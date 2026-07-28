EXOSENS ANNONCE LA PUBLICATION DE SON RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2026

Communiqué de presse, Mérignac (France), le 28 juillet 2026 – Exosens (EXENS ; FR001400Q9V2), société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce avoir déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier semestriel 2026 relatif au semestre clos le 30 juin 2026.

Le rapport financier semestriel 2026 est disponible sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : www.exosens.com (Accueil/Investisseurs/Informations réglementées/Rapports financiers).

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À propos d'Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons et gamma, et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 13 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 2 000 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS ; ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap et MSCI France Small Cap. Pour plus d'informations : www.exosens.com.

Relations Investisseurs

Laurent Sfaxi, l.sfaxi@exosens.com

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