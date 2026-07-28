Univar Solutions übernimmt Interpur Chemicals und stärkt das Geschäft mit Polyurethanen und Pulverlacken in der EMEA-Region

Breiteres Produktportfolio, umfassendere Formulierungskompetenz und höhere Versorgungssicherheit für Kunden aus den Bereichen Beschichtungen und Performance Materials

DOWNERS GROVE, Illinois, July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC („Univar Solutions“ bzw. „das Unternehmen“) hat heute die Übernahme von Interpur Chemicals bekannt gegeben, einem der führenden europäischen Distributoren für Polyurethane und Pulverlacke. Mit der Akquisition stärkt Univar Solutions den Geschäftsbereich Performance Materials innerhalb von Ingredients + Specialties und baut zugleich seine technischen Kompetenzen sowie seine Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) weiter aus. Die Verbindung der ausgeprägten lokalen Marktkenntnisse von Interpur Chemicals mit den langjährigen Lieferantenbeziehungen und dem leistungsfähigen Distributionsnetz von Univar Solutions verschafft Kunden einen besseren Zugang zu Materialien, erhöht die Versorgungssicherheit und bietet noch umfassendere Unterstützung bei Formulierungs- und Anwendungsanforderungen.

„Wir freuen uns sehr, Interpur Chemicals bei Ingredients + Specialties von Univar Solutions willkommen zu heißen. Mit der Zusammenführung unserer sich ideal ergänzenden Portfolios, unserer technischen Expertise und unserer starken Kundenbeziehungen schaffen wir einen echten Mehrwert“, so Nick Powell, CEO von Ingredients + Specialties bei Univar Solutions. „Interpur Chemicals ist in einem der dynamischsten CASE-Märkte Europas hervorragend positioniert – genau dort, wo wir unsere Wachstumschancen sehen. Mit diesem Schritt erweitern wir unser Angebot für unsere Kunden und investieren zugleich gezielt in Kompetenzen, die nachhaltiges Wachstum in wichtigen Anwendungen und Endmärkten ermöglichen.“

„Diese Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für unser Geschäft mit Performance Materials. Sie ermöglicht es uns, der steigenden Nachfrage unserer Kunden nach den wichtigen Produkten gerecht zu werden, die moderne Hochleistungsanwendungen erst möglich machen“, erklärt Matthew Oliver, Senior Vice President Performance Materials bei Univar Solutions. „Mit dem Ausbau unseres Lösungsportfolios und unserer Präsenz in wachstumsstarken Märkten und Anwendungsfeldern stärken wir unsere Fähigkeit, unsere Kunden genau dort zu unterstützen, wo es den größten Unterschied macht – bei der Formulierung und der praktischen Anwendung.“

„Wir freuen uns sehr auf dieses neue Kapitel gemeinsam mit Univar Solutions – einem Unternehmen, das ähnliche Werte teilt und einen langfristigen, auf Beziehungen ausgerichteten Marktansatz verfolgt“, so Óscar García, CEO von Interpur Chemicals. „Diese Übernahme ist ein bedeutender nächster Schritt für die CASE-Branche. Sie vereint technische Kompetenz, starke Lieferantenbeziehungen und vertrauensvolle Kundenpartnerschaften und schafft damit eine ideale Plattform, um die Kompetenzen im Bereich Spezialprodukte weiter auszubauen.“

Univar Solutions verfügt über mehr als ein Jahrhundert Erfahrung im Vertrieb von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Interpur Chemicals kann auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Lieferung chemischer Rohstoffe und der technischen Beratung für die Polyurethan-, Harz- und Pulverlackindustrie zurückblicken. Beide Unternehmen teilen das gemeinsame Engagement für Transparenz, exzellenten Service und soziale Verantwortung. Im Zuge der Transaktion werden 18 Mitarbeitende zu Univar Solutions wechseln und so die Kontinuität für Kunden, Lieferanten und weitere Geschäftspartner sicherstellen.

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam, herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen und Serviceleistungen mit Mehrwert für unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden und Lieferanten – ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com.

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Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Rechtsvorschriften zu finanziellen und betrieblichen Aspekten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie „glaubt“, „erwartet“, „könnte“, „wird“, „sollte“, „strebt an“, „beabsichtigt“, „plant“, „schätzt“, „geht davon aus“ oder ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den vorstehenden Warnhinweisen.

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