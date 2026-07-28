NACON: Report de la publication des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2026 et du rapport financier annuel 2025/2026

Lesquin, 28 juillet 2026, 19h00

Report de la publication des comptes annuels

de l’exercice clos le 31 mars 2026

et du rapport financier annuel 2025/2026

Lesquin, le 28 juillet 2026 — Nacon (ISIN FR0013482791) (la « Société ») annonce ce jour le report de la publication de ses comptes annuels au titre de l’exercice clos le 31 mars 2026 et de son rapport financier annuel 2025/2026, les travaux d’audit et de certification des comptes sociaux et consolidés n'ayant pu être finalisés dans les délais légaux en raison des diligences supplémentaires induites par la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole (le « Tribunal ») en date du 2 mars 2026 à l’égard de la Société (la « Procédure de Redressement Judiciaire »).

Dans le cadre de sa Procédure de Redressement Judiciaire, la Société mène activement des discussions avec ses principaux créanciers financiers afin de parvenir à la restructuration de son passif, cet accord devant être ensuite soumis au Tribunal en vue de l’adoption d’un plan de redressement prévoyant une restructuration de son endettement.

En conséquence, et dans l’attente de la conclusion d’un tel accord avec ses créanciers, la Société n’est pas en mesure de publier son rapport financier annuel dans le délai prévu à l'article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier, soit au plus tard le 31 juillet 2026. La publication du document d'enregistrement universel de la Société, qui intègre le rapport financier annuel, sera corrélativement différée.

La Société met tout en œuvre pour procéder à la publication de son rapport financier annuel dès que possible.

Par ailleurs, la Société entend déposer une requête auprès du président du Tribunal de commerce de Lille Métropole, sur le fondement des articles L. 225-100 et R. 225-64 du Code de commerce, aux fins d'obtenir une prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2026 jusqu'au 31 décembre 2026.

Le calendrier financier actualisé, incluant notamment les dates de publication du rapport financier annuel et du document d'enregistrement universel ainsi que la date de l'assemblée générale d'approbation des comptes, sera communiqué dès que possible.

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