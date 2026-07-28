BAINS DE MER MONACO : Information financière 1er trimestre 2026/2027

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 €.

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Information financière 1er trimestre 2026/2027

(Période du 1er avril 2026 au 30 juin 2026)

Chiffre d'affaires de 271,3 millions d’euros au 1er trimestre 2026/2027

Premier trimestre

Groupe consolidé – normes IFRS 2025/2026 2026/2027 Variation

en % Secteur hôtelier 148 928 165 857 11 % Secteur jeux 50 586 58 483 16 % Secteur locatif 39 158 41 312 6 % Autres 9 176 9 337 2 % Cessions internes (3 877) (3 692) (5) % Total 243 971 271 296 11 %

Stéphane Valeri, Président-Délégué de la Société des Bains de Mer, a déclaré :

« Le chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2026/2027 progresse fortement et dans tous les secteurs d’activité, ce qui confirme la dynamique de croissance du Groupe S.B.M., ainsi que la pertinence de notre stratégie. L’activité de nos hôtels et de nos restaurants a été particulièrement dynamique sur tout le trimestre et notamment durant le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. »

La Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé au cours du premier trimestre un chiffre d’affaires en augmentation de 11 % par rapport à celui de la même période de l’exercice passé. Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe S.B.M. s’établit en effet à 271,3 millions d’euros contre 244 millions d’euros précédemment, soit une augmentation de 27,3 millions d’euros.

Tous les secteurs d’activité présentent un chiffre d’affaires en augmentation.

Le chiffre d’affaires hôtelier s’établit à un nouveau record de 165,9 millions d’euros contre 148,9 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent, soit une augmentation de 17 millions d’euros. Cette augmentation concerne l’ensemble des établissements, avec une augmentation du taux d’occupation des hôtels et de la fréquentation des restaurants, mais aussi une augmentation des prix, ce qui confirme l’attractivité des hôtels et des restaurants du Groupe S.B.M. et la qualité du travail de l’ensemble de ses équipes.

Le secteur jeux enregistre un chiffre d’affaires de 58,5 millions d’euros pour le trimestre écoulé contre 50,6 millions d’euros l’an passé. La croissance du chiffre d’affaires jeux de 7,9 millions d’euros est portée principalement par une augmentation du volume (Drop) sur les jeux de table, ainsi que par un aléa positif sur les appareils automatiques.

Le secteur locatif du Groupe S.B.M., qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux ainsi que les activités des résidences hôtelières du Monte-Carlo Bay, du Balmoral, des Villas du Sporting et du One Monte-Carlo, affiche un chiffre d’affaires de 41,3 millions d’euros contre 39,2 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent, soit une augmentation de 2,2 millions d’euros. Cette hausse résulte principalement de l’application contractuelle des indexations de loyers.

Prévisions d’activité et de résultats

Nous rappelons que l’activité jeux est dépendante, sur une courte période, de sa nature aléatoire. Cet aléa ne nous permet pas de faire de prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2026/2027.

Monaco, le 28 juillet 2026

www.montecarlosbm.com

ISIN : MC0000031187

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