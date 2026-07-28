VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 20 juillet au 24 juillet 2026

Nanterre, le 27 juillet 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 20 juillet au 24 juillet 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 20 juillet au 24 juillet 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 20/07/2026 FR0000125486 49 000 118,7487 XPAR VINCI 21/07/2026 FR0000125486 45 000 118,5027 XPAR VINCI 22/07/2026 FR0000125486 40 000 119,3014 XPAR VINCI 23/07/2026 FR0000125486 80 000 118,1879 XPAR VINCI 24/07/2026 FR0000125486 70 945 118,4573 XPAR TOTAL 284945 118,5574

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe