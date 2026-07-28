EssilorLuxottica: Résultats T2/S1 2026 - Trajectoire solide du chiffre d’affaires à +9,7 % au S1, avec un T2 à +8,7 %. Rentabilité en hausse, avec un résultat opérationnel ajusté progressant de +15 %.

Trajectoire solide du chiffre d’affaires1 à +9,7 % au S1, avec un T2 à +8,7 %

Rentabilité en hausse, avec un résultat opérationnel ajusté1,2 progressant de +15 %

Chiffre d’affaires du Groupe en hausse de +9,7 % au S1 à taux de change constants 1 , avec un T2 à +8,7 %

Ventes à magasins comparables 3 en hausse de +8,0 % au T2, avec une contribution équilibrée des enseignes d’optique et solaires

Amérique du Nord, EMEA et Amérique latine en croissance à un chiffre élevé au T2, Asie-Pacifique en croissance à deux chiffres

Activités montures et santé visuelle en croissance régulière de l’ordre de 5 % au T2 et au S1

Les solutions de gestion de la myopie confirmées comme moteur de croissance, avec un chiffre d’affaires en hausse de +24 % au T2

Chiffre d’affaires des lunettes IA quasiment doublé au T2

Expansion de la marge opérationnelle ajustée qui atteint 18,6 %, en progression de 80 points de base à 18,9 % à taux de change constants 1

Cash-flow libre 4 à 1,07 milliard d’euros au S1, soit 100 millions d’euros de plus qu’en 2025

Lancement d’un partenariat stratégique avec Applied Materials, axé sur les nouvelles générations de systèmes optiques intelligents





Paris, France (28 juillet 2026 – 18h00) – Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica, qui s’est réuni le 28 juillet 2026, a arrêté les comptes consolidés résumés du premier semestre 2026, clôturés au 30 juin 2026. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.

Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica ont commenté : « Nous publions un excellent premier semestre, avec un chiffre d’affaires en croissance à presque deux chiffres, et une hausse de 15 % du résultat opérationnel ajusté à taux de change constants. Cette performance reflète la pertinence de notre stratégie, la qualité de son exécution et sa capacité à transformer notre industrie. Notre dynamique est robuste dans toutes les régions et activités, portée par nos innovations dans les verres et les montures. Nous avons poursuivi l’expansion de notre réseau de distribution, complétant notre empreinte mondiale avec l’intégration de Top Charoen en Thaïlande. Des avancées significatives ont nourri nos principaux moteurs de croissance, avec l’accélération de notre portefeuille de gestion de la myopie et le succès des wearables avec IA, porté par nos marques iconiques, Ray-Ban et Oakley, et par notre expertise unique. Nous continuons à préparer l’avenir et renforcer notre leadership, grâce à un partenariat avec Applied Materials pour développer la prochaine génération de systèmes optiques intelligents. Avec notre plateforme commerciale et industrielle de plus en plus intégrée, et des investissements soutenus dans les capacités et les technologies qui définiront le futur de notre industrie, l’engagement et le talent de nos collègues à travers le monde sont nos plus grands atouts. Forts de ces fondamentaux, nous sommes mieux positionnés que jamais pour saisir les opportunités à venir et accélérer notre prochain chapitre de croissance.

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