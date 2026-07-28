BILAN SEMESTRIEL S1 DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC NATIXIS ODDO BHF

Villers-lès-Nancy, 28 juillet 2026, 17h45 CEST – EQUASENS (ISIN : FR0012882389 – Mnémo : EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, fait état du contrat de liquidité, confié à NATIXIS ODDO BHF, au 30 juin 2026.

Il est rappelé que la Société a confié, à compter du 1er avril 2026, la mise en œuvre de son contrat de liquidité à NATIXIS ODDO BHF, en remplacement de GILBERT DUPONT, comme annoncé par communiqué en date du 1er avril 2026. Les données présentées au titre du premier semestre 2026 agrègent les opérations réalisées successivement par les deux prestataires.



Au titre du contrat de liquidité confié par la société EQUASENS à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 4 607

Solde en espèce : 314 173 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 2 153

Solde en espèce : 413 664 €

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EQUASENS à NATIXIS ODDO BHF, au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

ACHAT 68 917 titres 2 646 023,84 € VENTE 66 811 titres 2 558 212,00 €

Détails des transactions sur la période - Voir ANNEXE du communiqué de presse

A propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 40 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1 500 collaborateurs en Europe.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leurs métiers.

En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soins plus efficient et plus sécurisé.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

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