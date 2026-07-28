Soitec et l'administration fiscale française s'accordent sur les principales modalités d'un accord

Bernin (Grenoble), France, le 28 juillet 2026 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce aujourd'hui avoir trouvé un accord sur les principales modalités de résolution de son litige en cours avec l'administration fiscale française. Cet accord devrait se traduire par l'abandon d'environ 320M€ de déficits fiscaux reportables et par un décaissement qui n'excédera pas 60M€ au cours du troisième trimestre de l’exercice 2026-2027. L’accord envisagé, dont la signature est prévue dans les prochaines semaines, mettra fin au litige fiscal en cours.

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Soitec (Euronext - Tech Leaders - SBF 120), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 600 millions d’euros au cours de son exercice fiscal 2025-2026. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de près de 2000 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Près de 4 800 brevets ont été déposés par Soitec.

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