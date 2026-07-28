Rogers et Prime Video concluent une entente de sous-licence de 12 ans pour la diffusion de matchs de la LNH au Canada

TORONTO, 28 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prime Video et Rogers Communications annoncent aujourd’hui une entente de 12 ans qui fera de Prime Video le diffuseur exclusif au Canada des matchs du mercredi soir de la LNH en saison régulière, en anglais comme en français, à compter de la saison 2026-2027.

Prime Video obtient également les droits exclusifs de diffusion au Canada de certaines séries des éliminatoires de la Coupe Stanley, soit deux séries de première ronde et une série de deuxième ronde chaque année. L’entente prévoit aussi la diffusion d’au moins 26 matchs nationaux de la LNH en saison régulière. Présentés à compter du mercredi 30 septembre, ces matchs seront offerts exclusivement sur Prime Video au Canada, sans frais supplémentaires pour les membres Prime.

« Notre partenariat avec Prime Video s’appuie sur les bases d’une relation solide que nous avons bâtie ensemble et confirme que le hockey de la LNH représente le contenu sportif le plus prisé au pays, a affirmé Tony Staffieri, président et chef de la direction, Rogers. En tant que destination hockey au Canada, Rogers s’engage à offrir plus de hockey de la LNH à un plus grand nombre de fans et à diffuser sur Sportsnet, la marque de médias sportifs numéro un au pays, plus de matchs nationaux et moins de rencontres frappées par des interdictions de diffusion. »

« Nous sommes très heureux de renforcer notre partenariat avec la LNH et Rogers grâce à cette entente marquante qui offrira encore plus de contenu sportif en direct de première qualité aux membres Prime au Canada, a affirmé Jay Marine, responsable du contenu sportif mondial, Prime Video. Cet ajout combiné à nos séries originales à succès, à nos films adorés du public et à notre service de livraison rapide et gratuite de millions d’articles rend l’abonnement à Prime encore plus avantageux pour notre clientèle au Canada. »

« Au cours des deux dernières années, Prime Video s’est avéré être un ajout précieux au groupe de diffuseurs de la LNH au Canada, se joignant à Rogers pour offrir de grands matchs de la LNH aux fans au Canada, a déclaré Gary Bettman, commissaire de la LNH. Nous sommes ravis de voir Prime Video et Rogers consolider leur relation grâce à cette entente à long terme qui témoigne de notre volonté commune d’offrir aux fans anglophones et francophones à l’échelle du Canada du contenu de la LNH de grande qualité pour les années à venir. »

LNH sur Prime continuera d’innover en proposant une production de calibre international, soutenue par une équipe en studio qui offrira des analyses approfondies avant, pendant et après les matchs. De plus amples renseignements sur LNH sur Prime, notamment sur les membres de l’équipe d’animation et les détails de la production, seront annoncés ultérieurement.

Sportsnet, chef de file des médias sportifs au Canada, détient les droits exclusifs de retransmission en anglais de plus de 500 matchs de la LNH par saison, ce qui comprend les matchs du lundi et du samedi soir, ainsi que les matchs des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, à l’exception des séries pour lesquelles des sous-licences ont été octroyées à Prime Video. Sportsnet promet aux fans de hockey plus de matchs nationaux et moins de rencontres frappées par des interdictions de diffusion.

L’an dernier, Rogers et la LNH ont annoncé une entente de 12 ans portant sur les droits médiatiques nationaux des matchs de la LNH sur toutes les plateformes au Canada, couvrant les saisons 2026-2027 à 2037-2038.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est la référence canadienne en matière de communications, de sport et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’information, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com .



À propos de Prime Video Sports

Prime Video propose une offre croissante de sports en direct, notamment la NBA, la WNBA et le Skins Game à l’échelle mondiale; Thursday Night Football, le Tournoi des Maîtres, la NASCAR, les Yankees de New York, le basketball masculin de l’Université Duke et le Kraken de Seattle aux États-Unis; Premier Boxing Champions aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada; la NWSL et ONE Championship aux États-Unis et au Canada; la LNH sur Prime et la LPHF au Canada; l’UEFA Champions League en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en Irlande; Roland-Garros en France; Wimbledon en Allemagne et en Autriche; la Premier League en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas; le cricket de l’ICC en Australie; la Copa do Brasil et le Campeonato Brasileiro Série A au Brésil; la MLB et la boxe en direct au Japon; ainsi que le club de soccer Chivas au Mexique. Bien que la disponibilité varie selon le territoire, les fans de sport peuvent également s’abonner à d’autres services de diffusion en continu, notamment FanDuel Sports Network, Eurosport, FOX Sports (Mexique), Sportsnet (Canada), Paramount+, FOX One, Peacock, Viaplay Sport, MLB.TV, NBA League Pass, NBA TV, DAZN et Premiere FC (Brésil), au moyen des abonnements complémentaires de Prime Video. Cette offre s’ajoute à une sélection de documentaires Amazon Original, dont Kelce, Bye Bye Barry et Earnhardt.