7,3) (9,8) Autres produits et charges opérationnels courants 1,9 3,0 Dépréciations suite aux tests de valeur - - Résultat opérationnel courant (EBIT) 248,2 257,1 Marge d'EBIT sur chiffre d'affaires (%) 64,1% 66,1% Résultat opérationnel non courant - (48,2) Résultat opérationnel courant et non courant 248,2 208,9 Résultat financier 0,8 6,8 Quote-part dans le résultat des entités associées (0,9) (0,4) Résultat avant impôt 248,2 215,3 Impôts sur les résultats (37,7) (35,4) Résultat net 210,4 180,0





Annexe 3 : Flux de trésorerie consolidés

(en millions d'euros) 30 juin 2026 30 juin 2025 Résultat de la société 210,4 180,0 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie : Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 0,9 0,4 Dotations (Reprises) amortissements, provisions, dépréciations 13,3 39,7 Valeur nette comptables des immobilisations corporelles et incorporelles cédées - - Charges (Produits) financiers (0,8) (6,8) Charge (Produit) d'impôt de l'exercice 37,7 35,4 Paiements par remise d'actions 4,8 3,4 Autres produits et charges (0,5) (0,1) Marge brute d'autofinancement 265,8 251,8 Impôt de l'exercice décaissé (2,5) (41,5) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité : (18,1) (30,7) - Stocks et en cours (1,4) 6,9 - Créances clients et comptes rattachés (14,5) (28,2) - Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3,8 (4,1) - Autres actifs et passifs opérationnels (6,1) (5,2) Flux net de trésorerie généré par l'activité (Total I) 245,2 179,6 Opérations d'investissement Acquisition d'immobilisations (14,5) (22,9) Subvention d'investissement 12,3 - Cession d'immobilisations - - Prise de contrôle sur des filiales nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie acquis - - Perte de contrôle sur des filiales nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie cédés - - Acquisitions de participations dans les entreprises mises en équivalence et investissements financiers - (2,6) Investissements financiers Cessions d'actifs financiers - - Variation des autres immobilisations financières 0,5 - Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (Total II) (1,7) (25,4) Opérations de financement Dividendes versés aux actionnaires (183,3) (142,0) Augmentation de capital - - Remboursement de dettes financières (21,4) (1,5) Augmentation de dettes financières - - Intérêts décaissés (1,3) (0,1) Intérêts reçus 5,6 6,4 Actions auto détenues (4,9) - Variation des concours bancaires - - Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (Total III) (205,4) (137,2) Incidence des variations de cours des devises (IV) (0,3) (0,3) Variation de trésorerie (I+II+III+IV) 37,8 16,7 Trésorerie d'ouverture 346,9 343,3 Trésorerie de clôture 384,7 360,0 Variation de trésorerie 37,8 16,7

Annexe 4 : Estimation de commandes à 10 ans

En unités Estimations de commandes (1) Méthaniers c.550 Ethaniers 25-40 FSRU ≤10 FLNG ≤10 Réservoirs terrestres c.30

(1) Période 2026 - 2035. La Société rappelle que le nombre de nouvelles commandes peut faire l’objet de fortes variations d’un trimestre à l’autre, voire d’une année sur l’autre, sans pour autant que soient remis en cause les fondamentaux sur lesquels repose son modèle économique.









1 Institut National de la Propriété Intellectuelle







2 Floating Storage Regasification Unit : unité flottante de stockage et de regazéification du GNL







3 Floating Liquefied Natural Gas vessel : unité flottante de liquéfaction de GNL







4 Approval in Principal - AiP







5 Floating Storage Regasification Unit : unité flottante de stockage et de regazéification de GNL.







6 Floating Liquefied Natural Gas vessel : unité flottante de liquéfaction de GNL.







7 Le résultat net par action au 30 juin 2026 a été calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation (hors actions auto-détenues), soit 37 066 945 actions au 30 juin 2026 et 37 035 825 au 30 juin 2025.







8 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale et du résultat net distribuable dans les comptes sociaux de GTT SA.







Pièce jointe