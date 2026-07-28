VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 20 juillet au 24 juillet 2026

 | Source: VINCI VINCI

  

Nanterre, le 27 juillet 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 20 juillet au 24 juillet 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 20 juillet au 24 juillet 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI20/07/2026FR000012548649 000118,7487XPAR
VINCI21/07/2026FR000012548645 000118,5027XPAR
VINCI22/07/2026FR000012548640 000119,3014XPAR
VINCI23/07/2026FR000012548680 000118,1879XPAR
VINCI24/07/2026FR000012548670 945118,4573XPAR
      
  TOTAL284945118,5574 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

Communique VINCI - declaration hebdo- rachat d'actions du 20-07-26 au 24-07-26
GlobeNewswire

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