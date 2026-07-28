Vicat - Bilan contrat de liquidité au 30/06/2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/2026

entre VICAT et Kepler Cheuvreux

Au titre du contrat de liquidité confié par la société VICAT à Kepler Cheuvreux, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié à la date du 30/06/2026 :

21 133 titres

3 162 747,81 € en espèces.

Il est rappelé que Natixis Oddo BHF était teneur du contrat jusqu’au 31/03/2025 et que, lors de la mise en place du contrat chez Kepler Cheuvreux le 01/04/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

17 619 titres

3 172 168,25 € en espèces.

Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026 ont été exécutées :

5 021 transactions à l'achat

4 557 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

799 565 titres et 53 837 540,60 euros à l'achat

787 971 titres et 53 079 461,54 euros à la vente.

Contacts

Relations Investisseurs

Pierre PEDROSA

Tél : +33 (0)6 73 25 98 06

pierre.pedrosa@vicat.fr Presse

Raphael Hinninger

Tél : +33 (0)7 61 74 86 52

raphael.hinninger@vicat.fr

À propos du groupe Vicat

Depuis 170 ans, VICAT est un acteur industriel de référence dans le domaine des matériaux de construction minéraux et biosourcés. Vicat est un groupe coté sur Euronext Paris (membre de l’indice SBF 120) et est majoritairement contrôlé par la famille fondatrice. Avec l’ambition d’atteindre la neutralité carbone sur sa chaîne de valeur d’ici à 2050, l'entreprise exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l’Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base. Présent dans 12 pays, développés et émergents, le groupe cimentier emploie plus de 10 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 3 854 millions d’euros en 2025. Ancré dans les territoires, VICAT développe un modèle d’économie circulaire qui profite à tous et innove chaque jour pour réduire l’impact environnemental de la construction.

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